Окупанти почали обстрілювати нові райони Харкова - Новобаварський та Слов'янський, - мер
У Харкові під удар потрапили два райони, які раніше не обстрілювались.Окупанти обстріляли Новобаварський і Слов'янський райони Харкова.
Про це в ефірі національного телемарафону розповів мер Харкова Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Дуже була неспокійна ніч. Окупанти обстріляли місто, зруйновано кілька будівель. Це адміністративні і торгові будівлі, які до воєнної інфраструктури не мають ніякого відношення. Тому ми сьогодні ліквідовуємо наслідки нічних обстрілів", - сказав Терехов.
Він розповів, що сьогодні був обстріляний Новобаварський і Слов'янський райони Харкова.
"Це ті райони, куди раніше не прилітали снаряди. Але є райони, які окупанти обстрілюють регулярно. Там руйнувань найбільше. Це - П'ятихатки, Північна Салтівка, ХТЗ", - зазначив мер.
Він додав, що географія обстрілів насправді непередбачувана. Росіяни намагаються нанести максимальні збитки інфраструктурі міста та деморалізувати населення.
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Який СЛовянський
Тим більше з їхньою значною перевагою у вогневій мощі, ракетах та авіації. І тим більше, що цього часу було цілком достатньо, щоб випадкових, кар'єрних генералів, які почали війну і які нічим себе не виявили, прибрати убік та на їхнє місце поставити тих, хто воювати справді вміє.
Це війна, її проміжні етапи та результат передбачити неможливо.
Этот стих 1941 года как будто написан вчера, про россию и ее армию. Один в один. Z армия выродков.
Но из белгорода ракета летит всего несколько минут и сбить её за это время очень сложно.
Ты провокатор или кацап - - сам написав і тепер подавай тобі с300
Рсзо перестали как только их отодвинули от города.
Так арта насипає орків але знову ж таки там немає такої щільності як на інших місцях фронту.Потрібно закривати питання як мінімум Харкова,
ЗСУ наші захисники роблять все можливе це питання до керівництва генштаба.Чим більше стоять війська на одній позиції тим більше ворог пристрілюється і наносить біду нашим хлопцям.