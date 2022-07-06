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Окупанти почали обстрілювати нові райони Харкова - Новобаварський та Слов'янський, - мер

ігор,терехов

У Харкові під удар потрапили два райони, які раніше не обстрілювались.Окупанти обстріляли Новобаварський і Слов'янський райони Харкова.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів мер Харкова Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Дуже була неспокійна ніч. Окупанти обстріляли місто, зруйновано кілька будівель. Це адміністративні і торгові будівлі, які до воєнної інфраструктури не мають ніякого відношення. Тому ми сьогодні ліквідовуємо наслідки нічних обстрілів", - сказав Терехов.

Він розповів, що сьогодні був обстріляний Новобаварський і Слов'янський райони Харкова.

"Це ті райони, куди раніше не прилітали снаряди. Але є райони, які окупанти обстрілюють регулярно. Там руйнувань найбільше. Це - П'ятихатки, Північна Салтівка, ХТЗ", - зазначив мер.

Він додав, що географія обстрілів насправді непередбачувана. Росіяни намагаються нанести максимальні збитки інфраструктурі міста та деморалізувати населення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни вночі завдали ракетних ударів по Харкову. Фактично знищено приміщення вишу. Під обстрілами РФ і райони області. Є постраждалі, - ОВА. ФОТО

Автор: 

обстріл (28196) Харків (5561) Терехов Ігор (311)


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Топ коментарі
+5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2) Слобідський ?
Який СЛовянський
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06.07.2022 18:19
+5
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06.07.2022 18:25
+4
https://www.youtube.com/c/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B9%D1%81%D0%BE%D0%BA2%D0%A1%D0%9E%D0%9A Самый сок 2

Этот стих 1941 года как будто написан вчера, про россию и ее армию. Один в один. Z армия выродков.
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06.07.2022 18:20
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2) Слобідський ?
Який СЛовянський
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06.07.2022 18:19 Відповісти
Або https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Основ'янський
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06.07.2022 19:44 Відповісти
наші їх відтіснили якось, вийшли до кордону, а тепер виходить москоити знову наших відтіснили і гатять по Харкову. Глянув на діпстейт, наш плацдарм за старим салтовом знову за орками. Не розумію що відбувається...
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06.07.2022 18:19 Відповісти
Люся Арестович шось перепутала.
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06.07.2022 18:23 Відповісти
так рсзв стреляет на 120км оно и харьков перестрелит стоят за границой и пуляют..даже градом
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06.07.2022 18:29 Відповісти
Чому ви не припускаєте, що вони теж не зовсім кончені і за 4 місяці теж чомусь навчилися?
Тим більше з їхньою значною перевагою у вогневій мощі, ракетах та авіації. І тим більше, що цього часу було цілком достатньо, щоб випадкових, кар'єрних генералів, які почали війну і які нічим себе не виявили, прибрати убік та на їхнє місце поставити тих, хто воювати справді вміє.
Це війна, її проміжні етапи та результат передбачити неможливо.
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06.07.2022 18:32 Відповісти
справа в тому що в нас "отріцатєльниє успєхі" навіть на другорядних ділянках. Я збирає в інеті більш-менш адекватну інформацію і вона мене цілком не радує, і тим більше ніяк не вяжеться з заявами що в нас 700 тищ і міліон.
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06.07.2022 18:44 Відповісти
https://www.youtube.com/c/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B9%D1%81%D0%BE%D0%BA2%D0%A1%D0%9E%D0%9A Самый сок 2

Этот стих 1941 года как будто написан вчера, про россию и ее армию. Один в один. Z армия выродков.
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06.07.2022 18:20 Відповісти
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06.07.2022 18:25 Відповісти
гепове гепово допове допово кстате где добкин
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06.07.2022 18:26 Відповісти
уже понятно в харькове нет ни какого пво 4 мес вопрос почему везде хоть говно советское есть типа с 300 и оса а там нет ..так как западного нам зажали.....
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06.07.2022 18:30 Відповісти
Возможно и так.
Но из белгорода ракета летит всего несколько минут и сбить её за это время очень сложно.
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06.07.2022 19:12 Відповісти
так рсзв стреляет на 120км оно и харьков перестрелит стоят за границой и пуляют..даже градом
Ты провокатор или кацап - - сам написав і тепер подавай тобі с300
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06.07.2022 18:39 Відповісти
Харьков каждую ночь обстреливают ракетами.
Рсзо перестали как только их отодвинули от города.
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06.07.2022 19:14 Відповісти
Де це у Харкові Тєрєхов знайшов Слов'янський район?
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06.07.2022 18:58 Відповісти
Треба вміти шукати.
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06.07.2022 19:51 Відповісти
Він казав "Основянський"а журналісти перекрутили в Словянський
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06.07.2022 23:08 Відповісти
Харківский напрямок для мене самий не зрозумілий.Відсунули дуже добре стали.Відсунули стали потім якийсь паритет.На цьому напрямку в них немає переваги в живій силі ба більше там максимум стоять 7-9 бтг
Так арта насипає орків але знову ж таки там немає такої щільності як на інших місцях фронту.Потрібно закривати питання як мінімум Харкова,
ЗСУ наші захисники роблять все можливе це питання до керівництва генштаба.Чим більше стоять війська на одній позиції тим більше ворог пристрілюється і наносить біду нашим хлопцям.
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06.07.2022 20:02 Відповісти
Пока доедет обещанное оружие Харьков сравняют.
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06.07.2022 20:08 Відповісти
А може Харків є в тих же оманських домовленностях, як місто яке кацапи зрівняют з землею. Чому не знищують пускові установки чи артилерію, з яких стріляють? Я не вірю в те, що технічно неможливо це зробити. Просто наші політики не дозволяють військовим це зробити. Чому військові це не роблять, я не знаю. От і все.
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06.07.2022 23:21 Відповісти
 
 