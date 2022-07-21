На окупованій Луганщині ціни на товари першої необхідності завищують вдвічі-втричі, - Гайдай

Подекуди застосовують бартерний обмін.

Про це у Telegram повідомив глава ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Наприклад, у нещодавно окупованих Лисичанську та Сєвєродонецьку ціни на продукти харчування на стихійних ринках продавець обирає на власний розсуд із думкою "все одно куплять аби не вмерти", - зазначив він.



За словами Гайдая, іноді застосовують бартерний обмін, йдучи на поступки тим, в кого грошей не залишилося.

"Так, три блоки цигарок можна обміняти на майже новенький плазмовий телевізор. Із одночасним зростанням цін місцеві "законодавці економіки" намагаються штучно занизити курс гривні по відношенню до рубля.



При реальному співвідношенні 2,5 рубля за 1 гривню пропонують 1,5. При наявності кругленької суми можна домовитися про обмін за номіналом 1,6 та навіть 1,7", - пояснив очільник ОВА.

Гайдай зазначив, що ціни на окупованій території значно вищі, ніж на території вільної України.

"Картопля на 154,66 %, птиця (тушки курячі) на 85,92 %, цукор кристалічний на 59,39 %, хліб житньо-пшеничний на 59,04 %, яйця курячі на 58,89 %, свинина на 46,89 %, морква на 40,12 %, сметана на 35,51 %, макаронні вироби на 32,34 %.



Справжній безлад коїться на Старобільщині. Так, пляшку "Coca-Cola" там можна придбати за 132 рубля (або за 88 гривень, як пропонують продавці), маленьку упаковку прального порошку "Tide" – за 546 рублів, 1 кг груш – за 250 рублів, пакунок печива за 80-120 рублів", - підсумував глава ОВА.

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