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НСЖУ (52) окупація (6542) Херсон (3197)

В окупованому Херсоні загарбники друкують свою "газету" на краденому папері, - НСЖУ

друкарня

Окупанти хазяйнують у редакції та друкарні херсонської обласної газети "Гривна".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НСЖУ.

Так, рашисти на краденому папері без жодного дозволу власників друкують свої "газети" "Надднепрянская правда" і "Комсомольская правда".

Власник друкарні і видавець газети "Гривна" Михайло Новицький повідомив, що наприкінці лютого друкарня була зупинена, частина працівників, в тому числі і він, виїхали з міста. Заяви про захоплення приміщень та обладнання друкарні Михайло Новицький подав до прокуратури.

Водночас очільник тижневика "Новий день" Анатолій Жупин заявив, що у друкарні зберігалось близько 30 тонн паперу.

Крім друкарні, загарбники захопили й приміщення редакції разом з усім його обладнанням. Зараз "Надднепрянскую правду" випускає 8 працівників, які приїхали із окупованого Криму та російських регіонів. Жодний співробітник "Гривни" в цьому "виданні" не працює: більшість виїхали з загарбаної території, меншість, близько десятка осіб, залишившись у Херсоні, полишили журналістську діяльність. Якийсь час редакції та благодійникам удавалося надавати їм матеріальну підтримку, зараз із багатьма з них немає стабільного зв’язку.

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Топ коментарі
+2
при всьому сказаному слід зауважити що вони все ретельно роками готували. І в дрібницях - підручники для шкіл готові, газету як бачимо друкують, звязок оперативно кинули з Криму, таблички, вивіски міняють, номерні знаки і т.д. Все готово
А у нас??? дороги будували??? в більшій частині країни вулиці до сих пір з радянськими назвами, підручники для шкіл - чорт зна що...бланків паспортів та водійських посвідчень - вічний брак.
Про те що про..бали підготовку до війни то вже і не хочеться говорити, тут на Цензорі вже мільярд букв про це написали
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21.07.2022 13:12
+1
Їхні браття кобилу в яру доїдають.
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21.07.2022 13:06
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Які ж дибіли жили завжди поряд і набивались в "браття".
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21.07.2022 13:03 Відповісти
Їхні браття кобилу в яру доїдають.
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21.07.2022 13:06 Відповісти
скінчиться бумага доветься на туалетний папір переходить шоб правду поширювать
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21.07.2022 13:08 Відповісти
"ну тупые"(С) глаза ж попортят! он там парашные 47-и хромосомные учёные недавно доказали, шо не отбеленная бумага, которую они теперь и не могут производить, оказалась полезнее для глаз, чем та, которую во всём мире юзают )) (за иван-чай, который признали скрепной сельхозкультурой, куда более полезной чем те чаи которые в мире потребляют, ваапче нет речи. будут теперь в промышленных масштабах выращивать, а не бороться с ним как сорняком на пустырях. )) )
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21.07.2022 13:11 Відповісти
при всьому сказаному слід зауважити що вони все ретельно роками готували. І в дрібницях - підручники для шкіл готові, газету як бачимо друкують, звязок оперативно кинули з Криму, таблички, вивіски міняють, номерні знаки і т.д. Все готово
А у нас??? дороги будували??? в більшій частині країни вулиці до сих пір з радянськими назвами, підручники для шкіл - чорт зна що...бланків паспортів та водійських посвідчень - вічний брак.
Про те що про..бали підготовку до війни то вже і не хочеться говорити, тут на Цензорі вже мільярд букв про це написали
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21.07.2022 13:12 Відповісти
ЗЕ ж наказав все звільнити. Чи вони знімають чергові кадри?
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21.07.2022 13:28 Відповісти
Газету , они серьёзно, и кто это говно будет читать не говоря уже о том ,что есть интернет . Назад в Совок , и какая-то ж ***** , будет там работать, редактировать
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21.07.2022 13:36 Відповісти
Говорят, если подтираться "Питунской правдой", помогает от геморроя.
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21.07.2022 13:59 Відповісти
Ага А потім - рак прямої кишки!
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21.07.2022 14:32 Відповісти
 
 