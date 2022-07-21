В окупованому Херсоні загарбники друкують свою "газету" на краденому папері, - НСЖУ

Окупанти хазяйнують у редакції та друкарні херсонської обласної газети "Гривна".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НСЖУ.

Так, рашисти на краденому папері без жодного дозволу власників друкують свої "газети" "Надднепрянская правда" і "Комсомольская правда".

Власник друкарні і видавець газети "Гривна" Михайло Новицький повідомив, що наприкінці лютого друкарня була зупинена, частина працівників, в тому числі і він, виїхали з міста. Заяви про захоплення приміщень та обладнання друкарні Михайло Новицький подав до прокуратури.

Водночас очільник тижневика "Новий день" Анатолій Жупин заявив, що у друкарні зберігалось близько 30 тонн паперу.

Крім друкарні, загарбники захопили й приміщення редакції разом з усім його обладнанням. Зараз "Надднепрянскую правду" випускає 8 працівників, які приїхали із окупованого Криму та російських регіонів. Жодний співробітник "Гривни" в цьому "виданні" не працює: більшість виїхали з загарбаної території, меншість, близько десятка осіб, залишившись у Херсоні, полишили журналістську діяльність. Якийсь час редакції та благодійникам удавалося надавати їм матеріальну підтримку, зараз із багатьма з них немає стабільного зв’язку.

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