УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9909 відвідувачів онлайн
Новини
1 116 10
бойовик (3414) державна зрада (1642) НЗФ (16)

Двох бойовиків "ЛНР" засуджено до 10 і 8 років ув'язнення, - СБУ

суд

Суд визнав винними ще двох бойовиків терористичної організації "ЛНР", які воювали проти України у складі російських окупаційних військ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні СБУ у фейсбук.

Зазначається, що за посягання на територіальну цілісність і недоторканість нашої держави та участь у незаконних збройних формуваннях фігуранти отримали тюремні строки – 10 і 8 років позбавлення волі.

Також дивіться: Бойовика "ДНР", який потрапив у полон на Запорізькому напрямку, засуджено до 15 років позбавлення волі , - ЗОВА. ФОТО

Як повідомили в СБУ, їх взяли у полон українські захисники під час боїв на Луганщині у травні.

"Один із засуджених розпочав "військову кар’єру" у сформованих росією незаконних збройних формуваннях ще у 2015 році. До початку широкомасштабного вторгнення він брав участь у зіткненнях із ЗСУ поблизу лінії розмежування. Також організовував чергування на блокпостах та полігонах, де тренувались бойовики.

Інший пішов воювати, аби не сісти в тюрму за крадіжку. Свого часу він був тричі засудженим до ув’язнення: двічі – за пограбування і один раз – за нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Коли ж у 2021 році він знову вчинив правопорушення, то отримав пропозицію: сісти в тюрму вчетверте чи підписати контракт "на службу" у лавах "народної міліції ЛНР"", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Снайпера НЗФ РФ, полоненого на Харківщині, засуджено до 12 років ув’язнення, - вирок

Слідчі СБУ зібрали потужну доказову базу щодо цих бойовиків, яка дозволила засудити їх до реальних строків ув’язнення. Провадження велося за двома статтями Кримінального кодексу: ч.2 ст.110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 2 ст.260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань), йдетьсяу повідомленні.

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+11
8 І 10 років-це сміються з нас....це що за така муйня....а 20 чи 25 років як нашим в Рашорейху дають..
показати весь коментар
21.07.2022 13:15
+9
За коноплі дають більше,кривосуддя.
показати весь коментар
21.07.2022 13:19
+5
До початку широкомасштабного вторгнення він брав участь у зіткненнях із ЗСУ поблизу лінії розмежування. Джерело:

По вбивству не проходить? Тоді замах на умисне вбивство, тоже не проходить?
показати весь коментар
21.07.2022 13:21
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
руки їм повідривать
показати весь коментар
21.07.2022 13:14 Відповісти
8 І 10 років-це сміються з нас....це що за така муйня....а 20 чи 25 років як нашим в Рашорейху дають..
показати весь коментар
21.07.2022 13:15 Відповісти
потужна доказова база на 8 років. Аху@ть.
показати весь коментар
21.07.2022 13:19 Відповісти
За коноплі дають більше,кривосуддя.
показати весь коментар
21.07.2022 13:19 Відповісти
До початку широкомасштабного вторгнення він брав участь у зіткненнях із ЗСУ поблизу лінії розмежування. Джерело:

По вбивству не проходить? Тоді замах на умисне вбивство, тоже не проходить?
показати весь коментар
21.07.2022 13:21 Відповісти
Вбивство ж треба довести, а тут хапай будь-кого з аусвайсом ЛДНР і впаюй червонець. Проблема в тому, що всі ці справи згодом можуть розвалитися в ЄСПЛ з покладенням на Україну виплат величезних компенсацій.
показати весь коментар
21.07.2022 14:53 Відповісти
Можна ещё для военных преступников построить особую тюрьму, по типу норвежской. Пускай целыми днями играют в ps, или смотрят dvd.
показати весь коментар
21.07.2022 13:51 Відповісти
Наверное мы бы больше обрадовались прочитав что 10-15лет получили некоторое количество нынешних политических и не только деятелей с хорошей доказательной базой А так один шум Их обменяют на наших пленных очень надеюсь Эти уроды и мирных нахватали Военных не хотят менять или власти наши не телятся
показати весь коментар
21.07.2022 14:22 Відповісти
Треба смертну кару ввести.
показати весь коментар
21.07.2022 14:57 Відповісти
 
 