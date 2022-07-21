Російські окупанти захопили Херсонський художній музей і призначили свою "директорку"

19 липня до приміщення Херсонського художнього музею імені Олексія Шовкуненка в супроводі чотирьох представників ФСБ та поліції РФ прийшла жінка, яка представилась Наталією Леонідівною і назвала себе "новою директоркою".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Суспільному чинна директорка Художнього музею Аліна Доценко.

"Так зване "нове керівництво" розпочало свою діяльність з того, що відчинило фонди. Трохи пізніше псевдодиректорка змінила музейну охорону на "свою" та озвучила намір вирушити з обшуком до співробітниці, яка виконує обов’язки головного зберігача. При тому, що сама співробітниця на той момент перебувала у музеї. Майже 5 місяців колектив побоювався за долю будівлі та колекції і сподівався, що нерепрезентативний ремонтний стан пам’ятки архітектури та відсутність у залах експонатів не приверне увагу представників "руського миру" та їхніх місцевих посіпак-колаборантів", - розповіла Аліна Доценко.

За її словами, ці "поціновувачі мистецтва" вже проявляли інтерес до колекції Художнього музею, хоча замаху на власність української держави не було. Відтепер твори мистецтва і музейна будівля перебувають під загрозою.

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