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музей (438) окупація (6542) Херсон (3197)

Російські окупанти захопили Херсонський художній музей і призначили свою "директорку"

музей_херсон

19 липня до приміщення Херсонського художнього музею імені Олексія Шовкуненка в супроводі чотирьох представників ФСБ та поліції РФ прийшла жінка, яка представилась Наталією Леонідівною і назвала себе "новою директоркою".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Суспільному чинна директорка Художнього музею Аліна Доценко.

"Так зване "нове керівництво" розпочало свою діяльність з того, що відчинило фонди. Трохи пізніше псевдодиректорка змінила музейну охорону на "свою" та озвучила намір вирушити з обшуком до співробітниці, яка виконує обов’язки головного зберігача. При тому, що сама співробітниця на той момент перебувала у музеї. Майже 5 місяців колектив побоювався за долю будівлі та колекції і сподівався, що нерепрезентативний ремонтний стан пам’ятки архітектури та відсутність у залах експонатів не приверне увагу представників "руського миру" та їхніх місцевих посіпак-колаборантів", - розповіла Аліна Доценко.

За її словами, ці "поціновувачі мистецтва" вже проявляли інтерес до колекції Художнього музею, хоча замаху на власність української держави не було. Відтепер твори мистецтва і музейна будівля перебувають під загрозою.

Також дивіться: У Маріуполі рашисти вивезли усі цінні експонати з музеїв міста, - міська рада. ФОТО

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Топ коментарі
+3
а це вже харошіє русскіє, більш освідчені, знаються на мистецтві, це вже вам не викридачі унітазів.
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21.07.2022 13:26
+3
Давайте будем нести искусство людям! Берут они охотно старинные полотна!

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21.07.2022 13:31
+2
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21.07.2022 13:34
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а це вже харошіє русскіє, більш освідчені, знаються на мистецтві, це вже вам не викридачі унітазів.
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21.07.2022 13:26 Відповісти
ну как орки могли не ограбить музей ? да еще если и колаборанты местные безнаказанность чувствуют ?
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21.07.2022 13:27 Відповісти
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21.07.2022 13:34 Відповісти
Ладно би директрису, а директорка... курча жінко, та пиши правильно свої дурні фемінітиви, не позор мову!
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21.07.2022 13:27 Відповісти
1. В українській мові немає слова "ладно". Можна сказати: "добре би", або "нехай би", або щось інше.
2. У ******** мові "директриса" - це математичний термін. Щодо назви керівника закладу, то слово "директриса" - це застарілий термін, і вживається у російській мові. В українській мові - це калька з російської.
3. Українською якраз правильно писати "директорка".
4. Дуже смішно, коли безграмотна людина критикує абсолютно правильні речі. Але ж, це Цензор, тут завжди так.
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21.07.2022 13:57 Відповісти
Ще додам. "Позор" - це - "увага" чеською. Українською треба писати: "не ганьби".
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21.07.2022 14:00 Відповісти
Давайте будем нести искусство людям! Берут они охотно старинные полотна!

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21.07.2022 13:31 Відповісти
- Натаха "піди підмийся", а ти що тут у музеї робиш? Нам тільки ********** тут не вистачало! Іди оно стріляй на похмілитися на вулиці, як завжди!
- Ща ***! Я теперь не Натаха, а Наталья... эта... как там меня... Леонидовна, о! И я теперь ваша директорша *****! Слава те господи, дождалась *** нашего, русского мира!..
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21.07.2022 13:34 Відповісти
"Альо, это прачечная? Х....вечная! Это художественный музей!
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21.07.2022 13:45 Відповісти
ніхто і не сумнвівався в всій кінченості цих орків
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21.07.2022 13:34 Відповісти
Де там клоун? Нехай іде визволяти музей. Він спец у цій справі.
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21.07.2022 13:36 Відповісти
Хреновый музей раз рашистам и даже спереть нечего....
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21.07.2022 13:51 Відповісти
ну понятно, Яблонская с Шагалом лесом пошли...
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21.07.2022 13:51 Відповісти
"Вдали от Дали шагал Марк Шагал" ©
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21.07.2022 15:22 Відповісти
Так все ж таки, хто здав Херсон?
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21.07.2022 14:08 Відповісти
Возможно мумии этих "культурных" русских станут экспонатами этого и других музеев
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21.07.2022 14:14 Відповісти
Комуняки після ІІ світової війни робили аналогічно - розпихали по закладах освіти і культури "своїх". Потім такі сексоти і кроти десятиліттями промивали мізки учням і студентам, контолювали усі духовні та освітні процеси, доносили на патріотичних "колег" по роботі.
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21.07.2022 15:56 Відповісти
 
 