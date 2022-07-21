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Війська РФ обстріляли Слов'янську ОТГ, поранення дістали двоє цивільних, - Лях

війна

Російські окупаційні війська 21 липня вдарили по Слов'янській територіальній громаді.

Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Вадим Лях, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог використав реактивні системи залпового вогню з касетними боєприпасами. Поранень зазнали двоє жителів селища Билбасівка", - зазначив він.

Також читайте: Наступ на Донбасі може завершитися окупацією Слов’янська чи Бахмута, - ISW. КАРТА

Автор: 

обстріл (28428) Слов’янськ (599)


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