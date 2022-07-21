Війська РФ обстріляли Слов'янську ОТГ, поранення дістали двоє цивільних, - Лях
Російські окупаційні війська 21 липня вдарили по Слов'янській територіальній громаді.
Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Вадим Лях, інформує Цензор.НЕТ.
"Ворог використав реактивні системи залпового вогню з касетними боєприпасами. Поранень зазнали двоє жителів селища Билбасівка", - зазначив він.
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