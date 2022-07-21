УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9596 відвідувачів онлайн
Новини Війна
16 550 23
Донбас (22348) Слов’янськ (561)

Наступ на Донбасі може завершитися окупацією Слов’янська чи Бахмута, - ISW. КАРТА

ворог,кацап,русня,орк

Наступ росіян у Донецькій області може забезпечити обмежене просування на Донбасі на північний схід від шосе E40 і закінчиться в найближчі кілька тижнів окупацією Слов’янська чи Бахмута.

Про це йдеться у американського Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Цензор.НЕТ.

За даними ISW, останні кілька тижнів війська РФ не досягли значних успіхів у напрямку Слов'янська, і продовжують знижувати свою наступальну бойову міць в локальних боях за невеликі і відносно неважливі населені пункти по всій Донецькій області. Зокрема, російські війська намагалися взяти Сіверськ після захоплення Лисичанська, але станом на 20 липня досі не досягли міста.

Також наголошується, що російські окупанти не змогли розпочати прямі атаки на Бахмут і значною мірою загрузли в боях за невеликі поселення на схід і південь від нього.

Зусилля з наступу на Слов'янськ припинилися, і протягом декількох тижнів не було досягнуто ніяких значних успіхів.

Читайте: Лавров: Географічні завдання "спецоперації" змінилися через постачання західної зброї. Тепер це не лише "ДНР" та "ЛНР"

"Відновлення активного наступу окупантів після короткої оперативної паузи ще не призвело до значного просування вперед, хоча можливо, що відновлення сил може принести обмежені успіхи найближчими днями. Російські війська зараз насилу пересуваються по відносно малонаселеній і відкритій місцевості", - наголосили в ISW.

Як прогнозує ISW, російські війська зіштовхнуться з місцевістю, яка буде набагато сприятливішою для українських захисників, чим ближче вони просунуться до E40 навколо Слов’янська і Бахмута.

Також читайте: Втрати РФ на війні - понад 15 тис. убитих та 45 тис. поранених, - ЦРУ

Це пояснюється щільністю населення та забудованістю цих територій. Тому нинішній російський наступ на Донбасі, найімовірніше, досягне кульмінації десь уздовж E40 найближчими тижнями.

Наступ на Донбасі може завершитися окупацією Слов’янська чи Бахмута, - ISW 01

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+28
Цензор, ви у УП переклад берете? УП знову ухи об'їлася
Американський Інститут Вивчення Війни написав в своєму звіті що російський наступ швидше за все видихнеться (досягне кульмінації) не змігши захопити Слов'янськ, Бахмут і Краматорськ. А УП переклала це як поточний наступ росіян у Донецькій області може закінчитися захопленням Слов'янська чи Бахмута
показати весь коментар
21.07.2022 07:21
+13
Яка до біса Luhansk People's Republic на карті?
показати весь коментар
21.07.2022 06:49
+10
ганьба таким перекладачам
показати весь коментар
21.07.2022 07:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Яка до біса Luhansk People's Republic на карті?
показати весь коментар
21.07.2022 06:49 Відповісти
ця обмовка багато чого каже про засновників цього так званого інституту - відставні генерали, посли та ще інші мутні типи. А сам інститут - звичайна приватна контора, що живе на пожертву. зробить рашка пожертву через своїх американських агентів і буде не тільки лнр, а й хнр, знр і так далі.
показати весь коментар
21.07.2022 07:58 Відповісти
Цензор, ви у УП переклад берете? УП знову ухи об'їлася
Американський Інститут Вивчення Війни написав в своєму звіті що російський наступ швидше за все видихнеться (досягне кульмінації) не змігши захопити Слов'янськ, Бахмут і Краматорськ. А УП переклала це як поточний наступ росіян у Донецькій області може закінчитися захопленням Слов'янська чи Бахмута
показати весь коментар
21.07.2022 07:21 Відповісти
ганьба таким перекладачам
показати весь коментар
21.07.2022 07:24 Відповісти
"will likely culminate before seizing" переводится как "вероятно, завершится до захвата..."
А если сунуть в Google-Translate всю фразу ISW, Она неправильно переведётся как "захватом" или "вплоть до захвата".
показати весь коментар
21.07.2022 07:59 Відповісти
справді ж - у тексті нема зовсім того, що в заголовку.
показати весь коментар
21.07.2022 07:59 Відповісти
Хтось готує народ до замороження конфлікту, тут замороження наступу під Харковом і під Миколаєвом недає спокою, говорять одне а роблять інше, зміщення результативних генералів з посад, хтось шось муте
показати весь коментар
21.07.2022 09:51 Відповісти
ISW якийсь провокатор. Лише паніку нагнітає. Наступ на Донбасі може завершитися окупацією Слов'янська чи Бахмута, - ISW. КАРТА Джерело:

А може і не завершитися окупацією Слов'янська чи Бахмута.
показати весь коментар
21.07.2022 07:27 Відповісти
Цензор как обычно обосрался с переводом.
В тексте ISW не написано о том что они могут забрать славянск
показати весь коментар
21.07.2022 08:07 Відповісти
The current Russian offensive may secure limited additional territorial gains in Donbas northeast of the E40 highway but will likely culminate before seizing major populated areas such as Slovyansk or Bakhmut
показати весь коментар
21.07.2022 08:08 Відповісти
Американський Інститут Вивчення Війни написав в своєму звіті що російський наступ швидше за все видихнеться (досягне кульмінації) не змігши захопити Слов'янськ, Бахмут і Краматорськ. А УП переклала це як поточний наступ росіян у Донецькій області може закінчитися захопленням Слов'янська чи Бахмута

Порівняйте:

https://www.pravda.com.ua/news/2022/07/21/7359303/

https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-july-20

Це таке вже не вперше.

Жах, невже УП не має в своєму штаті хоча би однієї особи яка нормально розуміє англійську?
показати весь коментар
21.07.2022 08:27 Відповісти
Может, ошиблись при переводе, а, может, специальный вброс, чтобы посеять панику
показати весь коментар
21.07.2022 08:37 Відповісти
Може УП і має якіного перекладача, але УП давно відома прокацапська помийка.
показати весь коментар
21.07.2022 12:01 Відповісти
Тут проходила інфа що зараз УП контролює Офіс Президента (Єрмак).
Тому так перекладають.

Робіть висновки...
показати весь коментар
21.07.2022 12:55 Відповісти
Бредовая статья, ничем это наступление не закончится, если оно вообще начнется...
показати весь коментар
21.07.2022 09:09 Відповісти
И еще одна зрадофильская новость за утро. Имелось в виду, что наступление скорее всего выдохнется не достигнув целей. Что с редакторами Цензора с утра? Не с той ноги встали?
показати весь коментар
21.07.2022 09:09 Відповісти
А Киев возьмут за 3 дня...
показати весь коментар
21.07.2022 10:00 Відповісти
Питання тільки до генштабу.Питання не до хлопців с ЗСУ.
показати весь коментар
21.07.2022 23:55 Відповісти
 
 