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Новости Война
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Донбасс (26950) Славянск (2537)

Наступление на Донбассе может завершиться оккупацией Славянска или Бахмута, - ISW. КАРТА

ворог,кацап,русня,орк

Наступление россиян в Донецкой области может обеспечить ограниченное продвижение на Донбассе северо-восточнее шоссе E40 и закончится в ближайшие несколько недель оккупацией Славянска или Бахмута.

Об этом говорится в американском Институте изучения войны (ISW), сообщает Цензор.НЕТ.

По данным ISW, последние несколько недель войска РФ не добились значительных успехов в направлении Славянска, и продолжают снижать свою наступательную боевую мощь в локальных боях за небольшие и относительно неважные населенные пункты по всей Донецкой области. В частности, российские войска пытались взять Северск после захвата Лисичанска, но по состоянию на 20 июля до сих пор не достигли города.

Также отмечается, что российские оккупанты не смогли начать прямые атаки на Бахмут и в значительной степени погрязли в боях за небольшие поселения к востоку и югу от него.

Усилия по наступлению на Славянск прекратились, и в течение нескольких недель не было достигнуто никаких значительных успехов.

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"Восстановление активного наступления оккупантов после короткой оперативной паузы еще не привело к значительному продвижению вперед, хотя возможно, что восстановление сил может принести ограниченные успехи в ближайшие дни. Российские войска сейчас с трудом передвигаются по относительно малонаселенной и открытой местности", - подчеркнули в ISW.

Как прогнозирует ISW, российские войска столкнутся с местностью, которая будет гораздо более благоприятной для украинских защитников, чем ближе они продвинутся к E40 вокруг Славянска и Бахмута.

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Это объясняется плотностью населения и застроенностью этих территорий. Поэтому нынешнее российское наступление на Донбассе, вероятнее всего, достигнет кульминации где-то вдоль E40 в ближайшие недели.

Наступление на Донбассе может завершиться оккупацией Славянска или Бахмута, - ISW 01
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Топ комментарии
+28
Цензор, ви у УП переклад берете? УП знову ухи об'їлася
Американський Інститут Вивчення Війни написав в своєму звіті що російський наступ швидше за все видихнеться (досягне кульмінації) не змігши захопити Слов'янськ, Бахмут і Краматорськ. А УП переклала це як поточний наступ росіян у Донецькій області може закінчитися захопленням Слов'янська чи Бахмута
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21.07.2022 07:21
+13
Яка до біса Luhansk People's Republic на карті?
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21.07.2022 06:49
+10
ганьба таким перекладачам
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21.07.2022 07:24
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Правила форума Совет форумчан
Яка до біса Luhansk People's Republic на карті?
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21.07.2022 06:49 Ответить
ця обмовка багато чого каже про засновників цього так званого інституту - відставні генерали, посли та ще інші мутні типи. А сам інститут - звичайна приватна контора, що живе на пожертву. зробить рашка пожертву через своїх американських агентів і буде не тільки лнр, а й хнр, знр і так далі.
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21.07.2022 07:58 Ответить
Цензор, ви у УП переклад берете? УП знову ухи об'їлася
Американський Інститут Вивчення Війни написав в своєму звіті що російський наступ швидше за все видихнеться (досягне кульмінації) не змігши захопити Слов'янськ, Бахмут і Краматорськ. А УП переклала це як поточний наступ росіян у Донецькій області може закінчитися захопленням Слов'янська чи Бахмута
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21.07.2022 07:21 Ответить
ганьба таким перекладачам
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21.07.2022 07:24 Ответить
"will likely culminate before seizing" переводится как "вероятно, завершится до захвата..."
А если сунуть в Google-Translate всю фразу ISW, Она неправильно переведётся как "захватом" или "вплоть до захвата".
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21.07.2022 07:59 Ответить
справді ж - у тексті нема зовсім того, що в заголовку.
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21.07.2022 07:59 Ответить
Хтось готує народ до замороження конфлікту, тут замороження наступу під Харковом і під Миколаєвом недає спокою, говорять одне а роблять інше, зміщення результативних генералів з посад, хтось шось муте
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21.07.2022 09:51 Ответить
ISW якийсь провокатор. Лише паніку нагнітає. Наступ на Донбасі може завершитися окупацією Слов'янська чи Бахмута, - ISW. КАРТА Джерело:

А може і не завершитися окупацією Слов'янська чи Бахмута.
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21.07.2022 07:27 Ответить
Цензор как обычно обосрался с переводом.
В тексте ISW не написано о том что они могут забрать славянск
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21.07.2022 08:07 Ответить
The current Russian offensive may secure limited additional territorial gains in Donbas northeast of the E40 highway but will likely culminate before seizing major populated areas such as Slovyansk or Bakhmut
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21.07.2022 08:08 Ответить
Американський Інститут Вивчення Війни написав в своєму звіті що російський наступ швидше за все видихнеться (досягне кульмінації) не змігши захопити Слов'янськ, Бахмут і Краматорськ. А УП переклала це як поточний наступ росіян у Донецькій області може закінчитися захопленням Слов'янська чи Бахмута

Порівняйте:

https://www.pravda.com.ua/news/2022/07/21/7359303/

https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-july-20

Це таке вже не вперше.

Жах, невже УП не має в своєму штаті хоча би однієї особи яка нормально розуміє англійську?
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21.07.2022 08:27 Ответить
Может, ошиблись при переводе, а, может, специальный вброс, чтобы посеять панику
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21.07.2022 08:37 Ответить
Може УП і має якіного перекладача, але УП давно відома прокацапська помийка.
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21.07.2022 12:01 Ответить
Тут проходила інфа що зараз УП контролює Офіс Президента (Єрмак).
Тому так перекладають.

Робіть висновки...
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21.07.2022 12:55 Ответить
Бредовая статья, ничем это наступление не закончится, если оно вообще начнется...
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21.07.2022 09:09 Ответить
И еще одна зрадофильская новость за утро. Имелось в виду, что наступление скорее всего выдохнется не достигнув целей. Что с редакторами Цензора с утра? Не с той ноги встали?
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21.07.2022 09:09 Ответить
А Киев возьмут за 3 дня...
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21.07.2022 10:00 Ответить
Питання тільки до генштабу.Питання не до хлопців с ЗСУ.
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21.07.2022 23:55 Ответить
 
 