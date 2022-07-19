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Оккупанты обстреляли Славянск, есть раненые, - мэр Лях. ВИДЕО+ФОТО

Оккупанты обстреляли Славянск Донецкой области.

Об этом сообщил в фейсбуке мэр Славянска Вадим Лях, передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, Славянск снова обстреляли. 4 взрыва. Повреждены частные дома. Под завалами остаются люди. Есть раненые. Уточняем ситуацию. Берегите себя!" - отметил городской голова.

Оккупанты обстреляли Славянск, есть раненые, - мэр Лях 01

Читайте: Оккупанты обстреляли Славянск кассетными снарядами, есть погибшие, - мэр

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А де зараз ця проститутка Штепа? Пече пиріжки для москалів?
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19.07.2022 15:54 Ответить
іних уж нєт а тє далече -- нічто нє вечно під лунои
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19.07.2022 16:02 Ответить
 
 