Оккупанты обстреляли Славянск, есть раненые, - мэр Лях. ВИДЕО+ФОТО

Оккупанты обстреляли Славянск Донецкой области.

Об этом сообщил в фейсбуке мэр Славянска Вадим Лях, передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, Славянск снова обстреляли. 4 взрыва. Повреждены частные дома. Под завалами остаются люди. Есть раненые. Уточняем ситуацию. Берегите себя!" - отметил городской голова.

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