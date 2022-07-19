Оккупанты обстреляли Славянск, есть раненые, - мэр Лях. ВИДЕО+ФОТО
Оккупанты обстреляли Славянск Донецкой области.
Об этом сообщил в фейсбуке мэр Славянска Вадим Лях, передает Цензор.НЕТ.
"К сожалению, Славянск снова обстреляли. 4 взрыва. Повреждены частные дома. Под завалами остаются люди. Есть раненые. Уточняем ситуацию. Берегите себя!" - отметил городской голова.
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Юрий Липницкий
показать весь комментарий19.07.2022 15:54 Ответить Мне нравится 1
Валентин Коваль
показать весь комментарий19.07.2022 16:02 Ответить Мне нравится 0
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