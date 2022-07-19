Окупанти обстріляли Слов'янськ, є поранені, - мер Лях. ВІДЕО+ФОТО

Окупанти обстріляли Слов'янськ на Донеччині.

Про це повідомив у фейсбуці мер Слов'янська Вадим Лях, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, Слов'янськ знов обстріляли. 4 вибухи. Пошкоджено приватні будинки. Під завалами залишаються люди. Є поранені. Уточнюємо ситуацію. Бережіть себе!", - зазначив очільник міста.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти обстріляли Слов'янськ касетними снарядами, є загиблі, - мер