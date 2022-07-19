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Окупанти обстріляли Слов'янськ, є поранені, - мер Лях. ВІДЕО+ФОТО

Окупанти обстріляли Слов'янськ на Донеччині.

Про це повідомив у фейсбуці мер Слов'янська Вадим Лях, інформує Цензор.НЕТ. 

"На жаль, Слов'янськ знов обстріляли. 4 вибухи. Пошкоджено приватні будинки. Під завалами залишаються люди. Є поранені. Уточнюємо ситуацію. Бережіть себе!", - зазначив очільник міста. 

Окупанти обстріляли Словянськ, є поранені, - мер Лях 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти обстріляли Слов'янськ касетними снарядами, є загиблі, - мер

Автор: 

обстріл (28657) Слов’янськ (604)


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А де зараз ця проститутка Штепа? Пече пиріжки для москалів?
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19.07.2022 15:54 Відповісти
іних уж нєт а тє далече -- нічто нє вечно під лунои
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19.07.2022 16:02 Відповісти
 
 