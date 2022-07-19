Окупанти обстріляли Слов'янськ, є поранені, - мер Лях. ВІДЕО+ФОТО
Окупанти обстріляли Слов'янськ на Донеччині.
Про це повідомив у фейсбуці мер Слов'янська Вадим Лях, інформує Цензор.НЕТ.
"На жаль, Слов'янськ знов обстріляли. 4 вибухи. Пошкоджено приватні будинки. Під завалами залишаються люди. Є поранені. Уточнюємо ситуацію. Бережіть себе!", - зазначив очільник міста.
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Юрий Липницкий
показати весь коментар19.07.2022 15:54 Відповісти Мені подобається 1
Валентин Коваль
показати весь коментар19.07.2022 16:02 Відповісти Мені подобається 0
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