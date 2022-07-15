Окупанти обстріляли Слов'янськ касетними снарядами, є загиблі, - мер
Російські окупанти обстріляли Слов'янськ Донецької області касетними снарядами з РСЗВ, в результаті цього є загиблі.
Про це сповістив міський голова Слов’янська Вадим Лях у своєму відеоповідомленні, поширеному Слов'янською міською військовою адміністрацією, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Сьогодні, 15 липня, Слов’янськ зазнав чергового обстрілу касетними снарядами з РСЗВ. Одна людина загинула. Кількість поранених уточнюється", - зазначив він.
Лях закликає жителів залишатися в укритті, не виходити на вулицю без нагальної потреби.
Топ коментарі
+8 Чайка Київ
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+7 ПравдаЛюбка
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Потрібно лише політична воля керівництва України.
А якщо не буде цієї волі - то Україна і дальше буде тєрпілою.
Завтра будемо читати в новинах про ракетні удари по інших містах...
Не буде поставок зброї і жодної фінансової допомоги.
Зате буде на сотню дохлих кацапів більше...