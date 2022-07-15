Окупанти обстріляли Слов'янськ касетними снарядами, є загиблі, - мер

Російські окупанти обстріляли Слов'янськ Донецької області касетними снарядами з РСЗВ, в результаті цього є загиблі.

Про це сповістив міський голова Слов’янська Вадим Лях у своєму відеоповідомленні, поширеному Слов'янською міською військовою адміністрацією, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Сьогодні, 15 липня, Слов’янськ зазнав чергового обстрілу касетними снарядами з РСЗВ. Одна людина загинула. Кількість поранених уточнюється", - зазначив він.

Лях закликає жителів залишатися в укритті, не виходити на вулицю без нагальної потреби.

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