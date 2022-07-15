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Оккупанты обстреляли Славянск кассетными снарядами, есть погибшие, - мэр

обстріл

Российские оккупанты обстреляли Славянск Донецкой области кассетными снарядами из РСЗО, вследствие этого есть погибшие.

Об этом сообщил городской голова Славянска Вадим Лях в своем видеосообщении, распространенном Славянской городской военной администрацией, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Сегодня, 15 июля, Славянск подвергся очередному обстрелу кассетными снарядами из РСЗО. Один человек погиб. Количество раненых уточняется", - отметил он.

Лях призывает жителей оставаться в укрытии, не выходить на улицу без необходимости.

Читайте также: Россияне вечером и ночью обстреляли Славянск, ранены, - ВЦА

Автор: 

обстрел (27036) Славянск (2570)


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Топ комментарии
+8
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15.07.2022 21:53
+7
Щоб до них кацапи не лізли,фіни підвезли пральні машини, холодильники,та різні побутові речі до кордону!
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15.07.2022 21:58
+3
Війну потрібно перенести на територію кацапії. Влаштувати вибухи в метро, на вокзалах, інших місцях....Коли загине декілька сотень кацапів, тоді вони почнуть задавати собі питання, а на хрена їм ця війна.
Потрібно лише політична воля керівництва України.
А якщо не буде цієї волі - то Україна і дальше буде тєрпілою.
Завтра будемо читати в новинах про ракетні удари по інших містах...
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15.07.2022 22:06
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15.07.2022 21:53 Ответить
Щоб до них кацапи не лізли,фіни підвезли пральні машини, холодильники,та різні побутові речі до кордону!
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15.07.2022 21:58 Ответить
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15.07.2022 22:08 Ответить
А треба було ядерну зброю підвести, ідіоти.
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15.07.2022 22:09 Ответить
це тільки заохочувати, думаю що то фейк, саме ліпше щоб до тебе не лізли бути завжди готовим дати по писку і не делікатнічати, де дістав там і дав, що було під рукою тим і навернув.
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15.07.2022 22:30 Ответить
Війну потрібно перенести на територію кацапії. Влаштувати вибухи в метро, на вокзалах, інших місцях....Коли загине декілька сотень кацапів, тоді вони почнуть задавати собі питання, а на хрена їм ця війна.
Потрібно лише політична воля керівництва України.
А якщо не буде цієї волі - то Україна і дальше буде тєрпілою.
Завтра будемо читати в новинах про ракетні удари по інших містах...
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15.07.2022 22:06 Ответить
О, ви так дуже жирно написали. Напевно пишаєтесь постом... Бачу, що клепки в голові ви не маєте, бо тоді б розуміли, що закликаєте до тероризму.
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15.07.2022 22:11 Ответить
то таки да, підриви - є тероризм..згодна, а дзеркалки по місцях випуску ракет, чи по коритам у морі..то інша справа..
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15.07.2022 22:23 Ответить
Нема чим "дзеркалити", шановна Марино. На жаль...
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15.07.2022 22:33 Ответить
Якщо підірвати в кацапії один єдиний пасажирський літак, то наступного дня, від України відвернуться всі соююзники.
Не буде поставок зброї і жодної фінансової допомоги.
Зате буде на сотню дохлих кацапів більше...
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15.07.2022 22:33 Ответить
от РСЗВ їхнє ми точно могли б знищити. думаю, наші нові М270 дуже пригодяться в цій справі.
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15.07.2022 22:12 Ответить
 
 