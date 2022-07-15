Оккупанты обстреляли Славянск кассетными снарядами, есть погибшие, - мэр
Российские оккупанты обстреляли Славянск Донецкой области кассетными снарядами из РСЗО, вследствие этого есть погибшие.
Об этом сообщил городской голова Славянска Вадим Лях в своем видеосообщении, распространенном Славянской городской военной администрацией, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Сегодня, 15 июля, Славянск подвергся очередному обстрелу кассетными снарядами из РСЗО. Один человек погиб. Количество раненых уточняется", - отметил он.
Лях призывает жителей оставаться в укрытии, не выходить на улицу без необходимости.
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Потрібно лише політична воля керівництва України.
А якщо не буде цієї волі - то Україна і дальше буде тєрпілою.
Завтра будемо читати в новинах про ракетні удари по інших містах...
Не буде поставок зброї і жодної фінансової допомоги.
Зате буде на сотню дохлих кацапів більше...