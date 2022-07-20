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армия РФ (18042) трасса (107) Славянск (2537) Дебальцево (648) Кириленко Павел (636)

Враг пытается выйти на трассу Дебальцево - Славянск, - Кириленко

рф,армія

В Донецкой области российские захватчики хотят выйти на трассу Дебальцево – Славянск, но ВСУ не дают им возможности продвинуться.

Об этом во время телемарафона сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.

"Продолжаются активные боевые действия, нам понятны планы врага, и как он хочет действовать для того, чтобы выйти на трассу Дебальцево - Славянск. Но все его попытки как на Бахмутском направлении, так и на Лиманском направлении направлены на то, чтобы завладеть Славянском с последующим выходом на город Краматорск. Те действия, которые предпринимаются, не позволяют противнику продвинуться", - сказал глава области.

Он отметил, что за сутки противник может предпринять несколько попыток на наиболее горячих направлениях – Марьинка, Красногоровка, Авдеевка, Бахмут, Северск, Славянск, Краматорск.

"Они попытки предпринимают несколько раз в сутки, но несут потери и отходят. Мы знаем, как действовать и что делать, чтобы остановить врага. Это наша основная цель на данный момент", - подчеркнул Кириленко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин может угрожать ядерным оружием, чтобы остановить контрнаступление ВСУ, - ISW
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Топ комментарии
+5
Війна на роки,якщо Україна не усвідомить,що іде війна і не переведе все на оборонні рельси. Тоді Україна перейде до змін, встояли, добре,але цього мало.
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20.07.2022 12:43
+4
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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20.07.2022 12:58
+1
коли ми вже іх посунем
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20.07.2022 12:32
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коли ми вже іх посунем
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20.07.2022 12:32 Ответить
Війна на роки,якщо Україна не усвідомить,що іде війна і не переведе все на оборонні рельси. Тоді Україна перейде до змін, встояли, добре,але цього мало.
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20.07.2022 12:43 Ответить
на какие роки что ты несешь - рашка та долго не выдержит
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20.07.2022 16:59 Ответить
так, пані Валентино, війна скоро не закінчиться. А що нам переводити на військові рейки? Володя Боневутік своєю брехнею знищили завод "Богдан", який крім автобусів виготовляв і вантажні військові машини і навіть санітарні машини, знищив єдиний завод, який виготовляв військові катери і кораблі, фактично доведений до банкрутства завод "КРАЗ", знищено завод імені "Антонова" та інші, хіба що на ЗАЗ виробляти "ВАЗИ", виробництво яких перед війною налагодив Володя.
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20.07.2022 22:01 Ответить
Байден прекращает финансирование банды Кучма-Кодломойский-Ze быдло..
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20.07.2022 12:38 Ответить
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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20.07.2022 12:58 Ответить
***** давно про все домовилась,зараз іде знищення найбільш боєздатних підрозділів ЗСУ,замінити їх нікому,тому якщо це кодло підарасів не буде знищене найближчим часом,нас чекає ганьба та капітуляція на умовах *****,і диктатура пролетаріату зекаломийських.
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20.07.2022 13:04 Ответить
БОЖЕ! Поможи українським захисникам!
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20.07.2022 14:19 Ответить
Та *** знає,коли...Коли рак на горі!У нас тут,під Миколаєвом,нібито стояк на місці...
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20.07.2022 14:43 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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21.07.2022 10:31 Ответить
 
 