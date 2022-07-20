Враг пытается выйти на трассу Дебальцево - Славянск, - Кириленко

В Донецкой области российские захватчики хотят выйти на трассу Дебальцево – Славянск, но ВСУ не дают им возможности продвинуться.

Об этом во время телемарафона сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.

"Продолжаются активные боевые действия, нам понятны планы врага, и как он хочет действовать для того, чтобы выйти на трассу Дебальцево - Славянск. Но все его попытки как на Бахмутском направлении, так и на Лиманском направлении направлены на то, чтобы завладеть Славянском с последующим выходом на город Краматорск. Те действия, которые предпринимаются, не позволяют противнику продвинуться", - сказал глава области.

Он отметил, что за сутки противник может предпринять несколько попыток на наиболее горячих направлениях – Марьинка, Красногоровка, Авдеевка, Бахмут, Северск, Славянск, Краматорск.

"Они попытки предпринимают несколько раз в сутки, но несут потери и отходят. Мы знаем, как действовать и что делать, чтобы остановить врага. Это наша основная цель на данный момент", - подчеркнул Кириленко.

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