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армія рф (16192) траса (83) Слов’янськ (561) Дебальцеве (134) Кириленко Павло (904)

Ворог намагається вийти на трасу Дебальцеве - Слов’янськ, - Кириленко

рф,армія

На Донеччині російські загарбники хочуть вийти на трасу Дебальцеве – Слов’янськ, але ЗСУ не дають їм можливості просунутися.

Про це під час телемарафону повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.

"Тривають активні бойові дії, нам зрозумілі плани ворога, і як він хоче діяти для того, щоб вийти на трасу Дебальцеве – Слов’янськ. Але всі його спроби як на Бахмутському напрямку, так і на Лиманському напрямку спрямовані на те, щоб заволодіти Слов’янськом із подальшим виходом на місто Краматорськ. Ті дії, які вживаються, не дають можливості противнику просунутись", - сказав очільник області.

Він зазначив, що за добу противник може здійснити кілька спроб на найбільш гарячих напрямках – Мар’їнка, Красногорівка, Авдіївка, Бахмут, Сіверськ, Слов’янськ, Краматорськ.

"Вони спроби застосовують кілька разів на добу, але несуть втрати і відходять. Ми знаємо, як діяти і що робити, щоб зупинити ворога. Це є нашою основною метою на зараз", - наголосив Кириленко.

Дивіться також: Окупанти завдають ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Донеччини. Б'ють по навчальних закладах, - Кириленко. ФОТОрепортаж

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Топ коментарі
+5
Війна на роки,якщо Україна не усвідомить,що іде війна і не переведе все на оборонні рельси. Тоді Україна перейде до змін, встояли, добре,але цього мало.
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20.07.2022 12:43
+4
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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20.07.2022 12:58
+1
коли ми вже іх посунем
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20.07.2022 12:32
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коли ми вже іх посунем
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20.07.2022 12:32 Відповісти
Війна на роки,якщо Україна не усвідомить,що іде війна і не переведе все на оборонні рельси. Тоді Україна перейде до змін, встояли, добре,але цього мало.
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20.07.2022 12:43 Відповісти
на какие роки что ты несешь - рашка та долго не выдержит
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20.07.2022 16:59 Відповісти
так, пані Валентино, війна скоро не закінчиться. А що нам переводити на військові рейки? Володя Боневутік своєю брехнею знищили завод "Богдан", який крім автобусів виготовляв і вантажні військові машини і навіть санітарні машини, знищив єдиний завод, який виготовляв військові катери і кораблі, фактично доведений до банкрутства завод "КРАЗ", знищено завод імені "Антонова" та інші, хіба що на ЗАЗ виробляти "ВАЗИ", виробництво яких перед війною налагодив Володя.
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20.07.2022 22:01 Відповісти
Байден прекращает финансирование банды Кучма-Кодломойский-Ze быдло..
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20.07.2022 12:38 Відповісти
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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20.07.2022 12:58 Відповісти
***** давно про все домовилась,зараз іде знищення найбільш боєздатних підрозділів ЗСУ,замінити їх нікому,тому якщо це кодло підарасів не буде знищене найближчим часом,нас чекає ганьба та капітуляція на умовах *****,і диктатура пролетаріату зекаломийських.
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20.07.2022 13:04 Відповісти
БОЖЕ! Поможи українським захисникам!
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20.07.2022 14:19 Відповісти
Та *** знає,коли...Коли рак на горі!У нас тут,під Миколаєвом,нібито стояк на місці...
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20.07.2022 14:43 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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21.07.2022 10:31 Відповісти
 
 