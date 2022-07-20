Ворог намагається вийти на трасу Дебальцеве - Слов’янськ, - Кириленко

На Донеччині російські загарбники хочуть вийти на трасу Дебальцеве – Слов’янськ, але ЗСУ не дають їм можливості просунутися.

Про це під час телемарафону повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.

"Тривають активні бойові дії, нам зрозумілі плани ворога, і як він хоче діяти для того, щоб вийти на трасу Дебальцеве – Слов’янськ. Але всі його спроби як на Бахмутському напрямку, так і на Лиманському напрямку спрямовані на те, щоб заволодіти Слов’янськом із подальшим виходом на місто Краматорськ. Ті дії, які вживаються, не дають можливості противнику просунутись", - сказав очільник області.

Він зазначив, що за добу противник може здійснити кілька спроб на найбільш гарячих напрямках – Мар’їнка, Красногорівка, Авдіївка, Бахмут, Сіверськ, Слов’янськ, Краматорськ.

"Вони спроби застосовують кілька разів на добу, але несуть втрати і відходять. Ми знаємо, як діяти і що робити, щоб зупинити ворога. Це є нашою основною метою на зараз", - наголосив Кириленко.

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