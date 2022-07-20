Путин может угрожать ядерным оружием, чтобы остановить контрнаступление ВСУ, - ISW
Президент РФ Владимир Путин может угрожать ядерным оружием для сдерживания украинского контрнаступления в оккупированных Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные аналитиков американского Института изучения войны (ISW).
"После аннексии Путин может прямо или косвенно заявить, что российская доктрина, разрешающая применение ядерного оружия для защиты российской территории, применяется к вновь присоединенным территориям. Такие действия угрожают Украине и ее партнерам ядерной атакой, если украинские контрнаступления по освобождению оккупированной Россией территории будут продолжаться", – говорится в сообщении.
В то же время, ISW отмечает, что предыдущие намеки России на готовность Москвы применить ядерное оружие оказались пустыми.
Украина и западные партнеры имеют все более узкое окно возможностей для поддержки украинского контрнаступления на оккупированные территории Украины, пока РФ не аннексирует их.
Пожалуйста, подождите...
Вони ж там в рай зібралися, кобзона відправили попереду щоб обстановку розвідав.
Сначала решил он слетать с журавлями белыми, стерхами, в «ирий», за горизонтом счастье поискать для народа русского…. Не нашёл…
Потом стал искать счастье на коне, на бескрайней земле русской… Везде одинаково загажено…
Решил нырнуть на дно моря синего, клады поискать… Взял батискаф иноземный, да только вынырнул он лишь с двумя горшками глиняными…
И решил он кардинально привлечь к решению проблем силы колдовские - поехал в глубинку российскую, чтоб поймать щуку волшебную... Взять за жабры и заставить, как Емеля - чтоб было, «По щучьему велению, по моему хотению…». Бился, мучился, еле поймал. А щука волшебная ему и говорит: «Да пошёл ты, Емеля, к чёрту… Ты уже своими «прожектами весь мир затрахал…». И ушла щука в воды глубокие…
Владимир Путин принимает участие в Иране в совещании аятолл. Только сам он не аятолла, а х№ятолла.
Сразу в унитаз
Якщо ***** використає ядерну зброю, це буде кінець лаптестану у всіх сенсах, повний геополітичний програш, при чому війна на цьому не закінчиться, тільки стане більш жорстокою без правил для лаптестану.
По друге Україні е чим відповісти, розпиливши в мацкве (наприклад) в метро ( наприклад) та біля доріжок кремля брудну бомбу, з коктейлем радіонуклідів (цезій стронцій плутоній). Це буду набагато гірше для кацапів ніж використання ядерної бомби.
і мідвєдів МОЖЕ...
і кабздон ЦЕ робив..
і жиріновскій з сашками захарченками та різними гіркіними з пушиліними ЦЕ ро робили...
після всіх таких погроз путіністів піднімаються продажі туалетнго паперу в Німеччині, а я думаю і по всій Західній Європі, на річні максимуми....
Спочатку всім було пофіг,українці були налякані. Зараз всі налякані,а Українцям пофіг.
Чим воно лякає?! Ще одним Маріуполем? Северодонецьком?
Чим він зупинить озброєних,вміючих вбивати московитів у промислових масштабах,усвідомивших,що їм на помсту за свої сім'ї від 3 місяців до року?!!!
1. При угрозе сувиренитету паРаши
2. При угрозе освободить Крым
3. Теперь при угрозе контрнаступления...
Следующее будет :
1. при попытках ВСУ сдерживать наступление армии паРаши
2. При попытках бабы Маши отравить оккупантов пирожками
и т.д.
Весь этот чёс про ЯО можно уже не слушать.
Или это вброс и подготовка граждан Украины к сдаче захваченных территорий.
Какое же дерьмо - эта Zевлада. Одно могло бы утешить - если бы пробомбили или убили людей по большей части проголосовавших по приколу.
Сопредельным Украиной территориям России ?
Или он угрожает всей России, которая подвергнется ответному удару ?
тому поспішають з «референдумом» щоб потім патякати що зсу ніби нападає вже на територію параши