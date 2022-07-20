Путін може погрожувати ядерною зброєю, щоб зупинити контрнаступ ЗСУ, - ISW
Президент РФ Володимир Путін може погрожувати ядерною зброєю для стримування українського контрнаступу в окупованих Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW).
"Після анексії Путін може прямо чи опосередковано заявити, що російська доктрина, яка дозволяє застосування ядерної зброї для захисту російської території, застосовується до новоприєднаних територій. Такі дії загрожують Україні та її партнерам ядерною атакою, якщо українські контрнаступи щодо звільнення окупованої Росією території триватимуть", - йдеться в повідомленні.
Водночас ISW зазначає, що попередні натяки Росії на готовність Москви застосувати ядерну зброю виявилися порожніми.
Україна та західні партнери мають дедалі вужче вікно можливостей для підтримки українського контрнаступу на окуповані території України, поки РФ не анексує їх.
Будь ласка, зачекайте...
Вони ж там в рай зібралися, кобзона відправили попереду щоб обстановку розвідав.
Сначала решил он слетать с журавлями белыми, стерхами, в «ирий», за горизонтом счастье поискать для народа русского…. Не нашёл…
Потом стал искать счастье на коне, на бескрайней земле русской… Везде одинаково загажено…
Решил нырнуть на дно моря синего, клады поискать… Взял батискаф иноземный, да только вынырнул он лишь с двумя горшками глиняными…
И решил он кардинально привлечь к решению проблем силы колдовские - поехал в глубинку российскую, чтоб поймать щуку волшебную... Взять за жабры и заставить, как Емеля - чтоб было, «По щучьему велению, по моему хотению…». Бился, мучился, еле поймал. А щука волшебная ему и говорит: «Да пошёл ты, Емеля, к чёрту… Ты уже своими «прожектами весь мир затрахал…». И ушла щука в воды глубокие…
Владимир Путин принимает участие в Иране в совещании аятолл. Только сам он не аятолла, а х№ятолла.
Сразу в унитаз
Якщо ***** використає ядерну зброю, це буде кінець лаптестану у всіх сенсах, повний геополітичний програш, при чому війна на цьому не закінчиться, тільки стане більш жорстокою без правил для лаптестану.
По друге Україні е чим відповісти, розпиливши в мацкве (наприклад) в метро ( наприклад) та біля доріжок кремля брудну бомбу, з коктейлем радіонуклідів (цезій стронцій плутоній). Це буду набагато гірше для кацапів ніж використання ядерної бомби.
і мідвєдів МОЖЕ...
і кабздон ЦЕ робив..
і жиріновскій з сашками захарченками та різними гіркіними з пушиліними ЦЕ ро робили...
після всіх таких погроз путіністів піднімаються продажі туалетнго паперу в Німеччині, а я думаю і по всій Західній Європі, на річні максимуми....
Спочатку всім було пофіг,українці були налякані. Зараз всі налякані,а Українцям пофіг.
Чим воно лякає?! Ще одним Маріуполем? Северодонецьком?
Чим він зупинить озброєних,вміючих вбивати московитів у промислових масштабах,усвідомивших,що їм на помсту за свої сім'ї від 3 місяців до року?!!!
1. При угрозе сувиренитету паРаши
2. При угрозе освободить Крым
3. Теперь при угрозе контрнаступления...
Следующее будет :
1. при попытках ВСУ сдерживать наступление армии паРаши
2. При попытках бабы Маши отравить оккупантов пирожками
и т.д.
Весь этот чёс про ЯО можно уже не слушать.
Или это вброс и подготовка граждан Украины к сдаче захваченных территорий.
Какое же дерьмо - эта Zевлада. Одно могло бы утешить - если бы пробомбили или убили людей по большей части проголосовавших по приколу.
Сопредельным Украиной территориям России ?
Или он угрожает всей России, которая подвергнется ответному удару ?
тому поспішають з «референдумом» щоб потім патякати що зсу ніби нападає вже на територію параши