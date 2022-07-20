Путін може погрожувати ядерною зброєю, щоб зупинити контрнаступ ЗСУ, - ISW

Президент РФ Володимир Путін може погрожувати ядерною зброєю для стримування українського контрнаступу в окупованих Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Після анексії Путін може прямо чи опосередковано заявити, що російська доктрина, яка дозволяє застосування ядерної зброї для захисту російської території, застосовується до новоприєднаних територій. Такі дії загрожують Україні та її партнерам ядерною атакою, якщо українські контрнаступи щодо звільнення окупованої Росією території триватимуть", - йдеться в повідомленні.

Водночас ISW зазначає, що попередні натяки Росії на готовність Москви застосувати ядерну зброю виявилися порожніми.

Україна та західні партнери мають дедалі вужче вікно можливостей для підтримки українського контрнаступу на окуповані території України, поки РФ не анексує їх.

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