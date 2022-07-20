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Путін може погрожувати ядерною зброєю, щоб зупинити контрнаступ ЗСУ, - ISW

рф,зброя,ядерна

Президент РФ Володимир Путін може погрожувати ядерною зброєю для стримування українського контрнаступу в окупованих Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Після анексії Путін може прямо чи опосередковано заявити, що російська доктрина, яка дозволяє застосування ядерної зброї для захисту російської території, застосовується до новоприєднаних територій. Такі дії загрожують Україні та її партнерам ядерною атакою, якщо українські контрнаступи щодо звільнення окупованої Росією території триватимуть", - йдеться в повідомленні.

Водночас ISW зазначає, що попередні натяки Росії на готовність Москви застосувати ядерну зброю виявилися порожніми.

Україна та західні партнери мають дедалі вужче вікно можливостей для підтримки українського контрнаступу на окуповані території України, поки РФ не анексує їх.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війна в Україні є "смертельним ударом" по нерозповсюдженню ядерної зброї, - Foreign Policy

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Топ коментарі
+26
Ну и ято это,как не кацапский вброс через, типа "аналитиков"? Поздно разглагольствовать про ЯО. Или средневековый ********* победит,или цивилизация.
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20.07.2022 06:59
+21
Пффф в цьому навідь сумнівів немає,
Вони ж там в рай зібралися, кобзона відправили попереду щоб обстановку розвідав.
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20.07.2022 06:58
+15
Україна та західні партнери мають дедалі вужче вікно можливостей для підтримки українського контрнаступу на окуповані території України, поки РФ не анексує їх. Джерело:

Сразу в унитаз
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20.07.2022 06:59
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Пффф в цьому навідь сумнівів немає,
Вони ж там в рай зібралися, кобзона відправили попереду щоб обстановку розвідав.
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20.07.2022 06:58 Відповісти
А син юриста двері приготувався двері відкрити для "найвеличнішого"
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20.07.2022 07:01 Відповісти
***** не поможет даже этот вариант !!! Все кто пришел к нам сдохнут в Украине ... Все до единого
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20.07.2022 07:57 Відповісти
Кабздох из пекла: ядерному взрыву - нет, нет, нет, солнечному Миру - да, да, да.
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20.07.2022 10:04 Відповісти
Це рекомендація від ISW. Ще щось порекомендують імбіцили з ISW?
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20.07.2022 10:46 Відповісти
Обісраний лапатний сцарь може лише й надалі обсиратись...
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20.07.2022 06:59 Відповісти
Забылся как-то во сне тревожном Путин, а мысли о державе Российской не проходят - всё думает, как её, родимую, с колен-то, поднять? И озарила его мысль великая - «А обращусь-ка я к мудрости народной!» А мудрость-то, в сказках народных заложена…

Сначала решил он слетать с журавлями белыми, стерхами, в «ирий», за горизонтом счастье поискать для народа русского…. Не нашёл…

Потом стал искать счастье на коне, на бескрайней земле русской… Везде одинаково загажено…

Решил нырнуть на дно моря синего, клады поискать… Взял батискаф иноземный, да только вынырнул он лишь с двумя горшками глиняными…

И решил он кардинально привлечь к решению проблем силы колдовские - поехал в глубинку российскую, чтоб поймать щуку волшебную... Взять за жабры и заставить, как Емеля - чтоб было, «По щучьему велению, по моему хотению…». Бился, мучился, еле поймал. А щука волшебная ему и говорит: «Да пошёл ты, Емеля, к чёрту… Ты уже своими «прожектами весь мир затрахал…». И ушла щука в воды глубокие…
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20.07.2022 07:03 Відповісти
Профессор Талк

Владимир Путин принимает участие в Иране в совещании аятолл. Только сам он не аятолла, а х№ятолла.
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20.07.2022 08:42 Відповісти
Ну и ято это,как не кацапский вброс через, типа "аналитиков"? Поздно разглагольствовать про ЯО. Или средневековый ********* победит,или цивилизация.
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20.07.2022 06:59 Відповісти
Або спільний кацапо-дермаковський вкид для виправдяння "зернового перемир'я", припинення наступу на півдні та звільненню решти окупованих територій. П
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20.07.2022 10:43 Відповісти
Україна та західні партнери мають дедалі вужче вікно можливостей для підтримки українського контрнаступу на окуповані території України, поки РФ не анексує їх. Джерело:

Сразу в унитаз
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20.07.2022 06:59 Відповісти
це і стратегічною метою Путіна по зриву опору. Запад устал,Україна не государство, торгуют оружием. Но плани ворога залишились планами. Хаймерси в кінці кінців перевернули картину бою, після втрати орками штурмової авіації, БТВ, остання надія польова артилерія почала кульгати на дві ноги. І Хаймерси стали демократизатором новітньої Чингісханової орди, нічними кошмарами.
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20.07.2022 07:14 Відповісти
если бы хотел применить, то применил бы уже, когда его с под Киева погнали
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20.07.2022 07:00 Відповісти
какая разница от какого оружия умирать?
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20.07.2022 07:08 Відповісти
Есть разница после какого оружия жить.
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20.07.2022 10:02 Відповісти
Зараз в Україні вся владна вертикаль влади в руках рашистських колаборантів: дєрьмак, татаров, дємченко, льоша зіллі (дбр), хламідія, а ще є сбу, генпрокуратура, окружний суд... Ви серйозно вважаєте, що рашисти ******* по своїй агентурі?
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20.07.2022 07:12 Відповісти
Агента завчасно виїде.
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20.07.2022 07:21 Відповісти
Не розумію що добиваються всі хто намагається залякувати Україну ядерною зброєю і просуває ці кацапські наративи тут? Ну здавайтеся та йдіть в рабство. А то путинападЁть. (с).
Якщо ***** використає ядерну зброю, це буде кінець лаптестану у всіх сенсах, повний геополітичний програш, при чому війна на цьому не закінчиться, тільки стане більш жорстокою без правил для лаптестану.
По друге Україні е чим відповісти, розпиливши в мацкве (наприклад) в метро ( наприклад) та біля доріжок кремля брудну бомбу, з коктейлем радіонуклідів (цезій стронцій плутоній). Це буду набагато гірше для кацапів ніж використання ядерної бомби.
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20.07.2022 07:15 Відповісти
А ще захват та підрив ядерної електростанції, (наприклад) після цього кацапам буде дуже не до України.
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20.07.2022 07:18 Відповісти
їх в кацапстані є немало...

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20.07.2022 08:45 Відповісти
Так він ще і не починав і зразу лякати ядерною зброєю? Ні, потворо, контрнаступ буде навіть якщо мамамії там про щось з вами будуть домовлятися, народ вже не зупинити. Московія, яка себе у 1721 році назвала росією, вкравши нашу назву і історію, має бути знищена. Після цього зникнуть різні терористичні організації і війни!!!
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20.07.2022 07:19 Відповісти
Вони не вкрали. Вони назвали себе россія а не русь. Вони просто мімрують, вони все копіюють і всіх.
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20.07.2022 10:09 Відповісти
Тоді українці теж будуть погрожувати атомним ударом по росії. І ми нанесемо його і нам буде плювати.
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20.07.2022 07:30 Відповісти
А в ЗСУ є інший вибір, крім як наступати? Бо немає великої різниці від чого руйнуються міста та села, гинуть люди. Проте саме через наступ ЗСУ є можливість "викукувати" цю потворюру на ім'я ***** і викинути його орків з України
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20.07.2022 07:31 Відповісти
Этот институт - как бабки на лавочке . А то путин нападет - уже не актуально , надо что-то новенькое . Или хорошо забытое старое .
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20.07.2022 07:31 Відповісти
Припхалось до нас, та ще і погрожуватиме.
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20.07.2022 07:35 Відповісти
Зачем , у него же для этого есть Ермак и Татаров
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20.07.2022 07:38 Відповісти
Я думаю у ***** и без ЯО все получится, к сожалению
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20.07.2022 07:39 Відповісти
На чолі зі зрадниками ми не переможемо.
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20.07.2022 07:42 Відповісти
Переможемо, тільки за перемогу заплатимо значно більше людських життів
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20.07.2022 11:20 Відповісти
Нащо ядерна зброя якщо у пуціна є зєлєнський, єрмак і татаров?!
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20.07.2022 07:48 Відповісти
Не треба Путіну ніякої ядерної зброї щоб зупинити контрнаступ ЗСУ. Все зроблять наші фінансисти. Вже два місяці в 36 бригаді морської піхоти не платять зарплату.
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20.07.2022 07:59 Відповісти
Украинское возмездие за применение ************ ЯО лежит в реакторах **********, все умрут, мы за свободу и демократию, рабсияне за кровавого упыря.
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20.07.2022 08:20 Відповісти
Грамотный разбор, насчёт ядерной войны. https://m.youtube.com/watch?v=nNZQE74trtc
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20.07.2022 08:26 Відповісти
Україна не повинна боятися різних погроз путіна. А те що готуються звільнити південь України і його звільнять ось в чому страх путіна що він втратить те на чому підвищував свій рейтинг. Багато ресурсів використає але нічого не досягне(досягне тільки в тому що Україна буде розбита) А погрози путіна мало кого хвилюють . Ядерна зброя є або тактична або стратегічна. Знищити українські війська ядерною тактичною зброєю не вдасться тому що немає скупчень. Війська розбиті на невеликі підгрупи по всьому фронту тож де ціль? А стратегічна ядерна зброя зруйнує не тільки Україну але і всю Европу і Росію також особливо якщо вибухнуть атомні станції. Якщо він застосує таку зброю і від неї постраждає світ то Росія отримає відповідь також ядерною зброєю.
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20.07.2022 08:35 Відповісти
Так пох.й що аж не зручно якось.
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20.07.2022 08:47 Відповісти
путін може погрожувати ядерною зброєю.... МОЖЕ...

і мідвєдів МОЖЕ...
і кабздон ЦЕ робив..
і жиріновскій з сашками захарченками та різними гіркіними з пушиліними ЦЕ ро робили...

після всіх таких погроз путіністів піднімаються продажі туалетнго паперу в Німеччині, а я думаю і по всій Західній Європі, на річні максимуми....
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20.07.2022 09:14 Відповісти
Как будет реагировать ЕС , если шизофреник будет шантажировать все страны ядерным оружием за посещение туалета,использование автотранспорта , передвижение на двух ногах????????Будет и дальше его ублажать и вскармливать?? Они породили этого придурка( не увидели вырезания Ичкерии, захват Абхазии, Осетии, Приднестровье , вагнеровцев) Пусть ,, успокаивают ,, этого гавнюка, или он вполне может и прийдет в Польшу, Прибалтику , куда угодно. Идиотия всего народа не излечимая конечная стадия помешательства. Уже пошли,, Путлеюгенды,, юнармии- готовят кадры для Европы.
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20.07.2022 09:17 Відповісти
Воно їй ( Я.З.) погрожє Україні вже 9й рік! Починаючи з Криму.
Спочатку всім було пофіг,українці були налякані. Зараз всі налякані,а Українцям пофіг.
Чим воно лякає?! Ще одним Маріуполем? Северодонецьком?
Чим він зупинить озброєних,вміючих вбивати московитів у промислових масштабах,усвідомивших,що їм на помсту за свої сім'ї від 3 місяців до року?!!!
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20.07.2022 09:24 Відповісти
В каких только случаях паРаша не готова применить ЯО:
1. При угрозе сувиренитету паРаши
2. При угрозе освободить Крым
3. Теперь при угрозе контрнаступления...
Следующее будет :
1. при попытках ВСУ сдерживать наступление армии паРаши
2. При попытках бабы Маши отравить оккупантов пирожками
и т.д.
Весь этот чёс про ЯО можно уже не слушать.
Или это вброс и подготовка граждан Украины к сдаче захваченных территорий.
Какое же дерьмо - эта Zевлада. Одно могло бы утешить - если бы пробомбили или убили людей по большей части проголосовавших по приколу.
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20.07.2022 09:26 Відповісти
Дак он у вас ссыкунов скоро так и Аляску скоро отберет. Институт терпил.
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20.07.2022 09:48 Відповісти
Ну і нехай. Він це постійно робить.
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20.07.2022 10:07 Відповісти
таким чином можно заочно *приєднати* Київ і погрожувати залишит його інакше буде ядерна атака. Потрібно просто ігнорувати будь-які заяви цих недоумків, але, звичайно, готуватись до найгіршого. І ні в якому разі навіть не починати загравати з ними в їх гру.
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20.07.2022 10:21 Відповісти
Взагалі шантаж застосування ядерної зброї цілком ймовірний, але ж чи можливе само застосування? З урахуванням того, що паРаша не досягла запланованих успіхів, а подекуди починає втрачати захоплені позиції тому вариант з проведенням "референдумів" та анексії захоплених територій цілком ймовірний. І далі останній козир-застосування ядерної зброї для захисту "своєї" території. Але є одне але. Всі пам"ятають наслідки аварії на ЧАЕС і куди полетіла радіоактивна хмара? Так і тут як не крути Україна суміжна країна, а не десь там у Африці, тому куди понесе на цей раз хмару питання риторичне-може на паРашу, а може навіть на Європу. Все залежатиме від наших союзників наскількі міцно вони готові затиснути яйця *****, ну і оточення самого ***** яке до війни спокійно жило та доїло свою країну, яку придуркувата моль хоче перетворити на радиактивні руїни.
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20.07.2022 10:23 Відповісти
А кому он угрожает ядерным оружием ?
Сопредельным Украиной территориям России ?
Или он угрожает всей России, которая подвергнется ответному удару ?
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20.07.2022 10:56 Відповісти
нехай погрожує..нам своє робити
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20.07.2022 11:18 Відповісти
Впевнений в тому, що якщо і застосує ЯЗ, то ніхто відповіді не дасть, ні США, ні Європа. Тоді третя світова, а вони не готові вмирати заради України. вони і зброю з натяжкою дайють, яка там відповідь на ЯЗ
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20.07.2022 12:00 Відповісти
так і буде,

тому поспішають з «референдумом» щоб потім патякати що зсу ніби нападає вже на територію параши
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20.07.2022 12:27 Відповісти
 
 