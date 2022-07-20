Лавров: Географічні завдання "спецоперації" змінилися через постачання західної зброї. Тепер це не лише "ДНР" та "ЛНР"
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив про зміну "географічних завдань" повномасштабного вторгнення військ його держави до України.
Тепер, за словами Лаврова, Росія збирається "звільнити" Херсонську, Запорізьку та ряд інших областей, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на росЗМІ.
"Коли у Стамбулі була зустріч переговорників, там була одна географія, і наша готовність прийняти українську пропозицію спиралася на ту географію, географію кінця березня 2022 року. Нині географія інша. Це далеко не лише "ДНР" та "ЛНР", це ще й Херсонська область, Запорізька область та низка інших територій", - сказав Лавров.
Він погрожує, що якщо Захід поставить Києву далекобійну зброю, "географічні завдання "спецоперації" в Україні відсунуться ще далі".
Також Лавров наголосив, що завдання "денацифікації" та "демілітаризації" також залишаються актуальними для армії РФ.
Будь ласка, зачекайте...
На концерті Кабздона
всеидетпаплану.
такбылазадумано.
но теперь все поменялось и теперь мы будем захватывать меньше, чем планировали но не смогли захватить изначально.
Просто теперь настало время для начала пиар-кампании по аннексии "прочих территорий".
Я считаю, что Зеленский должен в публичном выступлении (желательно на международном уровне) зафиксировать следующие 2 позиции, чтобы и до русских, и до Запада "дошло":
1. Нам пофиг на попытки рф по фактам постановочных "референдумов" объявить наши территории аннексированными. Все понимают, зачем это русским : по их ядерной доктрине при нападении на ИХ территорию можно применять ядерное оружие. Они не имеют сил долго удерживать Юг и Восток Украины обычными силами, поэтому хотят провозгласить их своими и пригрозить ядерным ударом в надежде на то, что мы остановимся. Надо чётко заявить - это наша земля и мы не остановимся, включая Крым, нам пофиг ваше ЯО - Мариуполь, Волноваха и т.д. - уже хуже последствия, чем ЯО (кроме радиации разве). Так что не надейтесь, это на нас не подействует и мы БУДЕМ воевать дальше.
2. Если вы надеетесь решать вопрос мира не в Киеве, а в Вашингтоне, Брюсселе, Лондоне, Берлине, Париже, Анкаре, Варшаве и т.д., то идите НАХ.... все. Не надейтесь на нас повлиять через наших западных друзей. Даже если они нас бросят и мы останемся в тотальной изоляции, без помощи деньгами и оружием (чего не будет, уж больно много желающих ослабить рф нашими руками), то мы всё равно будем биться с россиянами, даже если у нас останутся только сапёрные лопатки. И биться будем до полной победы или до последнего украинца. Точка.
Это остудит многие головы в москве. Хотя и не гарантирует нам отказа москвы от агрессии, но породит у них уныние и безнадёгу, а нашим воинам и союзникам придаст решимости.
Про це заявив на підсумковій пресконференції у Пентагоні міністр оборони США Ллойд Остін, передає.
"Ми розуміємо нагальність і докладаємо всіх зусиль, щоби зберегти та посилити імпульс допомоги. І це включало багато нових заяв, зроблених сьогодні зранку", - зауважив глава оборонного відомства США.
Він уточнив, що у зустрічі взяли участь міністри оборони й начальники штабів з майже 50 країн.
"Приходит училка в семью Вовочки Говорит отцу:
- Ваш вовочка безобразно разговаривает Одни сплошные маты!
- А ****? Он просто привык "ярко" выражаться!
- Так это он от Вас такого нахватался? (указывает на пацана сидящего на горшке) - И этот уже матерится?!
- Да Вы что? У него и зубов ещё ниху* нету!
Малой с горшка (оттопыривая губу):
- А это что? "Х*й?"
ещё про Аляску и про сохранить морду Пу
- Географические задачи "спецоперации" изменились из-за поставок западного оружия.
Залужний:
- І це ми ще навіть не починали!
хтось може потицяти цією конячою харьою в ото мерзенне гіvно, яке воно виsерає з себе???
а в реальності "через 2-3 тижні (с)" москалі злиються з України повністю і безповоротно...
пикаморда припухла, щось з нирками певно. отак один знайомий алкаш трохи походив припухлий та й копита відкинув. дастьбог і цей перестане бути