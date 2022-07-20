Лавров: Географічні завдання "спецоперації" змінилися через постачання західної зброї. Тепер це не лише "ДНР" та "ЛНР"

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив про зміну "географічних завдань" повномасштабного вторгнення військ його держави до України.

Тепер, за словами Лаврова, Росія збирається "звільнити" Херсонську, Запорізьку та ряд інших областей, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на росЗМІ.

"Коли у Стамбулі була зустріч переговорників, там була одна географія, і наша готовність прийняти українську пропозицію спиралася на ту географію, географію кінця березня 2022 року. Нині географія інша. Це далеко не лише "ДНР" та "ЛНР", це ще й Херсонська область, Запорізька область та низка інших територій", - сказав Лавров.

Він погрожує, що якщо Захід поставить Києву далекобійну зброю, "географічні завдання "спецоперації" в Україні відсунуться ще далі".

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Також Лавров наголосив, що завдання "денацифікації" та "демілітаризації" також залишаються актуальними для армії РФ.