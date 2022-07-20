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армія рф (16192) Лавров (1544) Херсонщина (5366) Запорізька область (3356)

Лавров: Географічні завдання "спецоперації" змінилися через постачання західної зброї. Тепер це не лише "ДНР" та "ЛНР"

лавров

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив про зміну "географічних завдань" повномасштабного вторгнення військ його держави до України.

Тепер, за словами Лаврова, Росія збирається "звільнити" Херсонську, Запорізьку та ряд інших областей, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на росЗМІ.

"Коли у Стамбулі була зустріч переговорників, там була одна географія, і наша готовність прийняти українську пропозицію спиралася на ту географію, географію кінця березня 2022 року. Нині географія інша. Це далеко не лише "ДНР" та "ЛНР", це ще й Херсонська область, Запорізька область та низка інших територій", - сказав Лавров.

Він погрожує, що якщо Захід поставить Києву далекобійну зброю, "географічні завдання "спецоперації" в Україні відсунуться ще далі".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський наказав звільнити всю Україну. Говорити лише про Херсон неправильно, - Данілов

Також Лавров наголосив, що завдання "денацифікації" та "демілітаризації" також залишаються актуальними для армії РФ.

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Топ коментарі
+98
Задачі спєцопєрації змінились, треба втримати Москву
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20.07.2022 14:16
+57
угу.... за щоку візьмете кляті ординці!
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20.07.2022 14:16
+57
Значить все таки прийдеться брать Белгородську
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20.07.2022 14:17
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Лощадь говорящая уже за.бала..
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20.07.2022 17:24 Відповісти
Ще пару тижнів, то вони і Каліфорнію захочуть "денацифікувати"
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20.07.2022 17:34 Відповісти

На концерті Кабздона
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20.07.2022 17:41 Відповісти
Вы зря тут ёрничаете , судя по тому , что Ермак и Татаров до сих пор у власти , то Киев воевать не собирается всерьез . Хотелось бы , чтобы начали отпускать людей за границу , почему их держат как рабов , чтобы потом передать Оркам ? Люди будут скоро сами собираться группами по 500 человек и переходить Польскую границу , стрелять вы врядли будите . Через соц. сети собрались и пошли ,пока есть время . ***** будет идти дальше , останавливать его не чем .
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20.07.2022 17:46 Відповісти
Бандера был точно прав. Тогда он видел кацапню такими, как сейчас их видят почти все украинцы.
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20.07.2022 17:47 Відповісти
Якщо не розтовкти кремлятник, ці фашисти не заспокояться. Ніколи
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20.07.2022 17:48 Відповісти
треба сідать на літак і усьо бомбіть. літаки лєтять будєм усьо бомбіть
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20.07.2022 18:17 Відповісти
вы ничего не понимаете.
всеидетпаплану.
такбылазадумано.
но теперь все поменялось и теперь мы будем захватывать меньше, чем планировали но не смогли захватить изначально.
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20.07.2022 17:56 Відповісти
Жизнь висит на нитке, а думает о прибытке. ДБЛ БЛД.
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20.07.2022 18:16 Відповісти
Вы зря тут Ёрничаете , судя по тому , что Ермак и Татаров до сих пор не отстранены от власти , Киев не собирается воевать . Четыре месяца Карл , нет патронного завода , вильха и стугна не выпускается , воевать по большому счету нечем ,на голом энтузиазме далеко не навоюешь
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20.07.2022 18:37 Відповісти
Москалі хоча б визнають ярмака з татарином своїми казачками в українській владі
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20.07.2022 20:47 Відповісти
Ой як страшно...Що ж тепер робити? ... Виявляється, конячка розуміється на географії! ...Чи може ні?...
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20.07.2022 18:44 Відповісти
лавров иди ***** вместе с шойгой и ******
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20.07.2022 18:50 Відповісти
Колись я дивився їхній квк.Був там раз номер з Ґаріком Мартіросяном про футбол.Мовляв,збірна СНҐ ,здається,...на ворота поклали вірменина.Чому? А "нє дакажут".Так і цей вірменський москаль вічно бреше.Йди бухай та спарюйся зі своєю пресалкаше Машей.
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20.07.2022 19:00 Відповісти
https://ibb.co/1r7Dj37
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20.07.2022 19:14 Відповісти
Старая кляча не дружит с логикой. Чем больше нам Запад даст оружия тем больший болт получат кацапы вместо нашей земли.
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20.07.2022 19:46 Відповісти
Лавров, лживое ты чмо, ваши планы ИЗНАЧАЛЬНО не ограничивались ОРДиЛО !!!
Просто теперь настало время для начала пиар-кампании по аннексии "прочих территорий".

Я считаю, что Зеленский должен в публичном выступлении (желательно на международном уровне) зафиксировать следующие 2 позиции, чтобы и до русских, и до Запада "дошло":

1. Нам пофиг на попытки рф по фактам постановочных "референдумов" объявить наши территории аннексированными. Все понимают, зачем это русским : по их ядерной доктрине при нападении на ИХ территорию можно применять ядерное оружие. Они не имеют сил долго удерживать Юг и Восток Украины обычными силами, поэтому хотят провозгласить их своими и пригрозить ядерным ударом в надежде на то, что мы остановимся. Надо чётко заявить - это наша земля и мы не остановимся, включая Крым, нам пофиг ваше ЯО - Мариуполь, Волноваха и т.д. - уже хуже последствия, чем ЯО (кроме радиации разве). Так что не надейтесь, это на нас не подействует и мы БУДЕМ воевать дальше.

2. Если вы надеетесь решать вопрос мира не в Киеве, а в Вашингтоне, Брюсселе, Лондоне, Берлине, Париже, Анкаре, Варшаве и т.д., то идите НАХ.... все. Не надейтесь на нас повлиять через наших западных друзей. Даже если они нас бросят и мы останемся в тотальной изоляции, без помощи деньгами и оружием (чего не будет, уж больно много желающих ослабить рф нашими руками), то мы всё равно будем биться с россиянами, даже если у нас останутся только сапёрные лопатки. И биться будем до полной победы или до последнего украинца. Точка.

Это остудит многие головы в москве. Хотя и не гарантирует нам отказа москвы от агрессии, но породит у них уныние и безнадёгу, а нашим воинам и союзникам придаст решимости.
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20.07.2022 20:09 Відповісти
Зустріч Контактної групи з питань оборони України, "Рамштайн-4", була дуже продуктивною, оскільки багато країн виступили з новими ініціативами щодо посилення можливостей ЗСУ.

Про це заявив на підсумковій пресконференції у Пентагоні міністр оборони США Ллойд Остін, передає.

"Ми розуміємо нагальність і докладаємо всіх зусиль, щоби зберегти та посилити імпульс допомоги. І це включало багато нових заяв, зроблених сьогодні зранку", - зауважив глава оборонного відомства США.

Він уточнив, що у зустрічі взяли участь міністри оборони й начальники штабів з майже 50 країн.
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20.07.2022 21:57 Відповісти
раша хоче протистояти такій коаліції? зовсім головою вдарені - втрата залишків розуму
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20.07.2022 22:24 Відповісти
Актуальне про "спєцапірацию" та географію:

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20.07.2022 20:10 Відповісти
Потрогать пупок и отгрести. Это удел всех педофилов.
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20.07.2022 20:38 Відповісти
от можна ж написати: дають по зубам... ні, обов'язково треба кацапський матюк втулить
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20.07.2022 22:26 Відповісти
Хіба автор мема винний, шо кацапи саме так і розмовляють - і дорослі, і діти.
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20.07.2022 23:49 Відповісти
Старий радянський анекдот:
"Приходит училка в семью Вовочки Говорит отцу:
- Ваш вовочка безобразно разговаривает Одни сплошные маты!
- А ****? Он просто привык "ярко" выражаться!
- Так это он от Вас такого нахватался? (указывает на пацана сидящего на горшке) - И этот уже матерится?!
- Да Вы что? У него и зубов ещё ниху* нету!
Малой с горшка (оттопыривая губу):
- А это что? "Х*й?"
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21.07.2022 07:17 Відповісти
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21.07.2022 10:26 Відповісти
Сдается мне, что вся эта военная затея недоимперцев географически сузится до московского улуса. Обычно хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно.
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20.07.2022 20:15 Відповісти
«Никогда не воюйте с русскими. На каждую вашу военную хитрость они ответят непредсказуемой глупостью».© Отто фон Бисмарк
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20.07.2022 20:17 Відповісти
И не предсказуемой подлостью.
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20.07.2022 21:06 Відповісти
Угу:

ещё про Аляску и про сохранить морду Пу
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20.07.2022 22:39 Відповісти
Лавров:
- Географические задачи "спецоперации" изменились из-за поставок западного оружия.
Залужний:
- І це ми ще навіть не починали!
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20.07.2022 20:21 Відповісти
Если этот тн "мегадипломат" вышел из себя, это что то значит.
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20.07.2022 20:36 Відповісти
Приболела лошадка )))))
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20.07.2022 21:02 Відповісти
Бабуин на исходе, задрачивается..
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20.07.2022 21:07 Відповісти
Шо, опять?😂😂😂
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20.07.2022 21:14 Відповісти
Вірмени теж так намагалися робити, коли крім Карабаху захопили ще 7 районів Азербайджану як "зону безпеки". Що з того вийшло - всі минулого року бачили.
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20.07.2022 21:21 Відповісти
А харя не лусне?
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20.07.2022 21:34 Відповісти
дайте йому овса хай не гавка, підир
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20.07.2022 21:43 Відповісти
що за кошмарна брехня??? з самого першого дня нападу бомбили і обстрілювали ВСІ області і регіони України! і ОДРАЗУ захопили цілу низку територій різних областей, які навіть не суміжні з днр-лнр!!!
хтось може потицяти цією конячою харьою в ото мерзенне гіvно, яке воно виsерає з себе???
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20.07.2022 21:49 Відповісти
Ну й кінь педальний! З таким політичним досвідом нести таку ахінею?! Ось що робить тваринний страх перед ******! Хоча,а чому дивуватися... Кацапи до стадії повної деградації йшли послідовно,вперто та цілеспрямовано. Це їх цивілізаційний вибір.
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20.07.2022 21:59 Відповісти
И этот козломордый козлоконский ублюдок мечтает встречаться с дипломатами цивилизованных стран ? Его удел зимбабве , абхазия , кндр , сирия , судан и тд
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20.07.2022 22:00 Відповісти
мріяти не шкодить... хай помріє!

а в реальності "через 2-3 тижні (с)" москалі злиються з України повністю і безповоротно...
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20.07.2022 22:14 Відповісти
пика морда припухла, щось з нирками певно. отак один знайомий алкаш трохи походив припухлий та й копита відкинув. дастьбог і цей перестане бути
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20.07.2022 22:31 Відповісти
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20.07.2022 22:56 Відповісти
Що ото воно верзе?Географічні цілі у них були встановлені ще 24 лютого бо саме з того часу ці смердючі покидьки знаходяться на херсонщині і запоріжжі і не треба тут приплітати західну зброю.
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20.07.2022 22:58 Відповісти
по писку йому дать
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20.07.2022 23:11 Відповісти
Якшо перевести з конячої на людську, то оркам жопа
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20.07.2022 23:15 Відповісти
. .
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20.07.2022 23:25 Відповісти
Для коня-лаврова видать овса замало на россии и лугандонии
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20.07.2022 23:33 Відповісти
Вот интересно а рядовой кацап задаёт ли вопрос себе - почему дочь лошадки лаврова живёт в проклятой омерике?в логове страшных пиндосов, хотя мож у них нечем думать возможно
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21.07.2022 10:45 Відповісти
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