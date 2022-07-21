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Новини Війна
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Росія готує міжнародне товариство до псевдореферендуму, - Скібіцький

москва,кремль,рф,русский,мир,росія,руський

Заяви міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова про "розширення географії" війни проти України свідчать про підготовку ґрунту для "приєднання" тимчасово окупованих територій на півдні України.

Про це заявив заступник голови Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За його словами, спочатку картинка в інформаційному полі РФ була побудована на бойових діях в Донецькій і Луганській областях, адже заявленою метою була "допомога" терористам "ЛДНР".

"Будь-яких згадок про наступ на Київ, окупацію частини півдня України в інформаційному просторі Росії не було", - наголосив Скібіцький.

Однак тепер Кремль "створює підґрунтя для вирішення статусу тимчасово окупованих територій на півдні". Це може статися через проведення псевдореферендуму або прямої анексії захоплених територій Запорізької та Херсонської областей.

"Яким буде цей процес, побачимо. Зараз в Москві йдуть активні дискусії, як зробити більш "прозорим" для світової спільноти цей процес. Одним з елементів є роздача російських паспортів. Вони готують міжнародне товариство до псевдореферендуму. Це основний сценарій", - сказав заступник голови ГУР.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У ГУР допускають застосування HIMARS по військових об’єктах РФ у Криму: "Це одна з цілей". ВIДЕО

Автор: 

окупація (6685) розвідка (3858) росія (65122) Скібіцький Вадим (293)


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Топ коментарі
+14
Та хай готує, що від того зміниться? Не будем відвойовувати?
І так весь цивілізований світ вже зрозумів, хто такий куло і його підерасія.
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21.07.2022 15:12
+14
Да плевать на эти "референдумы". Кацапня понимает, что проигрывают войну, поэтому пытаются заморозить военные действия и сместиться в политоту, чтобы зализать раны.
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21.07.2022 15:14
+13
Да по ХЕР этот рферендум!!! Он разве что-то решает, все вернем назад!!!!
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21.07.2022 15:17
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Та хай готує, що від того зміниться? Не будем відвойовувати?
І так весь цивілізований світ вже зрозумів, хто такий куло і його підерасія.
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21.07.2022 15:12 Відповісти
Да плевать на эти "референдумы". Кацапня понимает, что проигрывают войну, поэтому пытаются заморозить военные действия и сместиться в политоту, чтобы зализать раны.
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21.07.2022 15:14 Відповісти
Да по ХЕР этот рферендум!!! Он разве что-то решает, все вернем назад!!!!
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21.07.2022 15:17 Відповісти
Злякати Хаймарс рехверендумом, все одно, що їжака голою дупою мотороли 😁
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21.07.2022 15:19 Відповісти
Лучший ответ больным на голову путиноидам - освобождение Херсона.
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21.07.2022 15:19 Відповісти
А где наш МИД? Вопрос риторический, если что...
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21.07.2022 15:22 Відповісти
хамассы проведут подсчет голлосов клали все прибором на рыло ************ лаврушу и *****..
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21.07.2022 15:22 Відповісти
у пЫни калоприемник забился видно в пЫннеходе
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21.07.2022 15:32 Відповісти
все,що рашисти готують, вже приготовлене у 2008 році в Грузії ,в 2014 в Україні і в 2022 році продовження того ж самого кровавого рашистського лайна, котрим рашисти годують весь світ.Поки світ на чолі із США і ЄС "смакує" рашистське вариво,нічого не зміниться .
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21.07.2022 15:35 Відповісти
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21.07.2022 15:39 Відповісти
Похнам своє робити
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21.07.2022 16:20 Відповісти
С такою роботою ,щось таки дождемось !
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21.07.2022 16:54 Відповісти
А ми готуємо міжнародне співтовариство до референдумів у майбутніх ДМЗ республіках, які будуть створені на колишній території рф на кордонах України? Українство хто там буде визволяти? Не можна залишати це на волю долі. Білгород повинен бути Україною, а ось за ним ще на пару сотень км в глиб ДМЗ республіка.
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21.07.2022 22:54 Відповісти
 
 