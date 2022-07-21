Росія готує міжнародне товариство до псевдореферендуму, - Скібіцький

Заяви міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова про "розширення географії" війни проти України свідчать про підготовку ґрунту для "приєднання" тимчасово окупованих територій на півдні України.

Про це заявив заступник голови Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За його словами, спочатку картинка в інформаційному полі РФ була побудована на бойових діях в Донецькій і Луганській областях, адже заявленою метою була "допомога" терористам "ЛДНР".

"Будь-яких згадок про наступ на Київ, окупацію частини півдня України в інформаційному просторі Росії не було", - наголосив Скібіцький.

Однак тепер Кремль "створює підґрунтя для вирішення статусу тимчасово окупованих територій на півдні". Це може статися через проведення псевдореферендуму або прямої анексії захоплених територій Запорізької та Херсонської областей.

"Яким буде цей процес, побачимо. Зараз в Москві йдуть активні дискусії, як зробити більш "прозорим" для світової спільноти цей процес. Одним з елементів є роздача російських паспортів. Вони готують міжнародне товариство до псевдореферендуму. Це основний сценарій", - сказав заступник голови ГУР.

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