За встановлення на "Батьківщині-матері" тризуба проголосувало 85% опитуваних, - Ткаченко
Завершилося голосування щодо зміни символіки на монументі "Батьківщина-мати" в Києві. 85% учасників підтримали ідею, що замість герба СРСР потрібно встановити тризуб.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у своєму телеграм-каналі інформує міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко. Свої голоси віддали близько 780 тисяч громадян.
"Підбиваємо підсумки нашого опитування в Дії щодо зміни символіки на монументі Батьківщини-матері. Цифри говорять самі за себе - це опитування стало другим за залученістю опитуванням в Дії, в якому взяли участь близько 780 тис. людей. 85% відсотків проголосували за заміну гербу СРСР на тризуб", – повідомив Ткаченко.
Топ коментарі
+15 FT FT
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+9 Volodymyr Krasnoholovets #468180
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+8 Максім ХОЙ #398010
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Це буде реальним відображенням всієї влади в Україні
Я звичайно проти зносу баби. Скоріше за її модернізацію.
І я за модернізацію пам'ятника дружби народів.
Але щось я маю передчуття що ти росіянин.
З усіма перемогами, трагедіями та іншим...
Єдине, що ми повинні усвідомлювати, це те, що Українцям не по дорозі з паРашею, бо вона була, є і залишиться паРашею!
Країною, котра завжди предасть, всадить ніж у спину.
Порівняйте і зрозумієте:
Модернізувати щит, можливо ще щось і все буде ок.
Медузу-Горгону рашиського міра чудова !
Порівняйте і зрозумієте:
Дивуюсь цій країні і цим людям безпечним. Кацапи готують референдуми відтяпати пяту частину країни а вони тризуб вішають на якійсь радянській бабі??? З таким підходом втратимо півдержави і будемо далі "Червону калину" співати дивлячись на ту бабу з тризубом!
Смерть москалям!
в спам животных