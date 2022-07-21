За встановлення на "Батьківщині-матері" тризуба проголосувало 85% опитуваних, - Ткаченко

Завершилося голосування щодо зміни символіки на монументі "Батьківщина-мати" в Києві. 85% учасників підтримали ідею, що замість герба СРСР потрібно встановити тризуб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у своєму телеграм-каналі інформує міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко. Свої голоси віддали близько 780 тисяч громадян.

"Підбиваємо підсумки нашого опитування в Дії щодо зміни символіки на монументі Батьківщини-матері. Цифри говорять самі за себе - це опитування стало другим за залученістю опитуванням в Дії, в якому взяли участь близько 780 тис. людей. 85% відсотків проголосували за заміну гербу СРСР на тризуб", – повідомив Ткаченко.

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