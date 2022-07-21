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За встановлення на "Батьківщині-матері" тризуба проголосувало 85% опитуваних, - Ткаченко

украина,киев,флаг,родина

Завершилося голосування щодо зміни символіки на монументі "Батьківщина-мати" в Києві. 85% учасників підтримали ідею, що замість герба СРСР потрібно встановити тризуб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у своєму телеграм-каналі інформує міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко. Свої голоси віддали близько 780 тисяч громадян.

"Підбиваємо підсумки нашого опитування в Дії щодо зміни символіки на монументі Батьківщини-матері. Цифри говорять самі за себе - це опитування стало другим за залученістю опитуванням в Дії, в якому взяли участь близько 780 тис. людей. 85% відсотків проголосували за заміну гербу СРСР на тризуб", – повідомив Ткаченко.

Також читайте: Прибрати герб СРСР із "Батьківщини-Матері" технічно буде непросто, - Ткаченко

Автор: 

опитування (1934) пам’ятник (928) Ткаченко Олександр (509)


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Топ коментарі
+15
Лучше после войны. Ато орки завтра начнут сбивать ракетами. А после войны еще и голову орка а лучше ***** на меч можно насадить.
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21.07.2022 15:57
+9
Цю потвору брежнєвську родіну його мать треба було знести ще 30 років тому; я не розумію, чому це паскудство й досі стоїть на Печерському пагорбі? Таке враження, що вся Київська міська рада - то збіговисько розбійників, грабіжників і запроданців; адже цього року і в ці дні також в автобусах, які проїздять повз, оголошують зупинку: "Музей Великої Вітчизняної Війни". Пам'ятник Ватутіну зносити не хочуть. Киян за людей не мають, ставляться, як до полонених концтабору де Віталій Кличко і його спільники з Київської міської ради вважають себе концтабірними керівниками.
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21.07.2022 16:07
+8
для мене "не на часі" звучить як "какая разніца"
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21.07.2022 16:06
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для мене "не на часі" звучить як "какая разніца"
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21.07.2022 16:06 Відповісти
наш мер не піариться
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21.07.2022 16:21 Відповісти
а інженери сказали, що ні герб на щиті, ні щит повністю поміняти неможливо - для цього потрібно конструкцію всієї скульптури переробити
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21.07.2022 16:24 Відповісти
Лучше после войны. Ато орки завтра начнут сбивать ракетами. А после войны еще и голову орка а лучше ***** на меч можно насадить.
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21.07.2022 15:57 Відповісти
Приліпити там даоголового дракона- одна голова Портнова, а друга- Коломойського.
Це буде реальним відображенням всієї влади в Україні
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21.07.2022 16:03 Відповісти
краще добудуйте подільсько-воскресенський міст через Дніпро, який 27 років неможуть збудувати
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21.07.2022 16:05 Відповісти
Цю потвору брежнєвську родіну його мать треба було знести ще 30 років тому; я не розумію, чому це паскудство й досі стоїть на Печерському пагорбі? Таке враження, що вся Київська міська рада - то збіговисько розбійників, грабіжників і запроданців; адже цього року і в ці дні також в автобусах, які проїздять повз, оголошують зупинку: "Музей Великої Вітчизняної Війни". Пам'ятник Ватутіну зносити не хочуть. Киян за людей не мають, ставляться, як до полонених концтабору де Віталій Кличко і його спільники з Київської міської ради вважають себе концтабірними керівниками.
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21.07.2022 16:07 Відповісти
що ж за приколи - все зносити..історичні пам'ятки повинні існувати..і то пам'ятник на совку, я людям, що боронили рідну землю..тим, хто стояв за нас
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21.07.2022 16:23 Відповісти
ты свою бабу сними с бутылки падло кацпаське
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21.07.2022 18:42 Відповісти
Тому що в ії фундаменті дійсно є працюючий триповерховий музей великої вітчизняної війни з ліфтом. Також є оглядовий майданчик.
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21.07.2022 16:26 Відповісти
І це не єдиний приклад ігнору з боку влади думки народу, зокрема, в Києві. Згадайте арку дружби, яка досі стоїть; згадайте пам'ятник щорсу з вже відпиляною націоналістами ногою на бульварі Шевченка; згадайте пам'ятник генералу ватутіну у Маріїнському парку, прах якого родичі генеральські просять перенести у москву, а наша влада вперто відмовчується. Дебіли, ***...
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21.07.2022 17:24 Відповісти
суки приезжие не трогайте мать родину это символ Киева и всей Украины
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21.07.2022 18:43 Відповісти
Реєстрація: 19 квітня 2022 Як все цікаво.

Я звичайно проти зносу баби. Скоріше за її модернізацію.

І я за модернізацію пам'ятника дружби народів.



Але щось я маю передчуття що ти росіянин.
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22.07.2022 00:40 Відповісти
пропоную прийняти ІСТОРІЮ України, такою, як вона є.
З усіма перемогами, трагедіями та іншим...
Єдине, що ми повинні усвідомлювати, це те, що Українцям не по дорозі з паРашею, бо вона була, є і залишиться паРашею!
Країною, котра завжди предасть, всадить ніж у спину.
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21.07.2022 18:22 Відповісти
Нічого її обличчю не бракує.

Порівняйте і зрозумієте:



Модернізувати щит, можливо ще щось і все буде ок.
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22.07.2022 00:49 Відповісти
Тризуб треба було встановити зразу коли совок перестав існувати.
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21.07.2022 16:09 Відповісти
там конструкцію треба дивитись..і справа не в орках..сам монумент виготовлений з нержавіючої сталі, блоки 20-30 тон..правда, коли батько працював на її встановлені (тоді працівники всіх київских заводів мали позачергові наряди) - казали, що титан там десь був, але..встановлена вона за првильним напрямом, як кажуть - дивиться у сторону мацкви (сама не перевіряла)
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21.07.2022 16:09 Відповісти
Так, вона дивиться на Москву, на лівий берег Дніпра.
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21.07.2022 16:23 Відповісти
Жалко зараз не можу знайти картинку, де ця тітка замість щита з гербом тримає відттяту голову *****.
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21.07.2022 16:12 Відповісти
ця "родіна-уродіна" аж ніяк не красить київські ландшафти, але ваша пропозиція перетворити її на

Медузу-Горгону рашиського міра чудова !
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21.07.2022 16:16 Відповісти
че ты несешь свинья кацпаская этот памятник символ Киева и не вам падлам заезжим решать !
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21.07.2022 18:46 Відповісти
Нічого її обличчю не бракує.

Порівняйте і зрозумієте:

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22.07.2022 00:46 Відповісти
от знайшли проблему, більш в цій країні гроші діти нікуди??? зараз розпилять кілька сотень мільйонів на то шоб причіпити той тризуб. Це скільки квадракоптерів можна купити на фронт або бронежилетів з касками????
Дивуюсь цій країні і цим людям безпечним. Кацапи готують референдуми відтяпати пяту частину країни а вони тризуб вішають на якійсь радянській бабі??? З таким підходом втратимо півдержави і будемо далі "Червону калину" співати дивлячись на ту бабу з тризубом!
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21.07.2022 16:13 Відповісти
Любителі популистів, вони такі.
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21.07.2022 16:22 Відповісти
Ну оскільки у нас влада популістів, то можна бути впевненим: роботу, що тягне по витратам на десяток мільйонів долларів, розпочнуть негайно!
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21.07.2022 16:19 Відповісти
Три вуйка, пару камазів і тросів і знести нах.
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21.07.2022 16:19 Відповісти
кацап мы тебя быстрее снесем и на бутылку посадим
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21.07.2022 18:47 Відповісти
Або циганів гукнути вони безкоштовно на метал розтягнуть за тиждень.
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21.07.2022 16:20 Відповісти
сгинь кацапская гнида
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21.07.2022 18:49 Відповісти
Для тих хто не знає, цей герб, що зараз на щиті- це барельєф, тиснення. Його неможливо зняти, може в них вийде навісити зверху тризуб. Доречі це малий герб тризуб. Чому за 30 років не був розроблений великий герб України- це питання для мене є незрозумілим.
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21.07.2022 16:21 Відповісти
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21.07.2022 16:57 Відповісти
Не бачу проблеми. Болгарка все легко почистить.
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22.07.2022 00:43 Відповісти
Это то же самое что спросить-тебе дать два подсрачника или один?Короче,this poll sucks
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21.07.2022 16:36 Відповісти
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21.07.2022 16:59 Відповісти
Але технічно вони це зробити не можуть. Тоді якого хрена був потрібен весь цей піар? Звична імітація видимості хоч якоїсь роботи.
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21.07.2022 17:01 Відповісти
якщо вже так дорогий комусь совок то єдине що треба цінного взяти з тої епохи так це лозунги, а саме "Все для фронту, все для Перемоги!". Але на жаль у нас інакше - "все на відбудову, все на дороги!"
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21.07.2022 17:22 Відповісти
Здивований для чого взагалі потрібно було це опитування?Є закон про декомунізацію.А опитування так виглядає наче: а може не треба,може хай залишиться,а кому заважає той герб ійого і так ніхто не бачить на такій висоті.
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21.07.2022 18:10 Відповісти
А на мечі зробити гравування
Смерть москалям!
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21.07.2022 18:18 Відповісти
все кто предлагают снести этот памятник - просто кацапские ублюдки-
в спам животных
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21.07.2022 18:51 Відповісти
******** ти))
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21.07.2022 21:05 Відповісти
тризуб не підходить. Там має бути великий герб України, якого нема!
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21.07.2022 20:28 Відповісти
Це один із символів Києва. Не знаю, в мене він більш з ВВВ асоціюється, ніж з совком. Це ж не щит і молот! Звичайно, якби герб на щиті, то було б краще
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21.07.2022 20:57 Відповісти
совки та **** ніяк від вЯлічія не відвикнуть
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21.07.2022 21:06 Відповісти
Опитування провели в жидобільшовицькому офісі прєзідєнта. Тоді "так" - рівно 85%.
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11.08.2022 22:34 Відповісти
 
 