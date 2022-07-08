Прибрати герб СРСР із "Батьківщини-Матері" технічно буде непросто, - Ткаченко
Технічний процес звільнення монумента "Батьківщина-Мати" у Києві від радянських пережитків, зокрема, від герба СРСР, буде непростим з точки зору безпеки.
Як передає Цензор.НЕТ, про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко сказав на брифінгу в Медіацентрі Україна — Укрінформ.
"Сам процес буде непростим з технологічної точки зору. Є кілька варіантів того, як ми можемо вчинити. Але їх всі потрібно прорахувати, в тому числі з безпекового боку", - сказав Ткаченко.
Він закликав громадян долучатися до опитування щодо того, що треба зробити з гербом СРСР на щиті монумента. "Там уже, здається, близько 400 тисяч людей проголосувало. У принципі, можна здогадатися, за який варіант. Але чому це важливо було зробити? Тому що це основа демократичного суспільства. Коли люди можуть брати участь і всі подальші рішення є зрозумілими, на що вони опираються. Не на точку зору дуже поважних патріотів, не на точку зору дуже неповажних патріотів, а на точку зору більшості людей", - сказав урядовець.
Глава МКІП, відповідаючи на запитання Укрінформу, зазначив, що відомство вперше використовує таку взаємодію з громадянами. "Я думаю, що надалі також будемо використовувати такий інструмент, але вони мають стосуватися лише дуже знакових та відомих усім українцям проблем", - зазначив Ткаченко.
Як повідомлялося, Міністерство культури та інформаційної політики 7 липня запустило опитування в застосунку "Дія "Що будемо робити з гербом СРСР на щиті монумента "Батьківщина-Мати"?"
Українцям запропонували обрати, як саме вони бачать зміни до монумента: 1. Залишити все як є. 2. Зняти герб СРСР. 3. Замінити на тризуб — Державний Герб України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Гадаю, що після війни має бути знищена, ніякий вона не символ Києва і нетреба придумувати їй ніяких нових інтерпретацій.
А знести цю гидоту після війни - справді свята справа.
А скільки потім вовтузитись,коли конструкція завалиться на дурні голови спилювачів?
Але там потужний фундамент плюс товстий металевий каркас.
У 1980-му році я саме працював на завершенні будівництва
і бачив це особисто - не забувайте що якраз над нею постійно
за будь-якох погоди пролітають літаки, що йдуть на посадку в Жулянах.
Коммунисты-безбожники, её поставили, чтобы перебить влияние Лавры.
цій "матері" як раз по кумполу, чи в якусь еротичну місцину.
Ви що, росли на партійно-кагебістському спецпайку ?
Ця тітка піде вслід за Леніним і русскім воєнним корабльом.
Спроси любого моложе сорока лет - ЧТО СИМВОЛИЗИРУЕТ
Це не просто СТАТУЙ! Це складна конструкція!
А ще кажуть, що коли її встановили, то забули труси вдягнути. Хотіли розібрать, щоб одягти, та не встигли.
А щодо моєї скромної думки, то кращеб її демонтували. Сорок другій рік пішов, як я про це мрію. Нажаль рудименти совка ще дуже живучі. Надіюсь, що після війни ні "баби", ні Ярма незалежності (так його сором'язливо перейменували) не залишиться.
Не можна розбудовувати Державу з перелицьованими символами тоталітаризму.
роздовбати цю "родіну", чи то пак "мать"...
Я думаю, что нужен конкурс, каким должнен выглядеть символ нашей Родины( я не имею в виду
Зеленского!!!). Это действительно должны решать патриоты, которые с оружием в руках защищают
нашу Родину, помогают Армии, готовы умереть за неё, а не прихлебатели от власти, не пользующиеся уважением в народе. Да и не сейчас наверно, что так приспичело. На Армию деньги нужны!
Эту бабу нужно оставить с гербом СССР на время войны потому, что Расия в жизни не пальнёт по этому гербу, таким образом эта статУя будет служит неким оберегом окружающей местности от обстрелов!