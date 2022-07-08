Прибрати герб СРСР із "Батьківщини-Матері" технічно буде непросто, - Ткаченко

Технічний процес звільнення монумента "Батьківщина-Мати" у Києві від радянських пережитків, зокрема, від герба СРСР, буде непростим з точки зору безпеки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко сказав на брифінгу в Медіацентрі Україна — Укрінформ.

"Сам процес буде непростим з технологічної точки зору. Є кілька варіантів того, як ми можемо вчинити. Але їх всі потрібно прорахувати, в тому числі з безпекового боку", - сказав Ткаченко.

Він закликав громадян долучатися до опитування щодо того, що треба зробити з гербом СРСР на щиті монумента. "Там уже, здається, близько 400 тисяч людей проголосувало. У принципі, можна здогадатися, за який варіант. Але чому це важливо було зробити? Тому що це основа демократичного суспільства. Коли люди можуть брати участь і всі подальші рішення є зрозумілими, на що вони опираються. Не на точку зору дуже поважних патріотів, не на точку зору дуже неповажних патріотів, а на точку зору більшості людей", - сказав урядовець.

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Глава МКІП, відповідаючи на запитання Укрінформу, зазначив, що відомство вперше використовує таку взаємодію з громадянами. "Я думаю, що надалі також будемо використовувати такий інструмент, але вони мають стосуватися лише дуже знакових та відомих усім українцям проблем", - зазначив Ткаченко.

Як повідомлялося, Міністерство культури та інформаційної політики 7 липня запустило опитування в застосунку "Дія "Що будемо робити з гербом СРСР на щиті монумента "Батьківщина-Мати"?"

Українцям запропонували обрати, як саме вони бачать зміни до монумента: 1. Залишити все як є. 2. Зняти герб СРСР. 3. Замінити на тризуб — Державний Герб України.

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