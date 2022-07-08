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Прибрати герб СРСР із "Батьківщини-Матері" технічно буде непросто, - Ткаченко

щит

Технічний процес звільнення монумента "Батьківщина-Мати" у Києві від радянських пережитків, зокрема, від герба СРСР, буде непростим з точки зору безпеки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко сказав на брифінгу в Медіацентрі Україна — Укрінформ.

"Сам процес буде непростим з технологічної точки зору. Є кілька варіантів того, як ми можемо вчинити. Але їх всі потрібно прорахувати, в тому числі з безпекового боку", - сказав Ткаченко.

Він закликав громадян долучатися до опитування щодо того, що треба зробити з гербом СРСР на щиті монумента. "Там уже, здається, близько 400 тисяч людей проголосувало. У принципі, можна здогадатися, за який варіант. Але чому це важливо було зробити? Тому що це основа демократичного суспільства. Коли люди можуть брати участь і всі подальші рішення є зрозумілими, на що вони опираються. Не на точку зору дуже поважних патріотів, не на точку зору дуже неповажних патріотів, а на точку зору більшості людей", - сказав урядовець.

Читайте також: Нове опитування у "Дії": Що будемо робити з гербом СРСР на щиті монумента "Батьківщина-мати"? ВIДЕО

Глава МКІП, відповідаючи на запитання Укрінформу, зазначив, що відомство вперше використовує таку взаємодію з громадянами. "Я думаю, що надалі також будемо використовувати такий інструмент, але вони мають стосуватися лише дуже знакових та відомих усім українцям проблем", - зазначив Ткаченко.

Як повідомлялося, Міністерство культури та інформаційної політики 7 липня запустило опитування в застосунку "Дія "Що будемо робити з гербом СРСР на щиті монумента "Батьківщина-Мати"?"

Українцям запропонували обрати, як саме вони бачать зміни до монумента: 1. Залишити все як є. 2. Зняти герб СРСР. 3. Замінити на тризуб — Державний Герб України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Символіку на мосту Патона та щиті "Батьківщини-матері" треба прибрати, останки Ватутіна перенести на цвинтар, а Арці дружби народів надати нового сенсу, - глава УІНП Дробович

Автор: 

герб (70) опитування (1927) Ткаченко Олександр (509) декомунізація (556)


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Топ коментарі
+44
Для тебе , чмошнику Ткаченко , неможливо , а для украінських патріотів
все можливо 😕
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08.07.2022 15:44
+35
та викиньте нах те совкове одоробло все одразу!
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08.07.2022 15:44
+28
Сенс був в тому, що ватне гімно Коломойського Ткаченко хотів пропетляти закон про декомунізацію.
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08.07.2022 15:49
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Де серп і молот, там смерть і голод
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08.07.2022 16:47 Відповісти
Предлагаю это дело поручить цыганам.
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08.07.2022 16:48 Відповісти
Треба, Сашко, треба!
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08.07.2022 16:49 Відповісти
Йдуть тяжкі бої, то це питання не на часі. Другий момент, а звідки для цього хлопа у Держави гроші на його примхи? І третій момент: це одоробло зроблено мещанською реплікою скульптури "Родина-мать зовёт" ще за часів радянської пропаганди щоб викликати відчуття нібитито спорідненості народів.
Гадаю, що після війни має бути знищена, ніякий вона не символ Києва і нетреба придумувати їй ніяких нових інтерпретацій.
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08.07.2022 16:51 Відповісти
Спиляти герб - копійчана робота на один день.
А знести цю гидоту після війни - справді свята справа.
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08.07.2022 16:55 Відповісти
Саме так. Спиляти за день,вважають з 3 класами та 5 коридорами!
А скільки потім вовтузитись,коли конструкція завалиться на дурні голови спилювачів?
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08.07.2022 18:38 Відповісти
Якби ж то вона завалилась - була б велика економія.
Але там потужний фундамент плюс товстий металевий каркас.
У 1980-му році я саме працював на завершенні будівництва
і бачив це особисто - не забувайте що якраз над нею постійно
за будь-якох погоди пролітають літаки, що йдуть на посадку в Жулянах.
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08.07.2022 19:49 Відповісти
Родина-Мать -- это произведение искусства. Поэтому туда нельзя вносить изменения. Все равно, что ставить фиговый листок на обнаженную скульптуры женщины, потому что ее видят и дети до 16 лет.
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08.07.2022 16:54 Відповісти
Какая глупость.
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08.07.2022 17:21 Відповісти
Какоє іскуство???? Чтото болєє уродскоє, да єщьо в такому сакральном мєстє сложно прідумать.
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08.07.2022 18:12 Відповісти
Это не искусство, а ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ!
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31.08.2022 10:26 Відповісти
Никакая она нам не "родина", и тем более - не "мать".
Коммунисты-безбожники, её поставили, чтобы перебить влияние Лавры.
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08.07.2022 16:57 Відповісти
Ваше "мненіє" киянам до сраки.
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08.07.2022 17:56 Відповісти
Я якраз киянин. А якої дірки пишете ви - навіть не цікаво.
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08.07.2022 18:04 Відповісти
вчи мову- киевлянен.
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08.07.2022 23:07 Відповісти
От Вам смішно... Мову вчити всім кієвлянинам... А їх по всій країні досхочу.
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09.07.2022 00:32 Відповісти
Демонтувати всю. Метал на армію віддати!
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08.07.2022 16:58 Відповісти
Для чого Україні жидівські міністри, котрі включають дурака ,щоб не робити в державі те, що давало б для народу Україні почуття патріотизму і любові як до держави -України її символів,традиції.а в часі війни і до героїв ,котрі у всі часи відстоювали і віддавали життя за цю державу ,боронячи її від рашистського тисячолітнього ворога,так і до влади цієї держави???? Гнати поганою мітлою в "гортоп" цих "слуг" рашизму" і їхньої багатовікової окупаційної і ворожої ,по відношенню до України і її народу - ідеології .
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08.07.2022 17:01 Відповісти
Замінити на дохлого двуголового орла (можна на тризубі) - був варіант?
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08.07.2022 17:08 Відповісти
Технічно це лише один постріл з гармати по залізному одороблу, а щоб остаточно закрити всі питання - перед пострілом до совкового герба слід прив'язати Ткаченка.
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08.07.2022 17:14 Відповісти
Коли московіти захотять нанести удар по Банковій, то попадуть
цій "матері" як раз по кумполу, чи в якусь еротичну місцину.
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08.07.2022 17:34 Відповісти
Еротична місцина Банкової знаходиться в гаманці баби Бені
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09.07.2022 01:07 Відповісти
Натягнути тент с тризубом на щит.
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08.07.2022 17:14 Відповісти
Попросити руфера Мустанга (Ушевця) і він це зробить за пару годин. А ткаченка на цей час принайтувати до стовпа, що воно стояло і дивилося на свій звіздьож.
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08.07.2022 17:41 Відповісти
Так обратитесь в ВОЛОНТЁРАМ!
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08.07.2022 17:53 Відповісти
Усі оці про викинути. Себе в смітник викиніть. Кияни проти, кияни ******* свою Бабу Галю! Змініть совкову символіку на герб України, з латуні. Буде супер, золотий герб на срібному тлі щита.
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08.07.2022 17:54 Відповісти
Який з вас киянин, як ви пропагуєте комуністичні символи ?
Ви що, росли на партійно-кагебістському спецпайку ?
Ця тітка піде вслід за Леніним і русскім воєнним корабльом.
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08.07.2022 18:08 Відповісти
Мой юный друг, СИМВОЛ - это не кусок железа, а СМЫСЛ, который в него вкладывает зритель.
Спроси любого моложе сорока лет - ЧТО СИМВОЛИЗИРУЕТ

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31.08.2022 10:31 Відповісти
Які кияни проти? Я киянин і не проти того, щоб совєтську бабу демонтувати💥
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08.07.2022 19:18 Відповісти
Я против.
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31.08.2022 10:32 Відповісти
Я киянка - не треба мені ця баба, комуністичний привіт від щербицького.
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08.07.2022 19:36 Відповісти
А Як що до того, щоб прибрати її всю? Навіщо таке страхіття на печерських пагорбах??? Але потім...
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08.07.2022 18:08 Відповісти
А є виродки, у яких на неї стоїть.
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08.07.2022 18:13 Відповісти
Бабу - на металолом!
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08.07.2022 18:33 Відповісти
А покрити той герб листом металу з тризубом не простіше?
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08.07.2022 18:37 Відповісти
Вага! Порушеня рівноваги і аеродінамики!
Це не просто СТАТУЙ! Це складна конструкція!
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08.07.2022 18:42 Відповісти
Це гірше, ніж "статуй".
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08.07.2022 19:55 Відповісти
Звісно не просто - СЕРП І МОЛОТ, які вживлені в тебе при народжені - срани ти совок САША, звісно вони печуть, звісно вони не хочуть виходити в зтебе як демон скребе дупу. але всеодно прийдеться саша прийдеться!
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08.07.2022 19:27 Відповісти
Робили це одоробло, іншого слова не підберу, на заводі ім. Парижської комуни, здається на бульв. Вернадського. Робили із чорного металу з наступним напиленням покриття бронзового кольору. Розробник технології дав гарантію років з 5 від проржавіння. Тому довелося терміново зрізати сталь з вже зроблених фрагментів та замінювати їх "нєржавєйкой". Було зроблено два макети у масштабі 1:9. Один горизонтально порізали і змасштабувавши його, робили по них уже готові частини. А ще один продували в аеродинамічній трубі. А ще там якась система збору конденсату була. Мені довелося побувати на цьому підприємстві влітку 1980 року. Бачив фрагменти "баби" із звичайної сталі з "бронзовим" покриттям, які чекали своєї черги на заміну "нєржавєйкой". Тоді якраз ще закінчували морду ліца ваять.
А ще кажуть, що коли її встановили, то забули труси вдягнути. Хотіли розібрать, щоб одягти, та не встигли.
А щодо моєї скромної думки, то кращеб її демонтували. Сорок другій рік пішов, як я про це мрію. Нажаль рудименти совка ще дуже живучі. Надіюсь, що після війни ні "баби", ні Ярма незалежності (так його сором'язливо перейменували) не залишиться.
Не можна розбудовувати Державу з перелицьованими символами тоталітаризму.
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08.07.2022 19:30 Відповісти
дуже просто, 100 кг. тротилу
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08.07.2022 19:32 Відповісти
Там якраз зручний майданчик, щоб заїхати танком і не поспішаючи,
роздовбати цю "родіну", чи то пак "мать"...
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08.07.2022 19:52 Відповісти
Что этот жидяра и ворюга ткаченко там звездит!! И не хрен Ткаченко там ныть и плакать и оправдываться !Это вам не землю на дурняк с трухановым в Одессе тырить!! Конечно ткаченко и партия СН привыкли ******* сотнями миллионов долларов, с размахом -КАК Зеленский НА ВЕЛИКОМУ КРАДИВНЫЦВИ ДОРИГ!!....СВолочи!! никак не нажрётесь!!..Дайте немного денег хорошим специалистам -высотникам и вам всё красиво и хорошо!! Ткаченко ведь не инженер , не строитель и не сварщик . Техника -Это не ваш профиль ! Ваш профиль- воровство с размахом!!
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08.07.2022 20:00 Відповісти
Совковое говно оно даже с тризубом останется совковым говном.Сносите это чудо полностью вместе с мечом и щитом.
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08.07.2022 22:33 Відповісти
У красуні Празі ще у минулому столітті знесли самий потворний та самий великий пам'ятник сраліну, який стояв в історичному центрі на березі річки та спотворював прекрасне місто. Чому б нам не зробити так само, щоб остаточно покінчити з декомунізацією України.
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08.07.2022 23:22 Відповісти
Извините, это тот министр культуры, который уличен в плагиате? Не ему решать, не достоин.
Я думаю, что нужен конкурс, каким должнен выглядеть символ нашей Родины( я не имею в виду
Зеленского!!!). Это действительно должны решать патриоты, которые с оружием в руках защищают
нашу Родину, помогают Армии, готовы умереть за неё, а не прихлебатели от власти, не пользующиеся уважением в народе. Да и не сейчас наверно, что так приспичело. На Армию деньги нужны!
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09.07.2022 13:57 Відповісти
Ну де вони таких понабирали, то табличку з назвою нових вулиць це дорого, краще пенсіонерам дамо, то сраний герб мордора видалити не можуть. Та знесіть цю бабу взагалі!!! Орки за пару тижнів все українське на окупованих територіях винищують, а ця вата досі шльондру Єкатерину знести не можуть
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31.08.2022 00:51 Відповісти
Не умете вы все мыслить широко!
Эту бабу нужно оставить с гербом СССР на время войны потому, что Расия в жизни не пальнёт по этому гербу, таким образом эта статУя будет служит неким оберегом окружающей местности от обстрелов!
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31.08.2022 10:36 Відповісти
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