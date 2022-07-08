Убрать герб СССР с "Родины-Матери" технически будет непросто, - Ткаченко
Технический процесс освобождения монумента "Родина-Мать" в Киеве от советских пережитков, в частности, от герба СССР, будет непростым с точки зрения безопасности.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сказал на брифинге в Медиацентре Украина - Укринформ.
"Сам процесс будет непростым с технологической точки зрения. Есть несколько вариантов того, как мы можем поступить. Но их все нужно просчитать, в том числе со стороны сферы безопасности", - сказал Ткаченко.
Он призвал граждан приобщаться к опросу относительно того, что нужно сделать с гербом СССР на щите монумента. "Там уже, кажется, около 400 тысяч человек проголосовали. В принципе, можно догадаться, за какой вариант. Но почему это важно было сделать? Потому что это основа демократического общества. Когда люди могут принимать участие и все дальнейшие решения понятны, на что они опираются. Не с точки зрения очень уважаемых патриотов, не с точки зрения очень неуважаемых патриотов, а с точки зрения большинства людей", - сказал представитель правительства.
Глава МКИП, отвечая на вопрос Укринформа, отметил, что ведомство впервые использует такое взаимодействие с гражданами. "Я думаю, что в дальнейшем также будем использовать такой инструмент, но они должны касаться очень знаковых и известных всем украинцам проблем", - отметил Ткаченко.
Как сообщалось, Министерство культуры и информационной политики 7 июля запустило опрос в приложении "Дія" "Что будем делать с гербом СССР на щите монумента " Батькивщина-Мать"?"
Украинцам предложили выбрать, как именно они видят изменения монумента: 1. Оставить все как есть. 2. Снять герб СССР. 3. Заменить трезубцем - Государственным Гербом Украины.
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Гадаю, що після війни має бути знищена, ніякий вона не символ Києва і нетреба придумувати їй ніяких нових інтерпретацій.
А знести цю гидоту після війни - справді свята справа.
А скільки потім вовтузитись,коли конструкція завалиться на дурні голови спилювачів?
Але там потужний фундамент плюс товстий металевий каркас.
У 1980-му році я саме працював на завершенні будівництва
і бачив це особисто - не забувайте що якраз над нею постійно
за будь-якох погоди пролітають літаки, що йдуть на посадку в Жулянах.
Коммунисты-безбожники, её поставили, чтобы перебить влияние Лавры.
цій "матері" як раз по кумполу, чи в якусь еротичну місцину.
Ви що, росли на партійно-кагебістському спецпайку ?
Ця тітка піде вслід за Леніним і русскім воєнним корабльом.
Спроси любого моложе сорока лет - ЧТО СИМВОЛИЗИРУЕТ
Це не просто СТАТУЙ! Це складна конструкція!
А ще кажуть, що коли її встановили, то забули труси вдягнути. Хотіли розібрать, щоб одягти, та не встигли.
А щодо моєї скромної думки, то кращеб її демонтували. Сорок другій рік пішов, як я про це мрію. Нажаль рудименти совка ще дуже живучі. Надіюсь, що після війни ні "баби", ні Ярма незалежності (так його сором'язливо перейменували) не залишиться.
Не можна розбудовувати Державу з перелицьованими символами тоталітаризму.
роздовбати цю "родіну", чи то пак "мать"...
Я думаю, что нужен конкурс, каким должнен выглядеть символ нашей Родины( я не имею в виду
Зеленского!!!). Это действительно должны решать патриоты, которые с оружием в руках защищают
нашу Родину, помогают Армии, готовы умереть за неё, а не прихлебатели от власти, не пользующиеся уважением в народе. Да и не сейчас наверно, что так приспичело. На Армию деньги нужны!
Эту бабу нужно оставить с гербом СССР на время войны потому, что Расия в жизни не пальнёт по этому гербу, таким образом эта статУя будет служит неким оберегом окружающей местности от обстрелов!