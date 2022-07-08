Убрать герб СССР с "Родины-Матери" технически будет непросто, - Ткаченко

Технический процесс освобождения монумента "Родина-Мать" в Киеве от советских пережитков, в частности, от герба СССР, будет непростым с точки зрения безопасности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сказал на брифинге в Медиацентре Украина - Укринформ.

"Сам процесс будет непростым с технологической точки зрения. Есть несколько вариантов того, как мы можем поступить. Но их все нужно просчитать, в том числе со стороны сферы безопасности", - сказал Ткаченко.

Он призвал граждан приобщаться к опросу относительно того, что нужно сделать с гербом СССР на щите монумента. "Там уже, кажется, около 400 тысяч человек проголосовали. В принципе, можно догадаться, за какой вариант. Но почему это важно было сделать? Потому что это основа демократического общества. Когда люди могут принимать участие и все дальнейшие решения понятны, на что они опираются. Не с точки зрения очень уважаемых патриотов, не с точки зрения очень неуважаемых патриотов, а с точки зрения большинства людей", - сказал представитель правительства.

Глава МКИП, отвечая на вопрос Укринформа, отметил, что ведомство впервые использует такое взаимодействие с гражданами. "Я думаю, что в дальнейшем также будем использовать такой инструмент, но они должны касаться очень знаковых и известных всем украинцам проблем", - отметил Ткаченко.

Как сообщалось, Министерство культуры и информационной политики 7 июля запустило опрос в приложении "Дія" "Что будем делать с гербом СССР на щите монумента " Батькивщина-Мать"?"

Украинцам предложили выбрать, как именно они видят изменения монумента: 1. Оставить все как есть. 2. Снять герб СССР. 3. Заменить трезубцем - Государственным Гербом Украины.

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