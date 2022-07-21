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Новини
11 017 27

Нацрада з ТРМ анулювала аналогову ефірну ліцензію телеканалу "Прямий"

прямий

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення анулювала ліцензію на ефірне мовлення Прямого каналу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт телеканалу.

Ліцензію на аналогове мовлення було анульовано у зв’язку із припиненням використання аналогової технології телевізійного мовлення та переходом на цифрове мовлення, а також неможливості здійснення мовлення на тимчасово окупованих територіях, що входили до даної ліцензії (Куп’янськ, Луганськ, Єнакієво).

Всі інші ліцензії на мовлення (супутникове, багатоканальне) наразі є чинними, а журналісти телеканалу "Прямий" продовжують роботу.

"Також повідомляємо, що телеканал "Прямий" письмово звернувся до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення та до Ради національної безпеки і оборони України з проханням надати нашому телеканалу слот мовлення в цілодобовому інформаційному марафоні "Єдині новини #UАразом", виробництво якого забезпечував телеканал "Україна 24", та наразі очікуємо конкретних рекомендацій, щодо функціонування платформи "Єдині новини #UАразом" та умов доєднання телеканалу "Прямий" до її створення та мовлення", - зазначили в повідомленні.

Також читайте: Нацрада ТРМ анулювала ліцензії телеканалів "Медіа Групи Україна" Ахметова

Автор: 

ліцензія (844) Нацрада ТРМ (458) Прямий канал (65)


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Топ коментарі
+47
А на цифру не пустимо бо у Боневтіка нарцисизм страждає.
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21.07.2022 16:15
+43
Сегодне утром включил"тет". Попал на "сніданок з 1+1".минут 5 эфира (которые я смог выдержать) было посвящено вылизыванию пятой точки жене шестого(прости Господи) президента.
Вот такие каналы им нужны
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21.07.2022 16:22
+36
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21.07.2022 16:22
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А на цифру не пустимо бо у Боневтіка нарцисизм страждає.
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21.07.2022 16:15 Відповісти
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21.07.2022 16:22 Відповісти
СТБ треба анулювати, вони там таке дешеве фуфло гонят аж незручно...
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21.07.2022 16:17 Відповісти
Так це ж і треба зевлада, оболваніваніє народу- це іхня ціль, недаремно закрили патріотичні, професійні канали і Порошенко тут ні до чого, скоро буде як в Московії, єдіная партія, єдіниє новості, єдіний президент, ура товаріщі
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21.07.2022 17:35 Відповісти
А напір Зе-сечі в очі ретельно збільшують!
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21.07.2022 16:17 Відповісти
А хіба ще в Україні є аналогове ефірне?
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21.07.2022 16:18 Відповісти
в кабельном тв
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21.07.2022 16:44 Відповісти
Слава Богу, є Ютуб
І пілювать на зелену секту
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21.07.2022 16:18 Відповісти
руками и ногами дубасят Зелю -- незважаючи на віину
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21.07.2022 16:18 Відповісти
кто его дубасит он сам себя всю жизнь дубасит убогий шлемазл
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21.07.2022 18:32 Відповісти
Да здравствует найвеличнейший северокорейский телемарафон!
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21.07.2022 16:19 Відповісти
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21.07.2022 16:20 Відповісти
Зелену владу аналогову треба теж анулювати)
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21.07.2022 16:20 Відповісти
Сегодне утром включил"тет". Попал на "сніданок з 1+1".минут 5 эфира (которые я смог выдержать) было посвящено вылизыванию пятой точки жене шестого(прости Господи) президента.
Вот такие каналы им нужны
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21.07.2022 16:22 Відповісти
Узурпацiя влади. Зеля рятуе свою ср..ку пiсля провалу. Буде заливать на пiдконтрольних телеканалах свою лапшу
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21.07.2022 16:22 Відповісти
всіх притомних вже нудить від того марафону єдиних новин. А непритомним з 73% нічого не допоможе
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21.07.2022 16:25 Відповісти
І хочу вам сказати що та лапша осідає в головах, скажімо м"ягко,не інформованих людей. Навіть молодим деяким особам багато фактів є зовсім невідомі. А що говорити за старше покоління?..
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21.07.2022 18:17 Відповісти
Згодна. Раз говорила з дiвчиною рокiв 22. Там Зеленский президент миру був й нiчого не могла доказати. Ну,молодi, ше мать гнучну психiку, в Iнтернет заглянуть, а от бабцi й дiдусi? Це сама найбiльш вразлива аудиторiя по вiшанню лапшi по телевiзору. Та й в Iнтернет на Ютуб подивились сумнiваюсь, що будут заходити. ...
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21.07.2022 20:59 Відповісти
Читали усi : Ліцензію на аналогове мовлення було анульовано у зв'язку із припиненням використання аналогової технології телевізійного мовлення та переходом на цифрове мовлення, Джерело:
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21.07.2022 16:37 Відповісти
Це така свобода слова в нинішньої влади ? патріотичні канали переслідують ,а ось проросійський фрі дом продовжує нести "русский мир" тепер вже з "хорошими русскими" до того за кошти платників податків.
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21.07.2022 16:52 Відповісти
А что там с Експрессо и 5м?
Тишина?
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21.07.2022 17:20 Відповісти
На "Волі " є .
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21.07.2022 18:32 Відповісти
укрінські канали вимкнули а транслюють перефарбованиx сепаратистів і це прокол 3е команди обо і щось гірше
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21.07.2022 20:34 Відповісти
Єдиний марафон це об'єднання сраколизів за бабло.
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21.07.2022 21:23 Відповісти
дивлюсь прямий, еспресо, 5 канал кожен день в ютюбі, бо в мене телевізор смарт і по вайфай чудово показує, а цих гондонів з марафону-гівно+гівно, інтер, рада вже давно не дивлюсь, бо одне і теж показують на всіх каналах.
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21.07.2022 21:25 Відповісти
 
 