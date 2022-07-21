Нацрада з ТРМ анулювала аналогову ефірну ліцензію телеканалу "Прямий"

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення анулювала ліцензію на ефірне мовлення Прямого каналу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт телеканалу.

Ліцензію на аналогове мовлення було анульовано у зв’язку із припиненням використання аналогової технології телевізійного мовлення та переходом на цифрове мовлення, а також неможливості здійснення мовлення на тимчасово окупованих територіях, що входили до даної ліцензії (Куп’янськ, Луганськ, Єнакієво).

Всі інші ліцензії на мовлення (супутникове, багатоканальне) наразі є чинними, а журналісти телеканалу "Прямий" продовжують роботу.

"Також повідомляємо, що телеканал "Прямий" письмово звернувся до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення та до Ради національної безпеки і оборони України з проханням надати нашому телеканалу слот мовлення в цілодобовому інформаційному марафоні "Єдині новини #UАразом", виробництво якого забезпечував телеканал "Україна 24", та наразі очікуємо конкретних рекомендацій, щодо функціонування платформи "Єдині новини #UАразом" та умов доєднання телеканалу "Прямий" до її створення та мовлення", - зазначили в повідомленні.

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