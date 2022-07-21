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Ахметов (2340) Нацрада ТРМ (458) медіа (221)

Нацрада ТРМ анулювала ліцензії телеканалів "Медіа Групи Україна" Ахметова

тв

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення у четвер, 21 липня, анулювала ліцензії телевізійних компаній Ріната Ахметова.

Як інформує Цензор.НЕТ, засідання Нацради транслювалося наживо на YouTube.

Як зазначив представник Нацради Олег Черниш, рішення стосується телеканалів "Україна", "Україна 24", НЛО TV, "Донбас", Індиго TV, Футбол 1, Футбол 2, Футбол 3, а також провайдерів Медіа Групи Україна – супутникової платформи Xtra TV та Oll.TV.

Також анульовані ліцензії футбольного клубу "Шахтар", регіонального телеканалу ТВ-5 та інших невеликих медіакомпаній Ахметова.

Ліцензії втрачають чинність з 22 липня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "5 канал" та "Прямий" звернулись до РНБО і Нацради ТРМ щодо участі у телемарафоні замість медіагрупи "Україна"

"Таким чином, величезний медійний бізнес закрився. Завтра будуть опубліковані наші рішення, і з завтрашнього дня вважатиметься, що ці ліцензії втрачають чинність. Ці компанії ще працюють у марафоні сьогодні, відпрацьовують свої слоти і завершують", – прокоментувала рішення Нацради її голова Ольга Герасим'юк.

Нагадаємо,  SCM розпочав процедури припинення випуску друкованих ЗМІ та анулювання ліцензій Медіа Групи Україна після прийняття закону "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)".

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Топ коментарі
+21
Не цікавить. Чому відімкнули Еспресо, 5 канал і ПРЯМИЙ?
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21.07.2022 12:52
+12
тому що в живих має залишитись лише вічнозелений...
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21.07.2022 12:55
+11
як там хтось сказав перед виборами... кінець епохи брехні, будет тільки правда від ОПи й 95го кварталу
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21.07.2022 12:54
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Не цікавить. Чому відімкнули Еспресо, 5 канал і ПРЯМИЙ?
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21.07.2022 12:52 Відповісти
Бо Зеля сцікло
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21.07.2022 12:54 Відповісти
тому що в живих має залишитись лише вічнозелений...
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21.07.2022 12:55 Відповісти
У мене усі канали працюють,АЛЕ,наприклад по Прямому вже давно перестала виходити програма з Матвійом Генапольським😡
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21.07.2022 13:19 Відповісти
***** он нужен этот кремлебот ганапольский - тем более он все время отмазывает зеленского
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21.07.2022 18:21 Відповісти
Де відімкнули? Як транслювали вони свої канали так і транслюють на супутниках у відкритому доступі, як були в провайдерів кабельних мереж так і є. А відключили тільки на Т2 яке є приватним провайдером цифрового наземного мовлення. Але це є приватна компанія, ліцензію якої за власним бажанням власника анульовано. Викидайте вже з голови цю совдеповську думку про телебачення. Є безліч способів дивитись те, що бажаєш...
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21.07.2022 13:39 Відповісти
Того ж самого Генапольського було дивитися по телевізору більш комфортно чим на телефоні через ютуб.😏
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21.07.2022 13:46 Відповісти
впесту твоего масковского ганапольсокого
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21.07.2022 18:23 Відповісти
Читати не пробував?

"...Ліцензії втрачають чинність з 22 липня.

"Таким чином, величезний медійний бізнес закрився. Завтра будуть опубліковані наші рішення, і з завтрашнього дня вважатиметься, що ці ліцензії втрачають чинність. Ці компанії ще працюють у марафоні сьогодні, відпрацьовують свої слоти і завершують" .
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21.07.2022 14:11 Відповісти
Та не питання. Можемо і викинути, з умовою, що зЕ-беня марафор буде транслюватися на тих же умовах, що і 5, Еспресо та Прямий.
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21.07.2022 14:20 Відповісти
че ты несешь бот? эфирное телевидение это обще национальный пул и зеленые падлы закрыли почему-то только рейтинговые патриотичные каналы связанные с оппозицией - а остальных холуев оставили
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21.07.2022 18:25 Відповісти
як там хтось сказав перед виборами... кінець епохи брехні, будет тільки правда від ОПи й 95го кварталу
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21.07.2022 12:54 Відповісти
Це можна розуміти що зелені создали нові робочи місця ци ні?
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21.07.2022 12:54 Відповісти
бандітам і олігархам- все, мудрому наріду-нічого.
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21.07.2022 12:54 Відповісти
В мене виникають підозри вміло розіграної комбінації, особливо вкупі з тим, що Ахмєтова захищає Данілов.
Ще і вчорашня інфа про громадянство Бабломойського
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21.07.2022 12:55 Відповісти
Все просто. Ахметка не володіє більше медіаресурсами. Вуаля і він вже не олігарх, а Бєня взагалі вже не громадянин України.
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21.07.2022 13:01 Відповісти
Він володіє медіаресурсами. Творці контенту, студії і все інше залишається в його власності. Державі він віддав лише ліцензії, які вона анулювала, бо без студій, бабла і людей то все фігня. Тепер медіагрупа Ахмєта просто буде оформлена в Полбші і віщатиме як польське медіа. Вжух! І Ахмєт не впливає на українське медіа, бо воно польське.
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21.07.2022 13:31 Відповісти
А журналісти теж будуть в Польщі працювати? І збирати інформацію теж будуть про Польщу?
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21.07.2022 14:13 Відповісти
Почему не анулювали вобще весь капитал этого оллигарха.За все время войны на долбассе этот тип не дал ни копейки на армию Украины,его канал был антиукраинским хоть и имел символическое название.А Порошенковские каналы отключили зря,особенно Еспрессо.
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21.07.2022 12:56 Відповісти
так зеленский и его шобла боятся честной конкуренции по-этому и закрывают более сильных политиков
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21.07.2022 18:28 Відповісти
На должность генерального прокурора рассматривают также прокурора Киева и бывшего внештатного советника главы Офиса президента https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/07/27/7260826/ Олега Кипера. Детали: До назначения на должность прокурора Киева Кипер был внештатным советником главы ОПУ Андрея Ермака."Симоненко близок в первую очередь Татарову. А вот Кипер - напрямую в хороших отношениях с Андреем Борисовичем (Ермаком - ред.). Плюс, в отличие от Симоненко, под Кипера будет легче найти голоса в парламенте", - объяснил собеседник УП из команды президента.Справка прокуратуры: Олег Кипер начал работать в органах прокуратуры в 2001 году.Он занимал должности следователя Котовской межрайонной прокуратуры Одесской области, прокурора отдела прокуратуры Одесской области, прокурора отдела Генеральной прокуратуры, начальника управления прокуратуры Ивано-Франковской области, заместителя прокурора Ивано-Франковской области, заместитель начальника управления - начальника отдела Генпрокуратуры
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21.07.2022 13:07 Відповісти
В общем ТВ умерло все ушли в Ютуб и интернет.
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21.07.2022 13:08 Відповісти
Всі пішли в Телеграмм, бо там "экслэзив"
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21.07.2022 13:12 Відповісти
фсбшные телеграм помойки все это говно
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21.07.2022 18:29 Відповісти
Виявляється олігарх це не той, хто грабує через корупційні схеми державу і її громадян, а той у кого є телеканал.
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21.07.2022 13:13 Відповісти
Скоро залишиться одне коломойськ-тв, оце зеля цензуру вводить, як колись в рашці. Там теж кричали коли націоналізовували нтв "далой алігархов"
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21.07.2022 13:16 Відповісти
Точнісінько так вів себе путлєр під шумок 2-ї чеченської, відбирав в Гусинського та Березовського ЗМІ, деякі забороняв, а деякі "на користь держави". Витирав ноги об конституцію, заміняючи її на телефонне право з ОПи, параліч судової системи, повна узурпація силових відомств і ву-а-ля ... країна в тоталітаризмі.
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21.07.2022 13:28 Відповісти
«Прямий» начебто також лицензію анулювали за власним бажанням.
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21.07.2022 13:49 Відповісти
не пести бот
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21.07.2022 18:30 Відповісти
Коломойский урод та вся його команда яка керуе клоуном при владі зеленським вони відлучили нас від світових цінностей дивитись мировой футбол, дивитись позновальні программи і т.д. це антінародна влада яка діе як ***** позазаконом та конституціею ви гандони і всі ті хто за вас голосував поверніть мені гроші і тисячам як я котрі оформили підписки на мегго та олл.тв ви з беней і зелей в офшорах з приватбанку наворовали мільярди і ссуки сидите ні копійки на допомогу ЗСУ та ще і мене котрий з останнбого допомагае арміі обікрали. Ненаведжу вас і тіх 73% хто вас привів до влади ви предателі країни і це видно невооружоним оком та робите разом з *****м все щоб її знищити. Ще Порошенко засуджуете ! та при ньому якраз все що е в нас зараз для людини як в Европі і зявилось. Вашу паскудну телемаровонь ні одна повожаюча себе людина не дивится. Кловун сам в очередной раз гівна наробив сам і ісправляй вилазь з бункера доставай з офшора наворовані мільйони і роби для мене, для Сабо і тисячам таких як я канали футбол, НЛО,Індіго та засунь собі в жопу квартал95,сватов,голобородька та телемаровонь коломойского з мосійчучкой.
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21.07.2022 15:08 Відповісти
ОЛЬГА ГЕРАСЫМ"ЮК КОЛЫШНЯ патріотка зараз рулить ліцензіями для дЄрмаковідєнія .Скоро з"являться нові хазяї нових канальчиків, подарованих татусями на днюху ...(пам"ятаєте отого зеленого слуговиродка з подарунком від батьків 4 каналу, котрий виявився колабриціоністом) ... Такого гівна буде багато , як зараз сайтів типу коупція інфо , та й 24 канал Садового зазеленів служінням дЄрмакоідєнію.
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21.07.2022 15:31 Відповісти
 
 