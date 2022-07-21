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Новини Війна
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Російські війська активізували обстріли прикордоння Чернігівщини

війна,обстріл,держприкордонслужба,дпсу,прикордоння

Окупанти здійснюють обстріл території Семенівської громади Новгород-Сіверського району.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Facebook-сторінку оперативного командування "Північ".

"Так, сьогодні, 21 липня 2022 року, вогонь із території Росії почав вестися з опівночі. Було зафіксовано шість вибухів, імовірно, з міномета 120 мм по території Новгород-Сіверського району. З 08.26 до майже 9 години ранку повідомлено ще про чотири виходи на території РФ та відповідно чотири приходи уже на території України у тому ж районі. Стріляли з самохідних артилерійських установок (САУ).

З 11.40 російська війська почали обстріл околиці села Миколаївка, де зафіксовано 20 вибухів, імовірно, з міномету калібру 120 мм. У цей же час здійснено обстріл, схоже з реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) по території Семенівської громади. Нараховано вісім приходів", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація поки не надходила.

Також дивіться: Російські війська обстрілюють Сумщину та Чернігівщину з території РФ, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (28428) Чернігівщина (1584)


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Треба більше бавовни у курск та бєлгород. Кацапня розуміє тілько коли ***** отримує.
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21.07.2022 16:33 Відповісти
Заборонили обстрілювати рашку і навіть пообіцяли(
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21.07.2022 17:08 Відповісти
з хаймарсів! в нас крім тих хаймарсів ще дофіга інших засобів влаштувати москалям бавовну
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21.07.2022 18:50 Відповісти
********. не, ну а как их назвать?
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21.07.2022 16:41 Відповісти
Вчора Сумщина, сьогодні Чернігівщина, так тривати може без кінця. Цей довбаний Зепоц дозволить ЗСУ відповідати чи воно здатне тільки у відосиках воювати.
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21.07.2022 17:07 Відповісти
 
 