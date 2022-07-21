Російські війська активізували обстріли прикордоння Чернігівщини

Окупанти здійснюють обстріл території Семенівської громади Новгород-Сіверського району.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Facebook-сторінку оперативного командування "Північ".

"Так, сьогодні, 21 липня 2022 року, вогонь із території Росії почав вестися з опівночі. Було зафіксовано шість вибухів, імовірно, з міномета 120 мм по території Новгород-Сіверського району. З 08.26 до майже 9 години ранку повідомлено ще про чотири виходи на території РФ та відповідно чотири приходи уже на території України у тому ж районі. Стріляли з самохідних артилерійських установок (САУ).

З 11.40 російська війська почали обстріл околиці села Миколаївка, де зафіксовано 20 вибухів, імовірно, з міномету калібру 120 мм. У цей же час здійснено обстріл, схоже з реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) по території Семенівської громади. Нараховано вісім приходів", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація поки не надходила.

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