Олігархом в Україні може бути визнаний й іноземний громадянин, – Данілов

До реєстру олігархів може бути записано іноземного бізнесмена, якщо він веде діяльність на території України

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Чи може громадянин іншої країни бути зареєстрований у нас як олігарх? Так, може", - зазначив Данілов. Він пояснив, що "якщо людина діє на території нашої країни, не має значення, громадянином якої країни вона є".

"Вона може бути олігархом, якщо вона діє на території нашої країни та має три із чотирьох критеріїв, які записав наш законодавець", - зазначив секретар РНБО.

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