Олігархом в Україні може бути визнаний й іноземний громадянин, – Данілов
До реєстру олігархів може бути записано іноземного бізнесмена, якщо він веде діяльність на території України
Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Чи може громадянин іншої країни бути зареєстрований у нас як олігарх? Так, може", - зазначив Данілов. Він пояснив, що "якщо людина діє на території нашої країни, не має значення, громадянином якої країни вона є".
"Вона може бути олігархом, якщо вона діє на території нашої країни та має три із чотирьох критеріїв, які записав наш законодавець", - зазначив секретар РНБО.
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+10 Чайка Київ
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+9 игорь кравченко #449864
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"доведення до абсурду" - найдієвіший спосіб перемогти противника в дискусії
але ЗЄльоні університетів не закінчували
Коломийський пройдисвіт за яким плаче американська та українська в'язниця.
Але реєстри та ограничівуння прав по ознакам капіталів, це якось антиконституційно.
зеленский и его зе-шобла не украинцы
наприклад виходе на вибори два кандидата - один двічи несудимий, а інший просто єкономікою займався а потім керівником національного банку працював - кого народ вибере?
якщо наприклад ти чистокровний українськомовний українець а проти тебе виставляється пейсатий жид - кого народ вибере? питання на копійку - навіщо нам то бидло від сохи, скаже народ
а якщо наприклад ти не просто жид, а навіть відсидів свій срок по статті "за розкрадання державного майна", а потім в день вихода з тюрьми купив шестикілограмову статую золоту, та подарував її своїй рідній країні Ізраілю - що скаже народ? знов питання на копійку - народ скаже - ми тебе бажаемо бачити не просто депутатом, а головою парламенської фракції, во как !
а якщо наприклад ти - жид пейсатий, якщо батько твій названий на честь Адольфа Гітлера, так що ти взагалі по життю свому Адольфович, якщо на тебе десятки уголовних справ про розкрадання грошей, якщо ти по життю свому та кругозору так й залишився наперсточником "кручу-верчу-*******-хочу", то тебе залишаеться лише зняти безсмертний відосик "у тебя скучное лицо, тебе никто денег не даст" - то народ тебе настільки міцно покохає, по справжньому - що навіть коли ти здохнешь, та тебе вже на три метра під землю закопають - народ все буде й буде ходити на вибори й знов й знов тебе обирати на посаду мера.
От якби їх ще й різати можна було...
... и оно секретарь РНБО при зеленом клоуне ...
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... занавес ...
В тому числі й Коломойський.
Елементарний дебільний популізм, розрахований на гегемон!