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Олігархом в Україні може бути визнаний й іноземний громадянин, – Данілов

коломойский

До реєстру олігархів може бути записано іноземного бізнесмена, якщо він веде діяльність на території України

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Чи може громадянин іншої країни бути зареєстрований у нас як олігарх? Так, може", - зазначив Данілов. Він пояснив, що "якщо людина діє на території нашої країни, не має значення, громадянином якої країни вона є".

"Вона може бути олігархом, якщо вона діє на території нашої країни та має три із чотирьох критеріїв, які записав наш законодавець", - зазначив секретар РНБО.

Також читайте: Під ознаки закону про олігархів підпадають близько 86 осіб, - Данілов

Автор: 

громадянство (1073) Данілов Олексій (1259) олігарх (931) Закон про олігархів (149)


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Топ коментарі
+10
Так зелені придурки порозганяють всіх інвесторів.
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21.07.2022 23:46
+10
Це їх мета. Втілення кремлівського плану.
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21.07.2022 23:56
+9
дебилы, бл....ь..
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21.07.2022 23:47
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Так зелені придурки порозганяють всіх інвесторів.
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21.07.2022 23:46 Відповісти
Це їх мета. Втілення кремлівського плану.
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21.07.2022 23:56 Відповісти
Неужели Билла Гейтса признает Данилов ???
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22.07.2022 00:05 Відповісти
"и ты, Маск, тоже....?"

"доведення до абсурду" - найдієвіший спосіб перемогти противника в дискусії

але ЗЄльоні університетів не закінчували
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22.07.2022 00:10 Відповісти
дебилы, бл....ь..
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21.07.2022 23:47 Відповісти
після перемоги "виметемо їх з влади" штанами сивохи
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22.07.2022 08:08 Відповісти
Якась дурня та безглуздя. Дискримінаця богатіїв.
Коломийський пройдисвіт за яким плаче американська та українська в'язниця.
Але реєстри та ограничівуння прав по ознакам капіталів, це якось антиконституційно.
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21.07.2022 23:51 Відповісти
під виглядом боротьби з олігархами будуть боротися з бізнесом, і зауважу проукраїнським бізнесом, який зараз допомогає ЗСУ. Бо малий і середній і так в ауті лежить, прийшла пора на більш-менш крупний. А що буде, коли не буде бізнесу? буде такий любий і близький сердцю головного малороса совок.
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22.07.2022 00:59 Відповісти
Українські - можуть, іноземні - можуть. Та кажіть вже прямо - коломойські можуть чи ні?
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21.07.2022 23:52 Відповісти
А РеЗЕдент вже має ознаки олігарха? Чи наразі лише колаборанта?
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21.07.2022 23:53 Відповісти
Війна , а воно все не напхне свої зрадницькі кишені . Ось вона українська суть більшості - я перед усе . Тому маєм таких президентів та урядовців .
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21.07.2022 23:54 Відповісти
Понад усе.
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21.07.2022 23:56 Відповісти
якщо це була би суть більшості - все би закінчилося ще шибче ніж за три дні. Це суть більшості з меньшості що прибула на вибори, яка була роздута ботофабриками ніби там мало не ціла Україна за, а як порахували взагалі невідомо. У нас же навіть на конкурс Євробачення хотіли ту курву паш послати ніби ми її хотіли, а ми цю курву не хотіли і ледве-ледве вдалося то довести. А вибори це ж зовсім іншій рівень.
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22.07.2022 00:55 Відповісти
не писти кацап про украинскую сутнiсть -
зеленский и его зе-шобла не украинцы
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22.07.2022 07:10 Відповісти
Кого ж ви наобирали, та ще й на шостому році війни? Вороги з дебілами. Гримуча суміш.
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21.07.2022 23:59 Відповісти
что ш ты не баллотировался раз такой умный
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22.07.2022 00:03 Відповісти
у нас народ спеціфічний, хворий на всю голову, тому шансів просто немає

наприклад виходе на вибори два кандидата - один двічи несудимий, а інший просто єкономікою займався а потім керівником національного банку працював - кого народ вибере?

якщо наприклад ти чистокровний українськомовний українець а проти тебе виставляється пейсатий жид - кого народ вибере? питання на копійку - навіщо нам то бидло від сохи, скаже народ

а якщо наприклад ти не просто жид, а навіть відсидів свій срок по статті "за розкрадання державного майна", а потім в день вихода з тюрьми купив шестикілограмову статую золоту, та подарував її своїй рідній країні Ізраілю - що скаже народ? знов питання на копійку - народ скаже - ми тебе бажаемо бачити не просто депутатом, а головою парламенської фракції, во как !

а якщо наприклад ти - жид пейсатий, якщо батько твій названий на честь Адольфа Гітлера, так що ти взагалі по життю свому Адольфович, якщо на тебе десятки уголовних справ про розкрадання грошей, якщо ти по життю свому та кругозору так й залишився наперсточником "кручу-верчу-*******-хочу", то тебе залишаеться лише зняти безсмертний відосик "у тебя скучное лицо, тебе никто денег не даст" - то народ тебе настільки міцно покохає, по справжньому - що навіть коли ти здохнешь, та тебе вже на три метра під землю закопають - народ все буде й буде ходити на вибори й знов й знов тебе обирати на посаду мера.
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22.07.2022 01:03 Відповісти
выбирает тупая масса того кого впаривает зомбоящик ну теперь многие уже никогда не пойдут на выборы до выбирались
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22.07.2022 07:12 Відповісти
(мрійливо):
От якби їх ще й різати можна було...
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22.07.2022 00:04 Відповісти
Треба збільшити хоча б до100-150 кількість ознак свого і закордонного олігарха. Остерігйтеся запаморочення під час підрахунків у таку спеку.
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22.07.2022 00:10 Відповісти
... и ЭТО ветеринар было губернатором при овоще ...

... и оно секретарь РНБО при зеленом клоуне ...

===============================================

... занавес ...
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22.07.2022 00:41 Відповісти
сходу маніпуляція. Бізнесмен і олігарх це абсолютно різні поняття.
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22.07.2022 00:50 Відповісти
Просто цирк. I wonder for how long Ukraine would've held had Kolomo been in charge for the weapons supply? The question is rather rhetorical.
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22.07.2022 01:18 Відповісти
Громадяни України, які мають ще якісь громадянства, не мають бути допущеними до політики й до фінансування політичних партій, на рівні тих громадян інших держав, які не мають українське громадянство.
В тому числі й Коломойський.
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22.07.2022 04:58 Відповісти
Так вон в чому козир лишити Кломойського громадянства... ну вы і Слуги ну і шуллера
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22.07.2022 06:20 Відповісти
Я так розумію, що Zeбіли активно працюють над зняттям міжнародних санкцій з кацапських олігархів аби дати їм можливість увійти до українського реєстру олігархів?!
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22.07.2022 07:20 Відповісти
Займаються якоюсь хернею! Олігарх - не олігарх, і що? Якщо олігарх то що, обмеження в правах? Гейтс і Маск олігархи чи ні?
Елементарний дебільний популізм, розрахований на гегемон!
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22.07.2022 07:30 Відповісти
Переводжу для дурбелів: Каламойскому не вдасться уникнути статусу олігарха коли у нього заберуть українське громадянство.
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22.07.2022 08:18 Відповісти
 
 