Окупанти вночі обстріляли Нікополь із РСЗВ, - мер міста
Росіяни вночі 22 липня обстріляли місто Нікополь Дніпропетровської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі написав міський голова Нікополя Євген Євтушенко
Він зазначив: "Знову обстріляно місто Нікополь!!! Чотири залпи РСЗВ по сплячому місту".
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Здохни , падлюка і вбивця , та дай нам спокій !