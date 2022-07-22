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Окупанти вночі обстріляли Нікополь із РСЗВ, - мер міста

нікополь

Росіяни вночі 22 липня обстріляли місто Нікополь Дніпропетровської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі написав міський голова Нікополя Євген Євтушенко

Він зазначив: "Знову обстріляно місто Нікополь!!! Чотири залпи РСЗВ по сплячому місту".

Також читайте: У Нікополі через численні обстріли скасували мультипредметний тест для вступників

Автор: 

обстріл (28435) Нікополь (1187)


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Пуцька , може досить вбивати украінців , адже Украіна тобі , злобний карлику , не по зубах 😠
Здохни , падлюка і вбивця , та дай нам спокій !
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22.07.2022 01:14 Відповісти
 
 