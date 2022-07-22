Окупанти вночі обстріляли Нікополь із РСЗВ, - мер міста

Росіяни вночі 22 липня обстріляли місто Нікополь Дніпропетровської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі написав міський голова Нікополя Євген Євтушенко

Він зазначив: "Знову обстріляно місто Нікополь!!! Чотири залпи РСЗВ по сплячому місту".

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