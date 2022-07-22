УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10845 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
903 1

На 22 липня призначено один евакуаційний потяг, - "Укрзалізниця"

укрзалізниця

"Укрзалізниця" призначила евакуаційний потяг на 22 липня – з Покровська до Львова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрзалізницю".

Потяг 234/233 вирушить о 16:30 за маршрутом Покровськ – Дніпро – Львів.

Також читайте: З лютого загинуло 198 залізничників, УЗ запускає програму підтримки "Залізна родина"

Автор: 

Укрзалізниця (6841) евакуація (2312)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Історія з Попасної. В підвалі перебували люди, частина евакуювалась, а частина не хотіла, вирішили чекати "русский мир". І "русский мир" прилетів до них у вигляді снаряда. Так "ждущие" і не побачили "лица асвабадителей". А та частина мешканців будинку все таки поїхала до "біндеровцам" хоч лякали їх що "біндєровці" зїдять їхніх дітей.
Історія з лікарні де лежать евакуйовані з цього будинку
показати весь коментар
22.07.2022 07:30 Відповісти
 
 