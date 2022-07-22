Держдеп США схвалив продаж чотирьом країнам зброї на $2 млрд, - Reuters

Державний департамент США схвалив потенційний продаж озброєння та обладнання на суму понад 2 мільярди доларів, включно з ракетами Patriot для Нідерландів, крилатими ракетами для Австралії та обладнанням для океанографічного спостереження для Об'єднаних Арабських Еміратів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters із посиланням на Пентагон.

Продаж відбувається тоді, коли уряди країн спостерігають за вторгненням Росії в Україну, демонструючи бажання інвестувати в системи озброєнь.

За словами Пентагону, пакет для Нідерландів включатиме 96 балістичних ракет Patriot і відповідне обладнання. У разі завершення угоди Raytheon Technologies стане головним підрядником угоди, вартість якої може досягати 1,2 мільярда доларів.

Австралії було схвалено придбати 80 спільних ракет "повітря-земля" Standoff Missiles або крилатих ракет підвищеної дальності. Вироблені Lockheed Martin Corp, ракети можуть запускатися з F/A-18 Super Hornets і F-35. Ця угода може обійтися у 235 мільйонів доларів.

Об’єднаним Арабським Еміратам було схвалено придбати систему обладнання для океанографічного спостереження загальною вартістю 206 мільйонів доларів.

Державний департамент також дозволив продаж Кувейту різноманітних боєприпасів виробництва Raytheon і Lockheed на суму 397 мільйонів доларів.

Зброя включає ракети "повітря-повітря", бомби і набори, які роблять бомби більш точними та смертоносними.

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