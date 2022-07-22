Зранку ворог обстріляв дві громади на Миколаївщині, - Кім

Сьогодні, 22 липня, ворожих обстрілів зазнала Первомайська громада на Миколаївщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані глави Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

Відомо про влучання в будівлю магазину та гаражний кооператив у смт Первомайське. Близько 05:00 були обстріли села Новомиколаїка. Влучення переважно по відкритих територіях. Постраждалих немає.

За попередньою інформацією, орієнтовно з 07:30 відбувалися обстріли в напрямку населених пунктів Киселівки та Максимівки. Інформація про пошкодження та постраждалих уточнюється.

Кім також інформує про обстріли з боку окупантив Миколаївщини за добу, що минула.

Як зазначається, у Миколаївському районі вчора, 21 липня, протягом дня внаслідок ворожих обстрілів Галицинівської громади в селі Українка відбулось загоряння сількогосподарських будівель та техніки, за населеним пунктом села Лимани зайнялися лісові насадження та поля із зерновими. Постраждалих немає.

"Вчора, 21 липня, о 17:00 внаслідок обстрілів у с. Калинівка Воскресенської громади відбулось загоряння пожнивних залишків, лісосмуги та чагарників на відкритій території", - зазначає очільник регіону.

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У Баштанському районі орієнтовно о 20:00, 21 липня, та о 05:00, 22 липня, були обстріли у с. Широке Широківської громади. Влучання були по сільськогосподарським будівлям. Постраждалих немає.

"Вдень, 21 липня, о 14:00 обстрілів зазнало с. Зелений Клин Баштанської громади. Так, внаслідок потрапляння боєприпасів та їх уламків за межами населеного пункту виникла пожежа сухої трави та пожнивних залишків", - йдеться у повідомленні.

Продовжуються обстріли сіл по лінії розмежування у Березнегуватській громаді. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.