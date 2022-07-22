Тютюновий гігант Philip Morris планує піти з РФ до кінця 2022 року

Один з найбільших тютюнових виробників Philip Morris International - виробник популярних марок сигарет L&M та Marlboro та бездимних систем нагрівання тютюну Iqos - піде з РФ до кінця 2022 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Bloomberg заявив генеральний директор компанії Яцек Ольчак, повідомляє Економіна правда.

За його словами, згорнути бізнес - це "досить складний процес", завершити його компанія зможе до кінця року.

Ольчак додав, що російський ринок для Philip Morris сьомий за величиною, а частка продукції тютюнової компанії на російському ринку становить 27%. PMI у березні заявила, що призупинить інвестиції в Росії та скоротить виробництво в країні через війну в Україні.

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PMI - один з найбільших гравців на світовому тютюновому ринку: компанія виробляє сигарети марок Marlboro, L&M, Parliament та інших, системи нагрівання тютюну Iqos та альтернативні системи доставки нікотину.

При цьому, Marlboro - найпопулярніша марка сигарет у світі.