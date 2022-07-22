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Новини Санкції проти Росії
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Тютюновий гігант Philip Morris планує піти з РФ до кінця 2022 року

morris,philip

Один з найбільших тютюнових виробників Philip Morris International - виробник популярних марок сигарет L&M та Marlboro та бездимних систем нагрівання тютюну Iqos - піде з РФ до кінця 2022 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Bloomberg заявив генеральний директор компанії Яцек Ольчак, повідомляє Економіна правда.

За його словами, згорнути бізнес - це "досить складний процес", завершити його компанія зможе до кінця року.

Ольчак додав, що російський ринок для Philip Morris сьомий за величиною, а частка продукції тютюнової компанії на російському ринку становить 27%. PMI у березні заявила, що призупинить інвестиції в Росії та скоротить виробництво в країні через війну в Україні.

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PMI - один з найбільших гравців на світовому тютюновому ринку: компанія виробляє сигарети марок Marlboro, L&M, Parliament та інших, системи нагрівання тютюну Iqos та альтернативні системи доставки нікотину.

При цьому, Marlboro - найпопулярніша марка сигарет у світі.

санкції (11821) цигарки (973) тютюн (534) Philip Morris (74) IQOS (10)


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Краще б випускали в РФ цигарки з підвищеним вмістом канцерогенів.
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22.07.2022 09:48 Відповісти
Так і буде! Будуть курить моршанську махорку!
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22.07.2022 09:59 Відповісти
махорка и экологичней и полезнее, как чайный гриб
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22.07.2022 10:02 Відповісти
Ага, а іван-чай корисніше кока-коли))
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22.07.2022 10:20 Відповісти
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22.07.2022 10:29 Відповісти
сігарілли най смокчуть ,з червоним "фільтром"!
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22.07.2022 10:03 Відповісти
На хіба? Хай курять, дебіли! Хай курять побільше, різного!
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22.07.2022 10:10 Відповісти
кизяк конский пусть курят
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22.07.2022 10:26 Відповісти
 
 