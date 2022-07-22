Вночі окупанти обстріляли село Рогань на Харківщині. Здійнялася пожежа, - Синєгубов

Минулої ночі обстрілів Харкова не зафіксовано. На території області окупанти вночі обстріляли с. Рогань в Харківському районі. Пошкоджено неексплуатовану будівлю, сталася пожежа. Попередньо - ніхто не постраждав.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, протягом минулої доби ворог обстрілював із РСЗВ Салтівський та Київський райони м. Харків. Внаслідок обстрілу загинуло 3 людей.

"Наразі 16 поранених перебувають в лікарні, де отримують усю необхідну допомогу. 2 людей залишаються у вкрай важкому стані. Стан ще 3 людей лікарі оцінюють як тяжкий. Вони перебувають в реанімації. Інші пацієнти перебувають у стані середньої тяжкості, їхньому життю загрози немає", - йдеться у повідомленні.

Також російські окупанти минулої доби обстрілювали мирне населення Чугуївського району. Пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди, автомобілі, спалахнули пожежі. Без постраждалих.

"На лінії зіткнення ситуація контрольована. На Харківському напрямку ворог обстрілював із артилерії райони населених пунктів Мосьпанове, Руські Тишки, Дементіївка, Золочів, Стара Гнилиця, Рідне, Ртищівка, Пушкарне, Велика Бабка, Петрівка, Слатине та Леб’яже. В районі Ізюму окупанти здійснили артилерійські обстріли неподалік Дібровного, Чепіля, Карнаухівки, Микільського і Курульки", - інформує Синєгубов.

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За його словами, наші захисники надійно тримають свої позиції та завдають ворогові постійних втрат.

"Підтримуємо ЗСУ та продовжуємо працювати задля перемоги!", - резюмує очільник регіону.