Жителів Полтавської області попереджають про навчальні стрільби і закликають зберігати спокій

На території Полтавської області, а саме у Миргородській та Лубенській громадах, 22 липня проходитимуть навчальні стрільби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм голови Полтавської ОВА Дмитра Луніна.

"22 липня на території Миргородської та Лубенської громад проводитимуть навчальні стрільби. Якщо ви почуєте звуки пострілів, зберігайте спокій! Все буде Україна", - написав він.

Також читайте: Сьогодні в Миргороді триватимуть навчальні стрільби, мешканців закликають зберігати спокій