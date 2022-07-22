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Мешканцю Житомирщини, який передавав РФ дані про розташування стратегічних об‘єктів, повідомлено про підозру у держзраді, - Офіс Генпрокурора

державна,зрада

За процесуального керівництва прокурорів Житомирської обласної прокуратури, жителю Коростеня повідомлено про підозру у державній зраді (ч. ст. 111 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Офісу Генерального прокурора.

За даними слідства, чоловік у одній із соцмереж налагодив зв’язок з представником військової розвідки РФ. Він отримав завдання повідомляти місця розташування блок-постів та дислокації військових об’єктів для їхнього бомбардування.

В середині квітня через застосунок у мобільному телефоні, підозрюваний передав своєму кураторові скріншот із зазначеним місцем знаходження спецоб’єкта та відзвітував, що об’єкт був обстріляний окупантами. Крім цього, він передав інформацію про розташування військової частини, інших важливих об’єктів інфраструктури, що на території Коростенського району", - йдеться в повідомленні.

Під час обшуку за місцем проживання підозрюваного виявлено і вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, сім-картки, а також запис інструкцією про спосіб передачі здобутої інформації.

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Мешканцю Житомирщини, який передавав РФ дані про розташування стратегічних об‘єктів, повідомлено про підозру у держзраді, - Офіс Генпрокурора 01

Автор: 

державна зрада (1685) Офіс Генпрокурора (3248) Житомирська область (1261)


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Топ коментарі
+6
Пора вже навідникам давати років зі 20, а якщо є загиблі пожиттєво. Інакше їх не відвадити. Або вводити розстріл.
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22.07.2022 12:40
+4
Цікаво, яку книгу прочитати присудить суд черговому покидьку ?
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22.07.2022 13:36
+2
в колонії воно буде надзвичайно популярним серед любителюв в очко-
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22.07.2022 12:37
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Це він так під жіночою перукою приховується, як справжній шпигун?
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22.07.2022 12:34 Відповісти
Може шанувальник "русского рока", ну тобто говноїд
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22.07.2022 12:41 Відповісти
в колонії воно буде надзвичайно популярним серед любителюв в очко-
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22.07.2022 12:37 Відповісти
лугандоновский беженец или таки местный?
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22.07.2022 12:39 Відповісти
Пора вже навідникам давати років зі 20, а якщо є загиблі пожиттєво. Інакше їх не відвадити. Або вводити розстріл.
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22.07.2022 12:40 Відповісти
Та вбити його і все, щоб в інших не було такого бажання. Всі проблеми України від мягкого поводження зі зрадниками. Самий надійний спосіб вивести зрадників це повішення.
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22.07.2022 12:48 Відповісти
треба просто прилюдно повісити.. і вішати поки не закінчаться
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22.07.2022 13:21 Відповісти
Цікаво, яку книгу прочитати присудить суд черговому покидьку ?
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22.07.2022 13:36 Відповісти
Присудять книжку почитать, а чоловіку що по повістці не прийшов 5 років впаяють. Ось така ЗЕлупська влада в нас
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22.07.2022 13:56 Відповісти
Цій гниді потрібно денацифікайію яєць зробити, от падло, пику прикрили.
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22.07.2022 14:02 Відповісти
Це ж Нікіта Літвінков, "борщ с капусткою но нє красний".
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22.07.2022 15:00 Відповісти
 
 