Мешканцю Житомирщини, який передавав РФ дані про розташування стратегічних об‘єктів, повідомлено про підозру у держзраді, - Офіс Генпрокурора

За процесуального керівництва прокурорів Житомирської обласної прокуратури, жителю Коростеня повідомлено про підозру у державній зраді (ч. ст. 111 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Офісу Генерального прокурора.



За даними слідства, чоловік у одній із соцмереж налагодив зв’язок з представником військової розвідки РФ. Він отримав завдання повідомляти місця розташування блок-постів та дислокації військових об’єктів для їхнього бомбардування.



В середині квітня через застосунок у мобільному телефоні, підозрюваний передав своєму кураторові скріншот із зазначеним місцем знаходження спецоб’єкта та відзвітував, що об’єкт був обстріляний окупантами. Крім цього, він передав інформацію про розташування військової частини, інших важливих об’єктів інфраструктури, що на території Коростенського району", - йдеться в повідомленні.



Під час обшуку за місцем проживання підозрюваного виявлено і вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, сім-картки, а також запис інструкцією про спосіб передачі здобутої інформації.

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