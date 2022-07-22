Російські окупанти продовжують обстріл Чернігівщини та Сумщини, - Держприкордонслужба

Окупанти продовжують обстріли Чернігівської та Сумської областей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Держприкордонслужби.

"Обстріли Чернігівщини та Сумщини продовжуються. Противник веде обстріли з мінометних снарядів 120 мм калібру, 82-мм мінометів, ствольної артилерії, РСЗВ та САУ.

Зафіксовано: 38 вибухів; 26 прильотів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 80 ворожих боєприпасів розірвалося на українській території.

Вогонь ведеться з боку російського села Волфіно.

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