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Російські окупанти продовжують обстріл Чернігівщини та Сумщини, - Держприкордонслужба

держприкордонслужба

Окупанти продовжують обстріли Чернігівської та Сумської областей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Держприкордонслужби.

"Обстріли Чернігівщини та Сумщини продовжуються. Противник веде обстріли з мінометних снарядів 120 мм калібру, 82-мм мінометів, ствольної артилерії, РСЗВ та САУ.
Зафіксовано: 38 вибухів; 26 прильотів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 80 ворожих боєприпасів розірвалося на українській території.

Вогонь ведеться з боку російського села Волфіно.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російські війська обстрілюють Сумщину та Чернігівщину з території РФ, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5979) обстріл (28449) Сумська область (3674) Чернігівщина (1584)


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22.07.2022 13:04 Відповісти
 
 