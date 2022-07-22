Російські окупанти продовжують обстріл Чернігівщини та Сумщини, - Держприкордонслужба
Окупанти продовжують обстріли Чернігівської та Сумської областей.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Держприкордонслужби.
"Обстріли Чернігівщини та Сумщини продовжуються. Противник веде обстріли з мінометних снарядів 120 мм калібру, 82-мм мінометів, ствольної артилерії, РСЗВ та САУ.
Зафіксовано: 38 вибухів; 26 прильотів", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що 80 ворожих боєприпасів розірвалося на українській території.
Вогонь ведеться з боку російського села Волфіно.
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показати весь коментар22.07.2022 13:04 Відповісти Мені подобається 0
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