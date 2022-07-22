TikTok перевів Україну з "російського" до "європейського" регіону, - Мінцифри

Соціальна мережа TikTok блокувала український контент, пов'язаний з повномасштабним російським вторгненням, бо відносила Україну до "російського" регіону.

Про це розповів в ефірі 24 каналу заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT Олександр Борняков, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, буквально недавно TikTok перевів Україну до "європейського" регіону.

"До речі, це відбувається з багатьма компаніями, які розуміють, що ми більше не можемо бути в одному "регіоні" з Росією", - повідомив Борняков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Знищити базу "вагнерівців" на Луганщині допомогло відео в TikTok, - Conflict Intelligence Team

"TikTok зараз нас перевів до нового "регіону", де ми будемо спілкуватися вже з новими людьми. Я думаю, що це покращить ситуацію", - зазначив Борняков.