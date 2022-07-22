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TikTok перевів Україну з "російського" до "європейського" регіону, - Мінцифри

tiktok

Соціальна мережа TikTok блокувала український контент, пов'язаний з повномасштабним російським вторгненням, бо відносила Україну до "російського" регіону.

Про це розповів в ефірі 24 каналу заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT Олександр Борняков, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, буквально недавно TikTok перевів Україну до "європейського" регіону.

"До речі, це відбувається з багатьма компаніями, які розуміють, що ми більше не можемо бути в одному "регіоні" з Росією", - повідомив Борняков.

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"TikTok зараз нас перевів до нового "регіону", де ми будемо спілкуватися вже з новими людьми. Я думаю, що це покращить ситуацію", - зазначив Борняков.

Автор: 

Мінцифри (1184) TikTok (91) Борняков Олександр (7)


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Топ коментарі
+10
А фісбук коли???
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22.07.2022 14:59
+9
esho bi youtube podsuetilsa za odno...
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22.07.2022 14:59
+9
Ещё в ХV веке на картах европейских стран Украина-Княжество Русское в составе ВКЛ относилось к Европе, а Московия -(нынешняя рф)-- это к Азии.
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22.07.2022 15:02
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А фісбук коли???
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22.07.2022 14:59 Відповісти
esho bi youtube podsuetilsa za odno...
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22.07.2022 14:59 Відповісти
Ещё в ХV веке на картах европейских стран Украина-Княжество Русское в составе ВКЛ относилось к Европе, а Московия -(нынешняя рф)-- это к Азии.
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22.07.2022 15:02 Відповісти
їх історії вчив данілов
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22.07.2022 15:11 Відповісти
Який саме? Невже наш замінник кровавого пастора десь облажався в історичних питаннях?
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22.07.2022 15:17 Відповісти
Так Тільки від часів Пєтьки Першого походить ідея, що кордони Європи проходять по Уралу і Північному Кавказу.

Першим запропонував це шведський дослідник Філіп Йоган фон Страленберґ (1676-1747). Зацікавився він цією тематикою не з власної волі: 1709 року в битві під Полтавою Страленберґ потрапив до російського полону. Тринадцять років він пробув бранцем у Сибіру, де залучався до картографічних робіт і дослідницьких експедицій. Після повернення до Швеції Страленберґ видав книгу "Історичний і географічний опис північної та східної частин Європи й Азії" (1730), в якій запропонував взяти за точку відліку території Європи Уральський хребет і річку Урал.

https://uainfo.org/blognews/1612529583-realni-kordoni-uyavnogo-kontinentu-chomu-tak-vazhlivo-de.html
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22.07.2022 15:26 Відповісти
Як не крути,а це Азіопа!
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22.07.2022 16:08 Відповісти
так это ж оголтелая русофобия!
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22.07.2022 15:03 Відповісти
Взагалі- то, Україна- географічний центр Європи.
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22.07.2022 15:03 Відповісти
Брєд сівой кобили. Українські етнічні землі закінчуються по Дону, там же, де і Європа і починається Азія. Ми східний кордон Європи і вже точно не центр.
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22.07.2022 21:22 Відповісти
Пісєц, як тепер ватні тіктокери виживатимуть?...
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22.07.2022 15:04 Відповісти
у них 140 миллионная аудитория - выживут и без нас а мы без них...
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22.07.2022 15:18 Відповісти
А їх розблокували? Здається у них забрали право робити контент. Тобто вони могли тільки дивитись і те що нас перенесли в інший регіон значить що росіяни тепер не будуть бачити наш контент. Є бонус тому що може нарешті перестануть блокувати але є і мінус тому що втрачаємо площадку для впливу на молодь з рф, а там як не як багато наших манкуртів.
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22.07.2022 15:19 Відповісти
Там кацапня заминусованых в Украине покойничков своих выкладывала обливаясь горькими слезами. Что,не будет больше радости для души?
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22.07.2022 15:04 Відповісти
У телеграмі, gruz_200_rus 👍
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22.07.2022 15:08 Відповісти
Якого милого вони взагалі занесли нас в "расійський" регіон, географію в школі не вчили? Те саме в ютуб-фейсбук-інстаграм. Нас ніхто і не спитав.
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22.07.2022 15:09 Відповісти
Для пересічного громадянина у США ще у 2012 році все,що на схід від Берліна було - раша!
То нічого дивного - російський(російськомовний) регіон! А от розповсюдженя укрмови,поширеня її на контент - зробило свою справу.
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22.07.2022 16:15 Відповісти
Нарешті!
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22.07.2022 15:25 Відповісти
сподіваюсь наступний Ютуб та інші відео хостинги
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22.07.2022 15:38 Відповісти
Буде укрконтент (не на російській!) - вимушено перейдуть.
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22.07.2022 16:16 Відповісти
А ще можна зробити так у ТІК-ТОК щоб не бачити пик дошкульних коZломордасів...

1)Профіль

2) Зверху три риски налаштування

3) Параметри і конфеденційність

4) Параметри контенту

6) Мови відео

Вибираєте усі мови, які вам подобаються, окрім РОСІЙСЬКОЇ
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22.07.2022 16:16 Відповісти
Божечки!
Ріднесенький ТікТоче!
Тіко і жиємо заради тебе, сонечко наше!
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22.07.2022 16:36 Відповісти
Щас кадырка объявит тик-ток наступление.
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22.07.2022 18:16 Відповісти
Абсолютно правильно! Але мало! Нас всі ігри, всі сервіси і ще купа чого в інтернеті запроторюють в рф, а не в єврорегіон! І це може змінити наша влада, якби хотіла ! Бо приватні прохання і навіть петиції всілякого рода корпорації і просто фірми ігнорують.
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22.07.2022 21:26 Відповісти
 
 