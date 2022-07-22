TikTok перевів Україну з "російського" до "європейського" регіону, - Мінцифри
Соціальна мережа TikTok блокувала український контент, пов'язаний з повномасштабним російським вторгненням, бо відносила Україну до "російського" регіону.
Про це розповів в ефірі 24 каналу заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT Олександр Борняков, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, буквально недавно TikTok перевів Україну до "європейського" регіону.
"До речі, це відбувається з багатьма компаніями, які розуміють, що ми більше не можемо бути в одному "регіоні" з Росією", - повідомив Борняков.
"TikTok зараз нас перевів до нового "регіону", де ми будемо спілкуватися вже з новими людьми. Я думаю, що це покращить ситуацію", - зазначив Борняков.
Топ коментарі
+10 Леонід Мефодовський
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+9 nav svargi
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+9 Aleks T #464436
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Першим запропонував це шведський дослідник Філіп Йоган фон Страленберґ (1676-1747). Зацікавився він цією тематикою не з власної волі: 1709 року в битві під Полтавою Страленберґ потрапив до російського полону. Тринадцять років він пробув бранцем у Сибіру, де залучався до картографічних робіт і дослідницьких експедицій. Після повернення до Швеції Страленберґ видав книгу "Історичний і географічний опис північної та східної частин Європи й Азії" (1730), в якій запропонував взяти за точку відліку території Європи Уральський хребет і річку Урал.
https://uainfo.org/blognews/1612529583-realni-kordoni-uyavnogo-kontinentu-chomu-tak-vazhlivo-de.html
То нічого дивного - російський(російськомовний) регіон! А от розповсюдженя укрмови,поширеня її на контент - зробило свою справу.
1)Профіль
2) Зверху три риски налаштування
3) Параметри і конфеденційність
4) Параметри контенту
6) Мови відео
Вибираєте усі мови, які вам подобаються, окрім РОСІЙСЬКОЇ
Ріднесенький ТікТоче!
Тіко і жиємо заради тебе, сонечко наше!