В Україні вже зібрали 6,5 млн тонн врожаю зернових, - Мінагрополітики
Станом на 22 липня українські аграрії зібрали 6,5 мільйона тонн ранніх зернових та зернобобових культур із загальної площі у 2,1 мільйона гектарів (18%).
Про це повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства, інформує Цензор.НЕТ.
За тиждень у країні зібрали 2,9 мільйона тонн зернових. Дніпропетровська, Миколаївська та Одеська області вже зібрали більш як мільйон тонн зерна нового врожаю кожна.
Загалом обмолочено 3,8 мільйона тонн пшениці, 2,5 мільйона тонн ячменю та 126,8 тисячі гороху. Гороху обмолотили вже більш 59% площ.
Крім того, в Україні триває збирання озимого ріпаку - зібрали 896,5 тисячі тонн зі 400 тисяч гектарів.
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подивіться на рожу гутеріша собаки, посміхається він, весело йому, гнида отсосіаліст португальский
Украинцы должны знать ради чего они рискуют с тем зерновым договором
2. хотелось бы ещё посмотреть цифры налогов , которые принесли в бюджет Украины эти трейдеры