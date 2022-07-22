УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4609 відвідувачів онлайн
Новини Війна
2 434 15

Зеленський утворив Приморську військову адміністрацію в Запорізькій області

зеленський

Указом президента України Володимира Зеленського утворено Приморську міську військову адміністрацію в Запорізькій області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на сайт президента.

Відповідно до указу, утворюється Приморська міська військова адміністрація Бердянського району Запорізької області.

Генеральному штабу Збройних сил України та Запорізькій ОДА доручено вжити заходів, пов'язаних з утворенням нової військової адміністрації.

Зазначається, що указ набирає чинності з дня його оприлюднення, тобто 22 липня 2022 року.

Також читайте: Зеленський створив 14 військових адміністрацій населених пунктів у Донецькій області

Автор: 

Зеленський Володимир (23815) Запорізька область (3601) військово-цивільна адміністрація (89)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+8
Мабуть Безугла її очолить
показати весь коментар
22.07.2022 18:49
+6
Эти могут, нехер снедать
показати весь коментар
22.07.2022 18:53
+3
****** ты в рот. через месяц-полтора война в Украине, а эти зеленые ********* развлекаются. И эта **** безуглая которой матку нужно вырвать с ***** каленым железом еще и наезжает на ВСУ. Просто ******...
показати весь коментар
22.07.2022 18:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ох нихуя себе
показати весь коментар
22.07.2022 18:48 Відповісти
5 Коп, ты уже почувствовал всю мощь бубачьки и Елдака?
показати весь коментар
22.07.2022 18:56 Відповісти
Мабуть Безугла її очолить
показати весь коментар
22.07.2022 18:49 Відповісти
Эти могут, нехер снедать
показати весь коментар
22.07.2022 18:53 Відповісти
****** ты в рот. через месяц-полтора война в Украине, а эти зеленые ********* развлекаются. И эта **** безуглая которой матку нужно вырвать с ***** каленым железом еще и наезжает на ВСУ. Просто ******...
показати весь коментар
22.07.2022 18:54 Відповісти
ХА ХА ХА!!!ЛУЧЬБ УТВОРИД БОРДЕЛЬ ДЛЯ ОКУПАНТИВ ТА ЗАНИС НОВОЧЬКА!!!СМЕШНО!!!
показати весь коментар
22.07.2022 19:16 Відповісти
Зеленский Володимир и Путин володимир БИБА И БОБА ДВА ********!!!КАК ТЫ ЯХТУ НАЗОВЁШ ТАК ОНА И ПОПЛЫВЁТ!!!(ПОБЕДА)("БЕДА)!ВРУНГЛЕР КАПИТАН!!!
показати весь коментар
22.07.2022 19:19 Відповісти
Пане Президент - вони будуть отримувати гроші з буюджету , тобто допомоги Заходу. Як й татарови з демченками ... може когось треба від бюджету втдірвати , як ви думаєте, КОГО?
показати весь коментар
22.07.2022 19:20 Відповісти
вин не пан вин *******
показати весь коментар
22.07.2022 19:23 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=5LLaefgumwk вот теперь заживем... лайфхак от Зели - зачем освобождать оккупированные администрации, когда можно наклепать кучу новых.
показати весь коментар
22.07.2022 19:24 Відповісти
Йоу, оце ВЕЛИЧ....
Та як же все геніально!
Зараз же потрібно хутчіш утворити Токмакську, Пологівську, Мелітопольску, Дніпрорудненську, Енергодарівську військові адміністрації, дати їм повноважень і хай, *****, звільняють окуповані терріторії!
Навіщо та "західна допомога"?... Зелені "військові адміністрації" деокупують все єфективніше і надійно!
показати весь коментар
22.07.2022 19:56 Відповісти
Просто почніть дотримуватися законів та Конституції! Досить позорити всю країну. Ми через ваші нововведення, вже всю економіку просрали, а тещо робиться з прокуратурою, НАБУ, ДБР, СБУ- не те що, плакати хочеться, а бл...ь все трощити. Коли а Україні будуть працювати закони? Коли ви почнете економіку з жопи витягати? Як б'юджет наповнювати, вже затримки по ЗП у певного роду військ...
показати весь коментар
22.07.2022 21:34 Відповісти
Ти ЗеЛох за чиї гроші нових бюрократів створив? Від того що бердянська стала приморською Бердянськ меньше окупованим не став!!! І хто заправляє військами там? ОК Південь чи ОК Схід? Чи може ще одне командування створиш? Імпічмент тобі тварюка тупа зелена!
показати весь коментар
23.07.2022 00:10 Відповісти
 
 