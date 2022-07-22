Зеленський утворив Приморську військову адміністрацію в Запорізькій області
Указом президента України Володимира Зеленського утворено Приморську міську військову адміністрацію в Запорізькій області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на сайт президента.
Відповідно до указу, утворюється Приморська міська військова адміністрація Бердянського району Запорізької області.
Генеральному штабу Збройних сил України та Запорізькій ОДА доручено вжити заходів, пов'язаних з утворенням нової військової адміністрації.
Зазначається, що указ набирає чинності з дня його оприлюднення, тобто 22 липня 2022 року.
Топ коментарі
+8 Muron
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+3 Підлога Маккартні
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Та як же все геніально!
Зараз же потрібно хутчіш утворити Токмакську, Пологівську, Мелітопольску, Дніпрорудненську, Енергодарівську військові адміністрації, дати їм повноважень і хай, *****, звільняють окуповані терріторії!
Навіщо та "західна допомога"?... Зелені "військові адміністрації" деокупують все єфективніше і надійно!