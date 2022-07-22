Зеленський утворив Приморську військову адміністрацію в Запорізькій області

Указом президента України Володимира Зеленського утворено Приморську міську військову адміністрацію в Запорізькій області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на сайт президента.

Відповідно до указу, утворюється Приморська міська військова адміністрація Бердянського району Запорізької області.

Генеральному штабу Збройних сил України та Запорізькій ОДА доручено вжити заходів, пов'язаних з утворенням нової військової адміністрації.

Зазначається, що указ набирає чинності з дня його оприлюднення, тобто 22 липня 2022 року.

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