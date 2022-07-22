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Розблокування морських портів - це питання на мільярди доларів для економіки України, - Шмигаль

шмигаль

Підписана в Стамбулі ініціатива щодо безпечного вивезення зерна з українських портів збільшить доходи України від експорту на мільярди доларів.

Про це заявив прем’єр-міністр України Деніс Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Питання розблокування морських портів для нашої економіки — це питання на мільярди доларів. У червні весь експорт України складав 3,2 млрд доларів. Це на 20% більше, аніж у березні. Але все одно майже вдвічі менше, ніж показники до війни", — зауважив Шмигаль.

За словами прем’єра, вже зараз українськими аграріями зібрано 6,5 млн тонн нового врожаю. Загалом цьогоріч урожай зернових та олійних культур очікується на рівні 65-70 мільйонів тонн, що становить близько 70% від показника 2020/21 років. 

Шмигаль також повідомив, що Україна має окремі програми й домовленості щодо ввезення в нашу країну спеціального обладнання для тимчасового зберігання зернових. Такі спеціальні ємності дозволять додатково зберігати приблизно 10-15 млн тонн зерна.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Стамбулі підписали угоду щодо експорту українського зерна. ДОКУМЕНТ (оновлено)

Автор: 

зерно (3119) порт (2042) сільське господарство (726) Шмигаль Денис (4572)


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Топ коментарі
+22
Не лише для України. Ще і кацапи добряче зароблять на продажі вкраденого у нас.
А ви це дозволили. Негідники !
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22.07.2022 18:52
+16
А безпека, нікчемо?
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22.07.2022 18:51
+16
багатокроківочка від зежопи - відпускаєш курс долара, лякаєш людей високими цінами, як найвеличніший стратег кажеш що це через пшеницю, ось якщо там зробимо, доляр знизиться.
красіво зелебобіки продали Одесу і Херсон, лохторат навіть не помітить
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22.07.2022 18:51
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А безпека, нікчемо?
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22.07.2022 18:51 Відповісти
Торговля Украины с РФ: Гетманцев предложил выбрать не патриотизм, а математику

23 февраля 2022

Пліснява падаль, невиліковна.
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22.07.2022 19:10 Відповісти
крім того воно й рахувати не вміє. Завдяки цій довбаній угоді пшеницю в Світі ******** уронілі на майже 6 % за день. Торги на NYMEX в Нью Йорку закрились по 280 $ за тону !!!! Здобули, навіть не починаючи торгівлю на крові. 17.05.2022 ціна була на піку - 470$!!! Де, ***, їхні, питаю мільярди? Та краще вже логістика через Румунію і Польщу при нормальній ціні і світі, ніж продавати за безцінь в Одесі та ще й в домовленості з кацапами!!!!! Які нахер перемовини з кацапами зараз?!!!!
Поки брат воює нам тут і 150$ за пшеницю не дають що так, що так...
p.s. не в тєму але... Ще торік повністю перестали опалювати будинок газом, щоб зменшити споживання, лише готували їсти. А пільги однаково брату йшли (держава оплачувала на ТОВ "КИЇВОБЛГАЗ ЗБУТ") . В результаті - переплата 3343 грн. Тепер вуаля - нате вам нового постачальника, а державні гроші тютю, нєвщьот, всє кому должен прощаю. А що, самі винні - "нормальні" люди свій газ тупо випалили при відкритих вікнах і щасливі
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22.07.2022 21:36 Відповісти
багатокроківочка від зежопи - відпускаєш курс долара, лякаєш людей високими цінами, як найвеличніший стратег кажеш що це через пшеницю, ось якщо там зробимо, доляр знизиться.
красіво зелебобіки продали Одесу і Херсон, лохторат навіть не помітить
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22.07.2022 18:51 Відповісти
Внутренний рынок из-за того что они сделали уменьшится и как итог доходы в бюджет. Плюс меньше шансов на возвращение людей на зарплату в три раза ниже чем в ЕС.
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22.07.2022 18:59 Відповісти
Не лише для України. Ще і кацапи добряче зароблять на продажі вкраденого у нас.
А ви це дозволили. Негідники !
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22.07.2022 18:52 Відповісти
негідники тому й дозволили, бо вони ж й зароблять
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22.07.2022 18:56 Відповісти
"Ва всьом вінават Парашенка", так 73%? Починайте кричати, що він все покрав і продав крадену пшеницю кацапам, що зняв санкції з кацапів...ну як ви це робили, коли підписувалися "мінські протоколи". Але тожі протоколи, це було виживання України, а сьогодні зерно - це укріплення ворога! То це вже торгівля на крові, чи ще ні?
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22.07.2022 19:01 Відповісти
Та ні. Всьо вкрала Юлька-вароффка.
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22.07.2022 19:04 Відповісти
Ви помилилися, в Юльки реально були "тушки", а в пана Порошенко вигадані бігусом "свинарчуки", які виходить крали в кацапів клістрони для наших ППО і доблєсне ДБР допомогло своїм колєгам із ФСБ виявити їх, перекрити канал постачання необхідного ЗСУ і зламати, щоб не працювало.
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22.07.2022 20:15 Відповісти
как посадить и вырастить так сами, а как продать так государство тут как тут.
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22.07.2022 18:54 Відповісти
троянский конь это
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22.07.2022 18:55 Відповісти
тоже есть такая мИсьль. такое уже было только с самолетом. подали сигнал сос, им разрешили, захват ажропорта и прием самолетов со своими войсками
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22.07.2022 19:02 Відповісти
Перемир'я вигідне москалям,вони будуть збирати резерви і зализувати рани.
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22.07.2022 18:56 Відповісти
Кацапы за зерно зубами схватился и будут тянуть время как только можно❗Боятся атаки на херсон☝
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22.07.2022 19:10 Відповісти
норм !!!!! татаров уже схемы нарисовал , ермак крышу, зеля офшоры , беня на топливе для тральщиков заработает, ..............короче- все при баблишках
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22.07.2022 18:56 Відповісти
Очень стыдно!То чего орки не добились силой, янелохи сдали за всё тоже 30 серебреников...
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22.07.2022 18:57 Відповісти
Та сотні мільярдів доларів і тривалість, стійкість у війні для фашистів із московії.
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22.07.2022 18:58 Відповісти
Это как за газ мы отдавали оружие при Кучме. Тоже была перемога.
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22.07.2022 18:58 Відповісти
Тільки б ці мільярди не призвели до втрат ще більшої чатини територій і людей
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22.07.2022 19:01 Відповісти
Прощавай Одеса...

Привіт нові фронти... 🤦
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22.07.2022 19:02 Відповісти
А потім буде: ой-ой-ой, РФ нас цинічно обманула, хто б міг подумати.
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22.07.2022 19:05 Відповісти
"Зернова угода" це не про зерно, зерно тут лише привід, це питання нашого півдня. Це питання часу, який, тепер вже, скоріш за все отримає москальська орда, з огляду на те, що Україну на цих "перемовинах" представлятиме Єрмак. А час москалям в Херсонській області дуже потрібен, їм треба вкорінитися, закопатися, створити укріпрайони, а це робити під удатами наших Градів та Хаймарсів дуже незручно та дорого, а при поновленні нашого наступу й взагалі неможливо. Тож, "зернові угоди", схоже, чергова ФСБешна спецоперація, в якій з одного боку москальське ФСБ, а з іншого боку Єрмак, про которого американці вже відкрито кажуть що це креатура кремля. І йдеться тут зовсім не про "голодающих дєтєй Афрікі", йдеться про перетворення москалями окупованої частини Херсонської області в суцільний укріпрайон, визволити який потім коштуватиме Україні великої крові та ще більших втрат. Більше того, укріплення позицій москальні на Херсонщині одразу дасть змогу спробувати розвивати наступ на Миколаїв та Одесу і той факт, що раптом сьогодні Придністровська клоака (так звана ПМР) заявила про "присоединение к рашке" каже саме про те, що ці "зернові угоди" лише чергова ланка в спробі захопити весь український південь, щоб закрити доступ Україні до Чорного моря.
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22.07.2022 19:07 Відповісти
Якщо не буде продовльчої кризи в світі, то не буде таким гострим питання закінчення війни в Україні. Звісно, по відношенню до тих, хто голодуватиме це не гуманно, але ще менш гуманно те, щоб продовжували гинути тисячами, до сотонь тисяч, які вже загинули, українці.
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22.07.2022 19:07 Відповісти
По справах їхніх впізнаєте їх. Ось і впізнали шо то є зеліни новиє літса.
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22.07.2022 19:08 Відповісти
Не-не, это миллиардное питання для присосавшихся к корыту. До сих пор ни одного не расстреляли, и это в военное время.
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22.07.2022 19:11 Відповісти
Якщо це не завадить звільненню ВСІЄЇ території України - так! Якщо після підписання буде "шантаж" і "заморозка визвільної війни" то...всіх ВАС потрібно буде розстріляти три рази!
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22.07.2022 19:13 Відповісти
душе поспішна радість і поки примарна вигода...
безпека розмінованих проходів???? хто відповість якщо туди впреться раша????
блукаючі морем міни, якіх теліпає як гівно в ополонці? кого зроблять винним???
дуже радісні сподівання на чесність тих, хто бреше в очі і б"є в спину - якби Одесу не... прое**ть !!!!
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22.07.2022 19:13 Відповісти
Якы Вы пыздылы *******!И будыте пыздить!!!ци Мильярды!!!калоМойша рулить!зеля ЛОХ!!!
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22.07.2022 19:14 Відповісти
поторговать пиз*й за доллары? та ладно вам! какая ерунда..., ничего зазорного в этом нет......
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22.07.2022 19:17 Відповісти
це питання на мільйони трупів українців, та загибель України
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22.07.2022 19:20 Відповісти
I`m not ga
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22.07.2022 19:21 Відповісти
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22.07.2022 19:22 Відповісти
Що ж ти так БРЕШЕШ падлюка? Які мільярди доларів для України??? Хотів би я побачити хоча б скільки мільонів залишиться для України від бариг які все залишать в офшорах! Господи як вас таких покидьків брехливих земля носить???
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22.07.2022 19:26 Відповісти
А чиє зерно пане Шмигаль державне чи аграрних олігархів?? Думаю що не державне а це значить що державі дістанеться тільки якесь сміття у вигляді налогів з прибутку цих олігархів після продажу зерна!! Великий успіх)). І ще невідомо чи взагалі ці гроші потраплять в держБюджет!!
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22.07.2022 19:32 Відповісти
тільки щоб потім ті мільярди доларів не обернулись москальським десантом в Одесі! ЗЕрмак також виправдовував розмінування півдня чітко перед нападом типу 'люди по обох боків страждають через міни'....
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22.07.2022 19:36 Відповісти
Шо ти брешешь свиня ЗЕлена. Мільярди підуть в кишені олігархам а не державі
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22.07.2022 19:41 Відповісти
Зебіли просрали Херсон а терер боюсь що просруть Одесу та Миколаїв...
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22.07.2022 19:43 Відповісти
*** на те зерно, хай дають зброю, а зеленку заберуть на ***.
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22.07.2022 19:52 Відповісти
нема довіри до угод, де стирчать вуха єрмака
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22.07.2022 20:05 Відповісти
Ты главное потом отчитайся!
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22.07.2022 20:22 Відповісти
та які мільярди?? як? з чого?? чиє це зерно? держ резерву? чи коломойського? держава тільки податки може отримати і це ніяк не мільярди. брехун.
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22.07.2022 21:28 Відповісти
Тварь Гетьманцев ухайдокивает остатки свободной экономики в Украине при молчаливом потакании своего куратора Шмыгаля
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22.07.2022 22:13 Відповісти
Шмигаль протабанил и не решал сотни вопросов, которые принесли бы огромные деньги Украине. Например выезд заробитчан на работу, выезд моряков на работу. А вот сомнительный вопрос для безопасности Украины не пропустил и стал рьяно помогать Ермаку. Сидеть потом будут вдвоем.
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22.07.2022 22:14 Відповісти
На жаль, це не зовсім наше рішення. Великі міжнародні агротрейдери змогли нагнути Україну, рф і навіть ООН і забрати своє зерно, за яке вони заплатили зарання ( як правило, більшість зернових контрактів укладаються навіть ще до сівби, під які йде кредитування).
Хто в цих переговорах більше виграв чи програв покаже час. Але це не найгірший варіант для нас.
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22.07.2022 22:20 Відповісти
 
 