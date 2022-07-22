Розблокування морських портів - це питання на мільярди доларів для економіки України, - Шмигаль
Підписана в Стамбулі ініціатива щодо безпечного вивезення зерна з українських портів збільшить доходи України від експорту на мільярди доларів.
Про це заявив прем’єр-міністр України Деніс Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
"Питання розблокування морських портів для нашої економіки — це питання на мільярди доларів. У червні весь експорт України складав 3,2 млрд доларів. Це на 20% більше, аніж у березні. Але все одно майже вдвічі менше, ніж показники до війни", — зауважив Шмигаль.
За словами прем’єра, вже зараз українськими аграріями зібрано 6,5 млн тонн нового врожаю. Загалом цьогоріч урожай зернових та олійних культур очікується на рівні 65-70 мільйонів тонн, що становить близько 70% від показника 2020/21 років.
Шмигаль також повідомив, що Україна має окремі програми й домовленості щодо ввезення в нашу країну спеціального обладнання для тимчасового зберігання зернових. Такі спеціальні ємності дозволять додатково зберігати приблизно 10-15 млн тонн зерна.
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23 февраля 2022
Пліснява падаль, невиліковна.
********уронілі на майже 6 % за день. Торги на NYMEX в Нью Йорку закрились по 280 $ за тону !!!! Здобули, навіть не починаючи торгівлю на крові. 17.05.2022 ціна була на піку - 470$!!! Де, ***, їхні, питаю мільярди? Та краще вже логістика через Румунію і Польщу при нормальній ціні і світі, ніж продавати за безцінь в Одесі та ще й в домовленості з кацапами!!!!! Які нахер перемовини з кацапами зараз?!!!!
Поки брат воює нам тут і 150$ за пшеницю не дають що так, що так...
p.s. не в тєму але... Ще торік повністю перестали опалювати будинок газом, щоб зменшити споживання, лише готували їсти. А пільги однаково брату йшли (держава оплачувала на ТОВ "КИЇВОБЛГАЗ ЗБУТ") . В результаті - переплата 3343 грн. Тепер вуаля - нате вам нового постачальника, а державні гроші тютю, нєвщьот, всє кому должен прощаю. А що, самі винні - "нормальні" люди свій газ тупо випалили при відкритих вікнах і щасливі
красіво зелебобіки продали Одесу і Херсон, лохторат навіть не помітить
А ви це дозволили. Негідники !
Привіт нові фронти... 🤦
безпека розмінованих проходів???? хто відповість якщо туди впреться раша????
блукаючі морем міни, якіх теліпає як гівно в ополонці? кого зроблять винним???
дуже радісні сподівання на чесність тих, хто бреше в очі і б"є в спину - якби Одесу не... прое**ть !!!!
Хто в цих переговорах більше виграв чи програв покаже час. Але це не найгірший варіант для нас.