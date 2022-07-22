Розблокування морських портів - це питання на мільярди доларів для економіки України, - Шмигаль

Підписана в Стамбулі ініціатива щодо безпечного вивезення зерна з українських портів збільшить доходи України від експорту на мільярди доларів.

Про це заявив прем’єр-міністр України Деніс Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Питання розблокування морських портів для нашої економіки — це питання на мільярди доларів. У червні весь експорт України складав 3,2 млрд доларів. Це на 20% більше, аніж у березні. Але все одно майже вдвічі менше, ніж показники до війни", — зауважив Шмигаль.

За словами прем’єра, вже зараз українськими аграріями зібрано 6,5 млн тонн нового врожаю. Загалом цьогоріч урожай зернових та олійних культур очікується на рівні 65-70 мільйонів тонн, що становить близько 70% від показника 2020/21 років.

Шмигаль також повідомив, що Україна має окремі програми й домовленості щодо ввезення в нашу країну спеціального обладнання для тимчасового зберігання зернових. Такі спеціальні ємності дозволять додатково зберігати приблизно 10-15 млн тонн зерна.

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