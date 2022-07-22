У Стамбулі підписали угоду щодо експорту українського зерна. ДОКУМЕНТ (оновлено)
У Стамбулі відбулося підписання угоди про розблокування українських портів для вивезення зерна. Свої підписи під документом поставили міністр інфраструктури України, міністр оборони Туреччини та генсек ООН.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на телеканал "Дом".
Аналогічний документ мають підписати сьогодні Туреччина, ООН та Росія.
Підписання прямої угоди щодо зерна між РФ та Україною не буде.
Документ має назву "Ініціатива щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів". Україна при цьому, не підписувала жодних документів із Росією, пише Українська правда.
Ініціатива, підписана представниками Туреччини, ООН та України, має бути затверджена Кабміном та оприлюднена у повному обсязі. Такий же документ окремо мають підписати представники Туреччини, ООН та Росії. З українського боку документ підписав міністр Інфраструктури Олександр Кубраков. З Російської сторони Ініціативу підписав міністр оборони Росії Сергій Шойгу.
Угода передбачає, що контроль за портами "Одеса", "Чорноморськ" і "Южний" повністю залишається за українською стороною. Перебування у цих портах жодних інших суден, окрім тих, які мають забезпечувати експорт зерна та пов’язаних з ним харчових продуктів і добрив не передбачається.
Документ не передбачає послаблення санкцій по відношенню до Росії. А також жодного транспортного супроводу російськими кораблями українських суден.
У Стамбулі під егідою ООН буде створено Спільний координаційний центр (СКЦ), до якого увійдуть представники України, Росії, Туреччини і ООН. Цей центр буде здійснювати загальний нагляд за дотриманням Ініціативи.
Ним буде створено інспекційні групи.
Усі торговельні судна, які беруть участь у цій Ініціативі, будуть підлягати інспекції, яку проводить інспекційна група в гаванях, визначених Туреччиною, на вході/виході до/з Турецької протоки.
Уся діяльність в українських територіальних водах здійснюватиметься під владою та відповідальністю України.
Жодні військові кораблі, літаки, безпілотні літальні апарати (БПЛА) не можуть наближатися до морського гуманітарного коридору ближче, ніж на відстань, узгоджену СКЦ.
Договір діятиме 120 днів із дати підписання і буде автоматично продовжений, якщо ні одна із сторін не повідомить, що хоче його припинити.
Будь ласка, зачекайте...
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Виникають питання:
- Чому міжнародний договір з ООН у нас підписує міністр інфраструктури, а на переговорах фігурував пан Єрмак? Хто ці люди? Хто давав їм право юридичне та моральне підписувати такі договори? Навіщо в такому разі нам МЗС, міністр закордонних справ та мережа посольств, якщо найважливіші переговори веде і договори у нас підписує будь-хто - Арахамія, Єрмак, але тільки не вони.
- чому саме договори з Туреччиною та ООН? Вони що сторони конфлікту? А що, британський флот не може забезпечити безпеку наших кораблів?
- Яка потреба у розпал війни таких поставок? У нас що немає ознаки голоду і стрибків цін на продукти? Нехай падають бомби та ракети, головне щоб зерно союзникам РФ - арабам, йшло без перебоїв? ОК да?
- що натомість отримає РФ? Послаблення санкцій? Перемир'я? Відмова від наступу на Херсон? "ЗЕлений коридор" для своїх військ "в котлі" під Херсоном? Що? Суспільство має право знати !!!!
- ООН и Турция вызвались быть посредниками, а британский флот (как и натовский) отказались учавствовать в этом.
- Если зерно не продать, не будет валютной выручки, не будет поступлений в бюджет, и самое главное, у агротредеров не будет средств для следующей посевной, а урожай пропадет...
- РФ получает ослабление санкций на экспорт своего зерна и удобрений... .
- если бы можно было вывезти по ЖД, так бы и сделали... но такое количество вывезти невозможно...
- посевная будет, не надейтесь.... и будем делать все для этого....
Вы начали бороться и это не понравилось оккупантам Украины поэтому вас пытаются сломать новым трюком, как сломали Херсон в первые дни оккупации.
ну або йти впритик прямо за зерновозами...
Угода про розблокування портів демонструє, що Україна здатна вистояти в цій війні, - Зеленський."🙂
Навіть не зважаючи на повних ідіотів, які нею керують.
Перемогти пуйла може тільки ще більший псих, який ні з чим не рахується, отримує задоволення від знищення рашистів, та з такими ж повноваженнями та ресурсами. Де визнання парашії країною спонсором тероризму?
від смаку ануса вашого *********** вас ще не нудить???