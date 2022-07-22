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блокада (1669) зерно (1039) ООН (4053) Турция (3314) экспорт (872)

В Стамбуле подписали соглашение по экспорту украинского зерна ДОКУМЕНТ (обновлено)

зерно

В Стамбуле состоялось подписание соглашения о разблокировании украинских портов для вывоза зерна. Свои подписи под документом поставили министр инфраструктуры Украины, министр обороны Турции и генсек ООН.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на телеканал "Дом".

Аналогичный документ должны подписать сегодня Турция, ООН и Россия.

Подписание прямого соглашения по зерну между РФ и Украиной не будет.

Читайте также: Подписание документов по "зерновому коридору" состоится завтра в Стамбуле, - Anadolu

В Стамбуле подписали соглашение по экспорту украинского зерна 01

Документ называется "Инициатива по безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов". Украина при этом не подписывала никаких документов с Россией, пишет Украинская правда.

Инициатива, подписанная представителями Турции, ООН и Украины, должна быть утверждена Кабмином и обнародована в полном объеме. Такой же документ должны подписать представители Турции, ООН и России. С украинской стороны, документ подписал министр Инфраструктуры Александр Кубраков. С Российской стороны Инициативу подписал Министр обороны России Сергей Шойгу.

Соглашение предусматривает, что контроль портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" полностью остается за украинской стороной. Нахождение в этих портах других судов, кроме тех, которые должны обеспечивать экспорт зерна и связанных с ним пищевых продуктов и удобрений не предусматривается.

Документ не предусматривает ослабления санкций в отношении России. А также ни одного транспортного сопровождения российскими кораблями украинских судов.

В Стамбуле под эгидой ООН будет создан Совместный координационный центр (СКЦ), в который войдут представители Украины, России, Турции и ООН. Этот центр будет осуществлять общий надзор за соблюдением Инициативы.

Им будут созданы инспекционные группы.

Все торговые суда, участвующие в настоящей Инициативе, будут подлежать инспекции, проводимой инспекционной группой в гаванях, определенных Турцией, на входе/выходе в/из Турецкого пролива.

Вся деятельность в украинских территориальных водах будет осуществляться под властью Украины.

Никакие военные корабли, самолеты, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) не могут приближаться к морскому гуманитарному коридору ближе, чем на расстояние, согласованное СКЦ.

Договор будет действовать 120 дней с даты подписания и автоматически продлен, если ни одна из сторон не сообщит, что хочет его прекратить.

В Стамбуле подписали соглашение по экспорту украинского зерна 02
В Стамбуле подписали соглашение по экспорту украинского зерна 03
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Топ комментарии
+72
Ну теперь пойдет как и надо кацапне. ООН завоет через пару дней про важность прекращение боевых действий чтобы африканские детишки не страдали,турки с умным видом гривами помашут,кацапы понаделают референдумов и укреплений на захваченных территориях. А Украина как обычно в проигрыше
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22.07.2022 15:08
+52
Поздоровляю, кацапи дозволили нам торгувати власним зерном, частину вони вже вкрали але то таке, пабєда.
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22.07.2022 15:12
+51
- зупинено контрнаступ ЗСУ та надана окупанту пауза для відновлення сил.
- зняті санкції з окупанта (експорт зерна з РФ).

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22.07.2022 15:21
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Все что увидите связанное с рашей знаете что делать.
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22.07.2022 18:32 Ответить
Спасибо ермаку что смог договориться с *****. Твари
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22.07.2022 18:38 Ответить
И так Украина договорилась с ес турцией оон и нато что ей дадут право вывозить собраное зерно для спасения всего другого мира от голода. Раша и тут пытаеться воспротивиться этому и хочет что бы ей дали право обыскивать наши зерновозы. Но мы преложим все усилия что бы не дать агресору проводить такие досмотры и обыски наших суден. Причина только одна нет ни каких гарантий что агресоры не будут итти на провокации и не подсунут в наши зерновозы контрабанду в виде на премер ящика с автоматами гранатомет или цинк с патронами. Я помню как еще в раше гаишники остановили моего друга на угнаном автомобиле и нашли в багажнике сверток с килограмом наркотика. Как мой друг не отнекевался и не отбивался от наркоты как не ругал матом путина и его сатрапов его все равно повязали и потом осудили на пять лет за украинский флажок в автомобиле и за то что матерился. Метод под броса компромата это основной метод работы рашистких гаишников и других ихних спецслужб и они его явно применят при обыске наших суден. Выходов сдесь я вижу только три. Первое это вообще не выходить в море если там на рейде стоят вражеские корабли и подлодки. Второй это выпускать наши корабли только под конвоем и защитой есминцев и авианосцев нато. И третий самый опастный это когда рашиские судны начнут подходить к нашим зерновозам разворачиваться им на встречу и смело итти на таран а потом всю вину за столкновение возлагать на агресора. Не спорю этот вариант самый страшный но за то и самый ефективный и может быть потом распеарен во всех сми как доказательство бес страшия и не сломлености наших героев моряков и как агресию раши и её политики проведения голодомора но на этот раз уже во всем мире. Слава Украине!
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22.07.2022 18:42 Ответить
Пункт F прямо приглашает кацапов замечать что то "подозрительное" и провоцировать.
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22.07.2022 19:23 Ответить
Ну как моряк скажу. Это невозможно. Подставить, какой-то ящик с оружием. При заходе на судно будут проверять эту делегацию. Можете не сомневаться. И в мирное время на судне контролируется приход посторонних и с чем они заходят. А уж в военное.....
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23.07.2022 10:34 Ответить
"Зернова угода" це не про зерно, зерно тут лише привід, це питання нашого півдня. Це питання часу, який, тепер вже, скоріш за все отримає москальська орда, з огляду на те, що Україну на цих "перемовинах" представлятиме Єрмак. А час москалям в Херсонській області дуже потрібен, їм треба вкорінитися, закопатися, створити укріпрайони, а це робити під удатами наших Градів та Хаймарсів дуже незручно та дорого, а при поновленні нашого наступу й взагалі неможливо. Тож, "зернові угоди", схоже, чергова ФСБешна спецоперація, в якій з одного боку москальське ФСБ, а з іншого боку Єрмак, про которого американці вже відкрито кажуть що це креатура кремля. І йдеться тут зовсім не про "голодающих дєтєй Афрікі", йдеться про перетворення москалями окупованої частини Херсонської області в суцільний укріпрайон, визволити який потім коштуватиме Україні великої крові та ще більших втрат. Більше того, укріплення позицій москальні на Херсонщині одразу дасть змогу спробувати розвивати наступ на Миколаїв та Одесу і той факт, що раптом сьогодні Придністровська клоака (так звана ПМР) заявила про "присоединение к рашке" каже саме про те, що ці "зернові угоди" лише чергова ланка в спробі захопити весь український південь, щоб закрити доступ Україні до Чорного моря.

Виникають питання:

- Чому міжнародний договір з ООН у нас підписує міністр інфраструктури, а на переговорах фігурував пан Єрмак? Хто ці люди? Хто давав їм право юридичне та моральне підписувати такі договори? Навіщо в такому разі нам МЗС, міністр закордонних справ та мережа посольств, якщо найважливіші переговори веде і договори у нас підписує будь-хто - Арахамія, Єрмак, але тільки не вони.
- чому саме договори з Туреччиною та ООН? Вони що сторони конфлікту? А що, британський флот не може забезпечити безпеку наших кораблів?
- Яка потреба у розпал війни таких поставок? У нас що немає ознаки голоду і стрибків цін на продукти? Нехай падають бомби та ракети, головне щоб зерно союзникам РФ - арабам, йшло без перебоїв? ОК да?
- що натомість отримає РФ? Послаблення санкцій? Перемир'я? Відмова від наступу на Херсон? "ЗЕлений коридор" для своїх військ "в котлі" під Херсоном? Що? Суспільство має право знати !!!!
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22.07.2022 19:12 Ответить
- В состав делегации входило много должностных лиц, но со стороны Украины подписывает кто то один... не вижу никаких проблем.
- ООН и Турция вызвались быть посредниками, а британский флот (как и натовский) отказались учавствовать в этом.
- Если зерно не продать, не будет валютной выручки, не будет поступлений в бюджет, и самое главное, у агротредеров не будет средств для следующей посевной, а урожай пропадет...
- РФ получает ослабление санкций на экспорт своего зерна и удобрений... .
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22.07.2022 19:38 Ответить
Думаю, это была ошибка. На такое орки и рассчитывали. Ослабление санкции они уже получили. Скоро заговорят о переговорах, затем объявят о временном перемирии, раз так, то наступление на Херсон отложат. Начнут вести какие-то переговоры, чтобы выиграть время на перегруппировку и усиление позиции. А главное, смогут сбить темп и забрать инициативу. Нельзя вести с нечистью переговоры, ни о чем. Нельзя заключать даже временное перемирие. Их надо долбить, долбить и долбить!
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22.07.2022 22:59 Ответить
Крім того, параші надали можливість безперешкодної анексії півдня України.
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23.07.2022 00:48 Ответить
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22.07.2022 19:13 Ответить
угода написана так, шо росія буде нею крутити як циган сонцем
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22.07.2022 19:18 Ответить
ЗЕ шобло на палю, и только так. У меня есть только один вывод, менять эту сволочь (презика), никогда не поздно, и надо избирать военного, который видел, какими десятками тысяч жизней окроплена наша земля. А этот недомерок с шоблой пусть на зоне видосики снимает и скумбрию жрет по 37 (если найдет).
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22.07.2022 20:15 Ответить
Виктор Сидоров e7bff30f вообще-то Турецкий флот это тоже НАТО, зерно можно , вывозить ЖД и через Дунай, и судя по всему , посевной и так не будет. Так вот правильно задают вопрос и на хрена Украине ця Угода
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22.07.2022 20:38 Ответить
- неважно какой флот гарантирует безопасность кораблей
- если бы можно было вывезти по ЖД, так бы и сделали... но такое количество вывезти невозможно...
- посевная будет, не надейтесь.... и будем делать все для этого....
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22.07.2022 22:15 Ответить
Согласен, Украину сейчас спасёт, если военные возмут власть в свои руки и организуют временное правительство до конца войны, . Другого выхода я не вижу как избавиться от Зелёной банды. Пока война ни каких выборов не будет. А с этими ,мы ******* Украину.
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22.07.2022 20:43 Ответить
Прощай Николаев, Одесса, Херсон, все идет по Оманскому договорняку Зеленского с Патрушевым.

Вы начали бороться и это не понравилось оккупантам Украины поэтому вас пытаются сломать новым трюком, как сломали Херсон в первые дни оккупации.
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22.07.2022 20:51 Ответить
Пиши еще, мамкин аналитик))
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22.07.2022 21:46 Ответить
Я вперше згідний зі Ждановим - ОЦЕ стратегічна помилка України! Кроти повинні були рано чи пізно себе проявити на жаль...
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22.07.2022 21:08 Ответить
особенно умиляет "жодних зобовязань"
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22.07.2022 21:50 Ответить
Послушал Маляр. Ни одного реального ответа на вопросы безопасности по договору. Реально ни кто не за что не отвечает. Если захватят мою Одессу из-за их муток -прокляну. Все это очень мутно и не компетентно.
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22.07.2022 21:57 Ответить
договор никак не касается вопросов безопасности Украины....
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22.07.2022 22:27 Ответить
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22.07.2022 23:01 Ответить
А мені чомусь здається, що рашисти знайдуть привід в цьому ************* і вдарять ракетами по інфраструктурі портів. Не для того вони руйнують нашу економіку, щоб дозволяти нам заробляти на зерні!!! І на ООН з неграми їм посрати тим паче. Але питання до нас всіх, що ми будемо робити з нашою владою в Києві, якщо щось точно піде не так? Чи знову проковтнем?
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22.07.2022 23:05 Ответить
можна сміливо лупити ракетами по так званих зерновозах! всередині, як в троянському коні, буде сидіти москальський десант.

ну або йти впритик прямо за зерновозами...
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23.07.2022 00:33 Ответить

Угода про розблокування портів демонструє, що Україна здатна вистояти в цій війні, - Зеленський."🙂

Навіть не зважаючи на повних ідіотів, які нею керують.
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23.07.2022 00:51 Ответить
Яка вигода Україні що орки зможуть експортувати своє зерно, добрива, ще там щось? Скільки Українців буде вбито за ці гроші? Якщо світ так щиро занепокоєний продовольчою кризою, чому так в'яло накладає санкції та так мало надає зброї? Чому оркам можна вести не тільки проксі війни через квазіреспубліки, а й безпосередньо керувати озброєними угрупованнями своїми наданими представниками збройних сил, а світ чомусь ще жодного солдата для боротьби з фашистами 21 століття не надав.
Перемогти пуйла може тільки ще більший псих, який ні з чим не рахується, отримує задоволення від знищення рашистів, та з такими ж повноваженнями та ресурсами. Де визнання парашії країною спонсором тероризму?
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23.07.2022 02:39 Ответить
от і мінськ3 (стамбул1) - приплив. а кацапи будуть при будь якій нагоді вбивати наших військових а зе і 95квартал заборонять нам відповідати. . . от тоді і побачемо хто у нас Залужний. . .
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23.07.2022 03:57 Ответить
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23.07.2022 05:39 Ответить
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23.07.2022 05:40 Ответить
Єрмак (ОП) - "центр прінятія рєшєній" в Україні? По якому кацапи грозилися вже не раз ударити, але так і не ударили. Чомусь...
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23.07.2022 09:58 Ответить
Ах...но, после сегодняшнего обстрела одесского порта можно спокойно подтереть зад этими "договорами"
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23.07.2022 12:00 Ответить
всім поцоватим,що обрали Зьо!!!
від смаку ануса вашого *********** вас ще не нудить???
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23.07.2022 12:59 Ответить
Чует сердце будет скоро в этой стране военный переворот. Тупого Зебуина по другому не остановить.
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23.07.2022 13:16 Ответить
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