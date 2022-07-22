В Стамбуле подписали соглашение по экспорту украинского зерна ДОКУМЕНТ (обновлено)
В Стамбуле состоялось подписание соглашения о разблокировании украинских портов для вывоза зерна. Свои подписи под документом поставили министр инфраструктуры Украины, министр обороны Турции и генсек ООН.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на телеканал "Дом".
Аналогичный документ должны подписать сегодня Турция, ООН и Россия.
Подписание прямого соглашения по зерну между РФ и Украиной не будет.
Документ называется "Инициатива по безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов". Украина при этом не подписывала никаких документов с Россией, пишет Украинская правда.
Инициатива, подписанная представителями Турции, ООН и Украины, должна быть утверждена Кабмином и обнародована в полном объеме. Такой же документ должны подписать представители Турции, ООН и России. С украинской стороны, документ подписал министр Инфраструктуры Александр Кубраков. С Российской стороны Инициативу подписал Министр обороны России Сергей Шойгу.
Соглашение предусматривает, что контроль портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" полностью остается за украинской стороной. Нахождение в этих портах других судов, кроме тех, которые должны обеспечивать экспорт зерна и связанных с ним пищевых продуктов и удобрений не предусматривается.
Документ не предусматривает ослабления санкций в отношении России. А также ни одного транспортного сопровождения российскими кораблями украинских судов.
В Стамбуле под эгидой ООН будет создан Совместный координационный центр (СКЦ), в который войдут представители Украины, России, Турции и ООН. Этот центр будет осуществлять общий надзор за соблюдением Инициативы.
Им будут созданы инспекционные группы.
Все торговые суда, участвующие в настоящей Инициативе, будут подлежать инспекции, проводимой инспекционной группой в гаванях, определенных Турцией, на входе/выходе в/из Турецкого пролива.
Вся деятельность в украинских территориальных водах будет осуществляться под властью Украины.
Никакие военные корабли, самолеты, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) не могут приближаться к морскому гуманитарному коридору ближе, чем на расстояние, согласованное СКЦ.
Договор будет действовать 120 дней с даты подписания и автоматически продлен, если ни одна из сторон не сообщит, что хочет его прекратить.
Пожалуйста, подождите...
Виникають питання:
- Чому міжнародний договір з ООН у нас підписує міністр інфраструктури, а на переговорах фігурував пан Єрмак? Хто ці люди? Хто давав їм право юридичне та моральне підписувати такі договори? Навіщо в такому разі нам МЗС, міністр закордонних справ та мережа посольств, якщо найважливіші переговори веде і договори у нас підписує будь-хто - Арахамія, Єрмак, але тільки не вони.
- чому саме договори з Туреччиною та ООН? Вони що сторони конфлікту? А що, британський флот не може забезпечити безпеку наших кораблів?
- Яка потреба у розпал війни таких поставок? У нас що немає ознаки голоду і стрибків цін на продукти? Нехай падають бомби та ракети, головне щоб зерно союзникам РФ - арабам, йшло без перебоїв? ОК да?
- що натомість отримає РФ? Послаблення санкцій? Перемир'я? Відмова від наступу на Херсон? "ЗЕлений коридор" для своїх військ "в котлі" під Херсоном? Що? Суспільство має право знати !!!!
- ООН и Турция вызвались быть посредниками, а британский флот (как и натовский) отказались учавствовать в этом.
- Если зерно не продать, не будет валютной выручки, не будет поступлений в бюджет, и самое главное, у агротредеров не будет средств для следующей посевной, а урожай пропадет...
- РФ получает ослабление санкций на экспорт своего зерна и удобрений... .
- если бы можно было вывезти по ЖД, так бы и сделали... но такое количество вывезти невозможно...
- посевная будет, не надейтесь.... и будем делать все для этого....
Вы начали бороться и это не понравилось оккупантам Украины поэтому вас пытаются сломать новым трюком, как сломали Херсон в первые дни оккупации.
ну або йти впритик прямо за зерновозами...
Угода про розблокування портів демонструє, що Україна здатна вистояти в цій війні, - Зеленський."🙂
Навіть не зважаючи на повних ідіотів, які нею керують.
Перемогти пуйла може тільки ще більший псих, який ні з чим не рахується, отримує задоволення від знищення рашистів, та з такими ж повноваженнями та ресурсами. Де визнання парашії країною спонсором тероризму?
від смаку ануса вашого *********** вас ще не нудить???