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ЄС привітав укладання угоди щодо експорту українського зерна у Стамбулі

єс

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель привітав укладення у турецькому Стамбулі угоди про розблокування експорту зерна з України морським шляхом.

"Незаконне вторгнення Росії в Україну поставило мільйони людей під загрозу голоду. Сьогоднішня Стамбульська угода є кроком у правильному напрямку. Ми закликаємо до її швидкого виконання", – заявив Боррель, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Топдипломат ЄС додав, що вітає зусилля ООН і Туреччини щодо розблокування експорту зерна з України, й наголосив, що Євросоюз "прагне продовжувати допомагати експортувати українське зерно".

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Автор: 

зерно (3119) Євросоюз (13401) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+8
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22.07.2022 19:09
+7
звісно привітав, тепер до них орди абізян голодних прибіжуть у менших масштабах, українців то ніхто не боїться, їх можна й в жертву принести, українці ж не будуть штурмувати кордони ЄС і кричати Христос Акбар
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22.07.2022 19:00
+6
Зеля ворог, а не придурок.
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22.07.2022 19:18
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а ну да..Туреччина миротворці..спасуни блін..
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22.07.2022 18:58 Відповісти
не ЕС,а Боррель...
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22.07.2022 18:59 Відповісти
Що здали зелені уйопки?
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22.07.2022 19:00 Відповісти
все що є
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22.07.2022 19:02 Відповісти
Любишь Дерьмака, дерьмо свежемобилизованное?
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22.07.2022 19:21 Відповісти
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22.07.2022 19:09 Відповісти
Зеля ворог, а не придурок.
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22.07.2022 19:18 Відповісти
а з чого випливає, що здають Одесу? - хіба ми раніше не відстоювали її військовими рішеннями, що змінилося?
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22.07.2022 19:33 Відповісти
У всіх війнах, військових конфліктах рішення спочатку приймають політики, а вже потiм військові їх реалізують на полі бою.
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22.07.2022 20:15 Відповісти
звісно привітав, тепер до них орди абізян голодних прибіжуть у менших масштабах, українців то ніхто не боїться, їх можна й в жертву принести, українці ж не будуть штурмувати кордони ЄС і кричати Христос Акбар
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22.07.2022 19:00 Відповісти
коли війну називають "незаконним вторгненням.....", то далі можно вже й не читати про розблокування експорту парашного зерна та добрив.
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22.07.2022 19:00 Відповісти
після збору соняшника, треба очікувати "олійної угоди". вангонем?
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22.07.2022 19:03 Відповісти
А были где нибудь опубликованы предполагаемые условия соглашения, никто не знает? Не, ну я понимаю слово "разблокирование", но интересно, какие обязательства принимают на себя договорные стороны и будут ли хоть за что-то отвечать гаранты?
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22.07.2022 19:05 Відповісти
так вони тобі й опублікували всю правду, яке і скільки міст вонит продали русні за це. сам побачиш на карті deepstate
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22.07.2022 19:11 Відповісти
Гадаю, що гарантії своєчасного та повного надходження коштів на офшорні рахунки визначених осіб були отримані.
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22.07.2022 19:44 Відповісти
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22.07.2022 19:21 Відповісти
В Украине от рашистских бомб погибают каждый месяц десятки тысяч людей, а Европа аплодирует заключением договора с убийцами и террористами
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22.07.2022 20:00 Відповісти
У мене вони не отримали б і однієї зернинки.
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22.07.2022 20:34 Відповісти
Пнх високий представник маленького зросту зі своїми вітаннями.
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22.07.2022 20:38 Відповісти
ЄС привітає і здачу наших територій.
Так що невелика честь!
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22.07.2022 20:38 Відповісти
 
 