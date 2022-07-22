ЄС привітав укладання угоди щодо експорту українського зерна у Стамбулі
Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель привітав укладення у турецькому Стамбулі угоди про розблокування експорту зерна з України морським шляхом.
"Незаконне вторгнення Росії в Україну поставило мільйони людей під загрозу голоду. Сьогоднішня Стамбульська угода є кроком у правильному напрямку. Ми закликаємо до її швидкого виконання", – заявив Боррель, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
Топдипломат ЄС додав, що вітає зусилля ООН і Туреччини щодо розблокування експорту зерна з України, й наголосив, що Євросоюз "прагне продовжувати допомагати експортувати українське зерно".
Топ коментарі
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