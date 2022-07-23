УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4368 відвідувачів онлайн
Новини Війна
3 939 8
Крим (14078) мобілізація (2868) Скібіцький (285)

Кримчани за хабарі "вирішують питання" з російськими воєнкомами, - Скібіцький

рф

Попри заяви російського керівництва, строковики брали і можуть і надалі брати участь у бойових діях.

Про це в інтерв’ю Радіо Свобода повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький, передає Цензор.НЕТ.

Таким чином він прокоментував затримання військового комісара окупованого Криму Юрія Лимаря на півострові. За словами Скібіцького, ГУР відслідковує питання, пов’язані з призовом строковиків та мобілізаційними заходами.

"Незважаючи на те, що є заяви керівництва РФ, що строковики не беруть участь у бойових діях, ми бачимо, в перші місяці вони були на нашій території. Друге – такі підрозділи розташовуються біля нашого кордону і в будь-який момент вони можуть брати участь в бойових діях", – сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти відправили на війну 1200 добровольців з Криму

Це створює "дилему", зокрема, для жителів окупованого Криму, додав представник розвідки:

"Йти в армію чи не йти, посилати туди свою дитину чи не посилати. І отут з’являються такі, відповідно, за хабар воєнкоми. Хабарництво в Росії – це взагалі національна культура, вони вирішують це питання: людину в армію не беруть, вони отримують відповідний гонорар і на цьому справу закривають".

Скібіцький назвав затримання Лимаря сигналом іншим російським військовим комісарам на окупованих територіях, що невиконання планів щодо призову матиме такі ж наслідки.

"По суті, тут більше покарання за те, що не виконані плани. Невиконані плани по прихованій мобілізації в тому числі. Тому що по мобілізації там призиваються вже люди, які проходили військову службу, які мають відповідну військову спеціальність, які мають певний досвід служби, проходження служби в конфліктних регіонах – це теж на сьогоднішній день стає питанням і доволі проблемним питанням", – додав він.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кстати, вот этот момент очень важен в войне. Среди украинских бойцов достаточно много мотивированных толковых людей, у которых вполне хватило бы мозгов заработать денег и откупиться, если бы у них не было мотивации защищать свою Родину. С другой стороны в армию мордора все больше набирают разный сброд, который слишком глуп или безволен, чтобы заработать на взятку военкому. И вот эта разница в уровне интеллекта и мотивации во многом нивелирует численное превосходство орков на поле боя.
показати весь коментар
23.07.2022 00:30 Відповісти
Бо їм на голови не падають бімби і їм пофігу якась там війна. Їм не доводиться захищатись від загарбників.
показати весь коментар
23.07.2022 00:37 Відповісти
Кроме складов-химарсов есть ещё и незаслуженно теневая сторона вопроса: именно мотопехота и ссо уничтожили (некоторые невосполнимо проредили до нефункциональности) лучшие подразделения вдв рф под Киевом, а также сирийское крыло "Вагнера" в Луганской обл., имевшее опыт боёв в застройке.
показати весь коментар
23.07.2022 00:38 Відповісти
Ми хотіли щоб на Кримі була расєя, бо ми рускіє, але не хочемо за неї воювати. Які хитрожопі зрадники.
показати весь коментар
23.07.2022 00:33 Відповісти
Разведсообщество США и ВБ не доверяют ГУР МО. Почему мы должны?
показати весь коментар
23.07.2022 00:50 Відповісти
Погано жилося їм в України, де вони стригли бабло влітку з москалів ні за що.... Зараз "на рОдинє" віддають останнє на хабар, щоб їх дітей на смерть не послали... карма гарна штука
показати весь коментар
23.07.2022 02:44 Відповісти
Ну я о особливо не радів би за крисян. В Україні воєнкомати продовжують виконувати плани по мобілізованим призиваючи всякий невмотиваний непотріб, роздаючи повістки у якості покарання. А що потім робити командирам з тричі відсидівшим, чи з хронічним алкашом нікого не цікавить.
показати весь коментар
23.07.2022 04:54 Відповісти
Ну і хай відкупаються собі , а йому ж потрібно розкиздіти на весь світ. Я б оцим совєтнікамрадникам язики поприрубував би
показати весь коментар
23.07.2022 05:41 Відповісти
 
 