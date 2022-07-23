Зеленський відзначив нагородами 180 захисників України, з них 100 - посмертно

Президент України відзначив державними нагородами 180 учасників бойових дій, 100 з них - посмертно.

Про це Володимир Зеленський повідомив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Увечері підписав черговий указ про нагородження наших воїнів. 180 учасників бойових дій відзначені державними нагородами, з них 100 – посмертно", - зазначив глава держави.

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