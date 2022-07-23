Зеленський відзначив нагородами 180 захисників України, з них 100 - посмертно
Президент України відзначив державними нагородами 180 учасників бойових дій, 100 з них - посмертно.
Про це Володимир Зеленський повідомив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.
"Увечері підписав черговий указ про нагородження наших воїнів. 180 учасників бойових дій відзначені державними нагородами, з них 100 – посмертно", - зазначив глава держави.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Ні я не я не буду вішати його портрет на стінку,
але довіку буду пам"ятати, що 25 вересня 65 року родилась Людина , яка фактично врятувала Україну від ГУЛАГів, концтаборів і рабства!! Якби Порох за 5 років не відродив єкономіку і військо, нам була б пи@да... але на жаль , не всі це розуміють ! 😠