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Зеленський (22399) нагорода (1233)

Зеленський відзначив нагородами 180 захисників України, з них 100 - посмертно

зеленський

Президент України відзначив державними нагородами 180 учасників бойових дій, 100 з них - посмертно.

Про це Володимир Зеленський повідомив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Увечері підписав черговий указ про нагородження наших воїнів. 180 учасників бойових дій відзначені державними нагородами, з них 100 – посмертно", - зазначив глава держави.

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Коля котлета в списке? Или он уже получил?
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23.07.2022 01:02 Відповісти
Не сотвори собі кумира.

Ні я не я не буду вішати його портрет на стінку,
але довіку буду пам"ятати, що 25 вересня 65 року родилась Людина , яка фактично врятувала Україну від ГУЛАГів, концтаборів і рабства!! Якби Порох за 5 років не відродив єкономіку і військо, нам була б пи@да... але на жаль , не всі це розуміють ! 😠
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23.07.2022 01:02 Відповісти
До чого тут вихваляння Пєті під новиною про нагородження наших Героїв, 100 з яких, на превеликий жаль, загинули ??!
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23.07.2022 06:08 Відповісти
Грати роль Президента--це хобі лоха і зрадника.
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23.07.2022 06:09 Відповісти
 
 