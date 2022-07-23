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Кулеба Дмитро (3604) Блінкен Ентоні (1145)

США готові підтримувати відбудову України, - Блінкен

кулеба,блінкен

Ентоні Блінкен під час розмови з Дмитром Кулебою підтвердив готовність Сполучених Штатів надавати гуманітарну підтримку Україні, а також допомагати їй у відновленні після війни.

Про це йдеться в офіційному повідомленні, оприлюдненому Держдепартаментом США за результатами розмови, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Держсекретар висловив вдячність за поїздку першої леді України Олени Зеленської до Вашингтона цього тижня. Він зазначив, що її візит надав важливу можливість пізнати людську ціну війни Росії, а також підкреслити незмінну відданість Сполучених Штатів гуманітарній підтримці та допомозі у відновленні України", - зазначили в американському відомстві.

Співрозмовники обговорили зусилля щодо розв’язання глобальної кризи продовольчої безпеки, яку загострив кремль шляхом блокування експорту української сільськогосподарської продукції. Глава Держдепу також повідомив про плани подальшої підтримки США у сфері безпеки й оборони України.

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У Держдепартаменті додали, що Блінкен засудив звірства, скоєні російськими загарбниками, й наголосив: Сполучені Штати продовжують зосереджуватися на тому, щоби притягти РФ до відповідальності.

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ЗЕкоМанда й д'Єрмак будуть проти!
Проститутка Люся Дристовіч (Арестовіч Альоша) пояснить 100000001 причину чому "не треба" Америки у "великому відбудивництві".
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23.07.2022 02:05 Відповісти
Дякую. Спочатку всі дружно допомогли Україну розбити, тепер відбудовувати. Друзі хоч куди.
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23.07.2022 07:09 Відповісти
Хто допоміг Україну розбити, уточніть, будь ласка?
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23.07.2022 10:03 Відповісти
Незважаючи на зраду Єрмака та корупцію всього оточення Зелі, вони нас підтримують. Але це буде не довго.
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23.07.2022 07:50 Відповісти
Щиро дякуємо за підтримку та допомогу.
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23.07.2022 10:09 Відповісти
Э такий турецький сайт , де люди , які не довірять зведення обох воюючих сторін (я таке не підтримую , але розумію їх аргументи) , так ось цей сайт дуже ретельно підраховує докази (в основному світлини, або навіть сайти "аднакласнікі" чи "фкантакте" , але виключно з траурними повідомленнями про загиблих знайомих й родичів) .
Так ось - ніяких навіть трохи пошкодженних "Хаймерсів" там не фігурує . А це турецька сторона , вона аж ніяк не є проукраїнською , як навіть хтось може звинуватити Пентагон , що нібито й він щось там вигадує . Так ось може існувати гіпотеза , що мовляв не з усіх пошкоджених танків чи Бєх роблять світлини .... З літаками йще гірше . Збитий літак може впасти в море , може згоріти вже на землі від удару , вибуху й пожежі палива .

"Хаймерси" не падають , але пересуваються дуже швидко . Тому єдиний засіб їх пошкодити , це "Ескандери" . Але рахуючи маневри "Хаймерсів" потрапити "Єскандером" в "Хаймерс" , це як шукати голку в стогу сіна ... А пуляти по квадратах ковдровими (єдине , що вміють ********* проти військових України) . То буде не одни стіг , а ціле поле ...
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23.07.2022 10:45 Відповісти
Boris Borisenko

@BorisenkoBoris

·

https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1550714366751903744 2 ч

Салліван: США НЕпередаватимуть Украіні ракети до HINMARC дальністю польоту 300 км Щоб НЕдопустити розв'язання 3-ї Світової Війни "Прекрасна"новина Можна піти далі-сказати Щоб НЕдопустити підвищення цін на газ в ЕС Украіна має здатися на милість агресора
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23.07.2022 10:57 Відповісти
 
 