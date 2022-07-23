США готові підтримувати відбудову України, - Блінкен
Ентоні Блінкен під час розмови з Дмитром Кулебою підтвердив готовність Сполучених Штатів надавати гуманітарну підтримку Україні, а також допомагати їй у відновленні після війни.
Про це йдеться в офіційному повідомленні, оприлюдненому Держдепартаментом США за результатами розмови, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Держсекретар висловив вдячність за поїздку першої леді України Олени Зеленської до Вашингтона цього тижня. Він зазначив, що її візит надав важливу можливість пізнати людську ціну війни Росії, а також підкреслити незмінну відданість Сполучених Штатів гуманітарній підтримці та допомозі у відновленні України", - зазначили в американському відомстві.
Співрозмовники обговорили зусилля щодо розв’язання глобальної кризи продовольчої безпеки, яку загострив кремль шляхом блокування експорту української сільськогосподарської продукції. Глава Держдепу також повідомив про плани подальшої підтримки США у сфері безпеки й оборони України.
У Держдепартаменті додали, що Блінкен засудив звірства, скоєні російськими загарбниками, й наголосив: Сполучені Штати продовжують зосереджуватися на тому, щоби притягти РФ до відповідальності.
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Так ось - ніяких навіть трохи пошкодженних "Хаймерсів" там не фігурує . А це турецька сторона , вона аж ніяк не є проукраїнською , як навіть хтось може звинуватити Пентагон , що нібито й він щось там вигадує . Так ось може існувати гіпотеза , що мовляв не з усіх пошкоджених танків чи Бєх роблять світлини .... З літаками йще гірше . Збитий літак може впасти в море , може згоріти вже на землі від удару , вибуху й пожежі палива .
"Хаймерси" не падають , але пересуваються дуже швидко . Тому єдиний засіб їх пошкодити , це "Ескандери" . Але рахуючи маневри "Хаймерсів" потрапити "Єскандером" в "Хаймерс" , це як шукати голку в стогу сіна ... А пуляти по квадратах ковдровими (єдине , що вміють ********* проти військових України) . То буде не одни стіг , а ціле поле ...
@BorisenkoBoris
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