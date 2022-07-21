Пелосі закликала Блінкена визнати РФ державою-спонсором тероризму
Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі під час телефонної розмови з державним секретарем Ентоні Блінкеном закликала його визнати Росію державою-спонсором тероризму. Інакше це зробить Конгрес.
Про це пише Politico, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Речники Держдепартаменту та офісу Пелосі відмовилися від коментарів.
Зазначається, що Конгрес надав держсекретарю США повноваження визнавати іншу країну державою-спонсором тероризму.
Однак деякі законодавці вважають, що вони могли б прийняти закон, щоб зробити визначення без Держдепу, тим самим збільшивши тиск на президента Росії Володимира Путіна самостійно.
"Немає жодної юридичної причини, через яку Конгрес не міг би ухвалити закон, який би фактично визнав росію державою-спонсором тероризму. Прийняття Конгресом законодавства є, очевидно, більш складним шляхом, ніж це зробить держсекретар, але це дасть адміністрації (Байдена. - Ред.) політичне прикриття, яке їй необхідно для ескалації економічного тиску та риторики проти путіна", - сказав помічник конгресмена від від Демократичної партії.
У травні сенатори від обох партій Ліндсі Грем і Річард Блюменталь представили законопроєкт, який визначає, що Росія бере участь у терористичних актах, документ закликає Блінкена зробити позначення Росії державою-спонсором тероризму офіційним. Подібну резолюцію також внесли до Палати представників.
Визнання країни державою-спонсором тероризму змушує уряд США обмежити іноземну допомогу, скоротити експорт і продажі оборонних товарів, встановити контроль над експортом товарів подвійного використання тощо.
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Але тим не менш торгувати із спонсором тероризму все ще можна, а тому прийняти можуть. А ось що не можна так це - санкцій, які накладають США на країни, що включені в список:
Заборона на постачання зброї (експорт і продаж).
Контроль за експортом товарів подвійного призначення.
Заборони на економічну допомогу.
Накладення різних фінансових і інших обмежень.
Тобто статус така собі формальність. Але є надія що нарешті пропишуть статус країни-терориста.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-rosiya-derzhava-teroryst-rada/31803815.html
Не державою-спонсором тероризму, а державою-терористом.
«Есть несколько различных платформ, которые могли быть переданы Украине. … Это будет что-то не произведенное при советском союзе. Я, наверное, мог бы сказать то, о чем идет речь, о я не могу этого разглашать».
Тем не менее генерал сказал, что поставки в Украину боевой авиации, могут включать в себя американские истребители, шведские истребители Gripen, Eurofighter Typhoon и французские истребители Rafale. Это пусть и не какое-то конкретное заявление о типах самолетов и конечно же - не указание их количества, но зато сказано это было должностным лицом, которое непосредственно в теме и потому, его слова имеют особый вес.
Кроме того, не стоит забывать еще об одном важном аспекте. Несколько месяцев назад, вся риторика об усилении украинских ВВС, постоянно сводилась к возможности поставок самолетов Миг или Су, из третьих стран, например из Польши. Аргументация была двоякой. С одной стороны, речь шла о том, что переучиваться на абсолютно новые типы самолетов слишком долго, а с другой, уже в кулуарах, отмечалось, что поставки американских или европейских самолетов, могут расширить географию боевых действий и вовлечь в войну другие страны.
А на самом деле, уже совсем кулуарно, ходили разговоры о том, что поставки такого оружия очень рискованны, поскольку если Украина не сможет выстоять, то все это попадет в руки оккупанта, чего допустить нельзя по определению. Но теперь уже всем очевидна, что Украина не только выстояла, но и вышла на рубеж операции по зачистке оккупированной территории. А те успехи, которые ЗСУ показывает на поле боя, не оставляют сомнения в том, что ни о какой сдаче речи быть не может и более того, наших военных уже приходится уговаривать, как можно меньше лупить по территории противника.
Именно в этот день министр обороны США Ллойд Остин заявил об отправке в Украину очередной партии тяжелых вооружений, в том числе и Хаймарсов, от которых так плющит Кремль и за которые там обещали отомстить Вашингтону непосредственно. Тогда же Остин сделал второе свое заявление о том, что ожидает Мордор, в этой войне, а именно:
«Россия думает, что может пережить Украину и пережить нас. Но это только последнее в череде просчетов России»
В этот же день, в прессе появились сообщения о том, что Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила госсекретарю Энтони Блинкену во время телефонного разговора, что, если Госдепартамент не признает Россию страной - спонсором терроризма из-за событий в Украине, то это сделает американский законодательный орган. В общем, настроения в конгрессе очень крутые и наверное иллюстрацией таких настроений будет это фото из коридоров Конгресса США:
https://defence-line.org/wp-content/uploads/2022/07/FYINrbgWQAIzLkJ.jpeg
И просто вспомним о том, что в ту же среду рассказывали Лавров, Шойгу и прутин. Будучи окруженными своими холуями, они просто забыли о том, что не все следует делать против ветра. Иногда это заканчивается очень плохо для инициатора.
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