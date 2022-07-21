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Пелосі закликала Блінкена визнати РФ державою-спонсором тероризму

пелоси

Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі під час телефонної розмови з державним секретарем Ентоні Блінкеном закликала його визнати Росію державою-спонсором тероризму. Інакше це зробить Конгрес.

Про це пише Politico, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Речники Держдепартаменту та офісу Пелосі відмовилися від коментарів.

Зазначається, що Конгрес надав держсекретарю США повноваження визнавати іншу країну державою-спонсором тероризму.

Однак деякі законодавці вважають, що вони могли б прийняти закон, щоб зробити визначення без Держдепу, тим самим збільшивши тиск на президента Росії Володимира Путіна самостійно.

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"Немає жодної юридичної причини, через яку Конгрес не міг би ухвалити закон, який би фактично визнав росію державою-спонсором тероризму. Прийняття Конгресом законодавства є, очевидно, більш складним шляхом, ніж це зробить держсекретар, але це дасть адміністрації (Байдена. - Ред.) політичне прикриття, яке їй необхідно для ескалації економічного тиску та риторики проти путіна", - сказав помічник конгресмена від від Демократичної партії.

У травні сенатори від обох партій Ліндсі Грем і Річард Блюменталь представили законопроєкт, який визначає, що Росія бере участь у терористичних актах, документ закликає Блінкена зробити позначення Росії державою-спонсором тероризму офіційним. Подібну резолюцію також внесли до Палати представників.

Також читайте: Посли ЄС узгодили новий пакет санкцій проти РФ

Визнання країни державою-спонсором тероризму змушує уряд США обмежити іноземну допомогу, скоротити експорт і продажі оборонних товарів, встановити контроль над експортом товарів подвійного використання тощо.

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Топ коментарі
+8
Верховна Рада визнала Росію державою-терористом, а її політичний режим - неонацистським за «суттю і практикою». Про це йдеться у законі №7214, який 14 квітня ухвалили народні депутати.

https://www.radiosvoboda.org/a/news-rosiya-derzhava-teroryst-rada/31803815.html
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21.07.2022 09:21
+7
Ненсі Пелосі-респект...
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21.07.2022 09:03
+6
А у нас коли клоун шоневтік чогось не визнає, то і Рада цього не зробить.
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21.07.2022 08:58
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Не хоче поки Блінкен проявити свою бандерівську суть. Але це попереду, головне не перегнути палку.
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21.07.2022 08:57 Відповісти
А у нас коли клоун шоневтік чогось не визнає, то і Рада цього не зробить.
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21.07.2022 08:58 Відповісти
Да не признают они. Пока по крайней мере. А то тут долбаным "бундесинтересам" повредить можно. Заразы.
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21.07.2022 08:59 Відповісти
Можуть визнати. Це лиш початок. Росія не просто спонсор тероризму, росія сама країна терорист і ті хто вже з нею взаємодіють це спонсори. Інший нюанс що в законах немає прописано визначення країна терорист.

Але тим не менш торгувати із спонсором тероризму все ще можна, а тому прийняти можуть. А ось що не можна так це - санкцій, які накладають США на країни, що включені в список:

Заборона на постачання зброї (експорт і продаж).

Контроль за експортом товарів подвійного призначення.

Заборони на економічну допомогу.

Накладення різних фінансових і інших обмежень.

Тобто статус така собі формальність. Але є надія що нарешті пропишуть статус країни-терориста.
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21.07.2022 09:26 Відповісти
Только что бы и китайцы поддержали. Без согласования не признают.
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21.07.2022 09:35 Відповісти
Ненсі Пелосі-респект...
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21.07.2022 09:03 Відповісти
Конгрес нехай визнає.
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21.07.2022 09:05 Відповісти
Якщо навідь Верховна рада цього не визнає то конгрес тим паче " вам ничево не должен"
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21.07.2022 09:08 Відповісти
Верховна Рада визнала Росію державою-терористом, а її політичний режим - неонацистським за «суттю і практикою». Про це йдеться у законі №7214, який 14 квітня ухвалили народні депутати.

https://www.radiosvoboda.org/a/news-rosiya-derzhava-teroryst-rada/31803815.html
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21.07.2022 09:21 Відповісти
відповідно до конституції США це відповідальність навіть не всього Конгресу, а окремого Комітету Сенату. І це вже зроблено. Далі справа за Держдепом, конкретно - за Держсекретарем. Ненсі зараз підганяє Блінкіна "давай, давай, не спи".
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21.07.2022 11:58 Відповісти
Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі під час телефонної розмови з державним секретарем Ентоні Блінкеном закликала його визнати Росію державою-спонсором тероризму. Джерело:

Не державою-спонсором тероризму, а державою-терористом.
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21.07.2022 09:09 Відповісти
Такого поняття немає у міжнародному праві. А спонсор - є.
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21.07.2022 10:27 Відповісти
Це було б дуже добре.
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21.07.2022 09:19 Відповісти
Вчера в США был очень насыщенный день и в первую очередь, нам интересно все то, что касается Украины, прямо и в первую очередь. Так, в Aspen Security Forum, принял участие генерал Чарльз Браун, начальник штаба ВВС. В одном из интервью, которые он дал в этот день, генерал Браун пояснил примерные перспективы взаимодействия США и Украины, именно в плане бое вой авиации, что является зоной его ответственности. В частности, он сказал о том, что готовится ряд мероприятий, которые выльются в поставку Украине, боевых самолетов. При этом он отметил, что речь идет не только о прямых поставках из США, но также из других стран, которым Вашингтон даст согласие на такие поставки. Прямо он сказал следующее:

«Есть несколько различных платформ, которые могли быть переданы Украине. … Это будет что-то не произведенное при советском союзе. Я, наверное, мог бы сказать то, о чем идет речь, о я не могу этого разглашать».

Тем не менее генерал сказал, что поставки в Украину боевой авиации, могут включать в себя американские истребители, шведские истребители Gripen, Eurofighter Typhoon и французские истребители Rafale. Это пусть и не какое-то конкретное заявление о типах самолетов и конечно же - не указание их количества, но зато сказано это было должностным лицом, которое непосредственно в теме и потому, его слова имеют особый вес.

Кроме того, не стоит забывать еще об одном важном аспекте. Несколько месяцев назад, вся риторика об усилении украинских ВВС, постоянно сводилась к возможности поставок самолетов Миг или Су, из третьих стран, например из Польши. Аргументация была двоякой. С одной стороны, речь шла о том, что переучиваться на абсолютно новые типы самолетов слишком долго, а с другой, уже в кулуарах, отмечалось, что поставки американских или европейских самолетов, могут расширить географию боевых действий и вовлечь в войну другие страны.

А на самом деле, уже совсем кулуарно, ходили разговоры о том, что поставки такого оружия очень рискованны, поскольку если Украина не сможет выстоять, то все это попадет в руки оккупанта, чего допустить нельзя по определению. Но теперь уже всем очевидна, что Украина не только выстояла, но и вышла на рубеж операции по зачистке оккупированной территории. А те успехи, которые ЗСУ показывает на поле боя, не оставляют сомнения в том, что ни о какой сдаче речи быть не может и более того, наших военных уже приходится уговаривать, как можно меньше лупить по территории противника.

Именно в этот день министр обороны США Ллойд Остин заявил об отправке в Украину очередной партии тяжелых вооружений, в том числе и Хаймарсов, от которых так плющит Кремль и за которые там обещали отомстить Вашингтону непосредственно. Тогда же Остин сделал второе свое заявление о том, что ожидает Мордор, в этой войне, а именно:

«Россия думает, что может пережить Украину и пережить нас. Но это только последнее в череде просчетов России»

В этот же день, в прессе появились сообщения о том, что Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила госсекретарю Энтони Блинкену во время телефонного разговора, что, если Госдепартамент не признает Россию страной - спонсором терроризма из-за событий в Украине, то это сделает американский законодательный орган. В общем, настроения в конгрессе очень крутые и наверное иллюстрацией таких настроений будет это фото из коридоров Конгресса США:

https://defence-line.org/wp-content/uploads/2022/07/FYINrbgWQAIzLkJ.jpeg

И просто вспомним о том, что в ту же среду рассказывали Лавров, Шойгу и прутин. Будучи окруженными своими холуями, они просто забыли о том, что не все следует делать против ветра. Иногда это заканчивается очень плохо для инициатора.
anti-colorados
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21.07.2022 14:52 Відповісти
"там обещали отомстить Вашингтону непосредственно" -
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21.07.2022 16:42 Відповісти
скорее бы уже!
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21.07.2022 16:44 Відповісти
 
 