Пелосі закликала Блінкена визнати РФ державою-спонсором тероризму

Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі під час телефонної розмови з державним секретарем Ентоні Блінкеном закликала його визнати Росію державою-спонсором тероризму. Інакше це зробить Конгрес.

Про це пише Politico, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Речники Держдепартаменту та офісу Пелосі відмовилися від коментарів.

Зазначається, що Конгрес надав держсекретарю США повноваження визнавати іншу країну державою-спонсором тероризму.

Однак деякі законодавці вважають, що вони могли б прийняти закон, щоб зробити визначення без Держдепу, тим самим збільшивши тиск на президента Росії Володимира Путіна самостійно.

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"Немає жодної юридичної причини, через яку Конгрес не міг би ухвалити закон, який би фактично визнав росію державою-спонсором тероризму. Прийняття Конгресом законодавства є, очевидно, більш складним шляхом, ніж це зробить держсекретар, але це дасть адміністрації (Байдена. - Ред.) політичне прикриття, яке їй необхідно для ескалації економічного тиску та риторики проти путіна", - сказав помічник конгресмена від від Демократичної партії.

У травні сенатори від обох партій Ліндсі Грем і Річард Блюменталь представили законопроєкт, який визначає, що Росія бере участь у терористичних актах, документ закликає Блінкена зробити позначення Росії державою-спонсором тероризму офіційним. Подібну резолюцію також внесли до Палати представників.

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Визнання країни державою-спонсором тероризму змушує уряд США обмежити іноземну допомогу, скоротити експорт і продажі оборонних товарів, встановити контроль над експортом товарів подвійного використання тощо.