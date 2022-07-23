Війська РФ за добу двічі обстріляли прикордоння Сумщини, - ОВА
Упродовж минулої доби агресори двічі обстріляли Сумську область з території Російської Федерації.
Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький, передає Цензор.НЕТ.
"Шалигинська громада: після 14.00 був артилерійський обстріл − 5 "приходів". Після 21.00 був мінометний обстріл Краснопільської громади. На щастя, без жертв та руйнувань", - розповів він.
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https://twitter.com/DefMon3/status/1550581852007800835
ніякого оточення у ФІЗИЧНОМУ сенсі цього терміну у Високопіллі не має...
Насправді там є певна смуга території, південніше самого Високопілля, що прострілюється засобами ураження передових підрозділів ЗСУ, які протягом останніх тижднів змогли просунутись південніше дороги Іванівка - Високопілля, в районі н.п. Ольгіно...
З другого флангу, у районі села Потьомкіно українським підрозділам також вдалося просунутись на певну відстань південно-східніше Високопілля...і також ущільнити вогневий контроль за цією місцевістю.
Таким чином, тактична группа російських військ у Високопіллі опинилась заблокованою з 3 (ТРЬОХ) сторін, а не зі всіх 4-х, продовжуючи утримувати за собою лише південніше та південно-західніше села оцю саму невелику смугу території...
Всього їх там ДО 1000 (зараз вже меньше)...
Складається ця група в основному із російських військовослужбовців повітряно-десантних військ, а саме - 11-ї гвардійської десантно-штурмової бригади (до 1 БТГр), а також певної кількості в\сл 205-й окремої мотострілецької бригади та якоїсь кількості "мобіків" з бомбаських бантустанів (не більше роти). Цілком ймовірно там також можуть бути присутні військовики зі складу 10-ї окремої бригади спеціально призначення...
Кілька днів тому, я писав...що дибільне прагнення російського військового командуванняч вперто утримувати невигідні та незручні у тактичному сенсі позиції та рубежи... ще зіграє з ним "поганий жарт". По суті, так і відбувається...
Отже, постачання та пересування по цій смузі території для російських військ, внаслідок суцільного вогневого контролю з боку ЗСУ, суттєво ускладнено (я би навіть сказав, майже припинилося). Але власне самого оточення, як такого, там не має...
Вони мають обмежену підтримку та запаси
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Кому прилетить? Хто не прокинеться...
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Влупити по пусковим.
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