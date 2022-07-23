УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7020 відвідувачів онлайн
Новини Війна
1 026 8
армія рф (16162) обстріл (27070) Сумська область (3240) Живицький Дмитро (466)

Війська РФ за добу двічі обстріляли прикордоння Сумщини, - ОВА

обстріл

Упродовж минулої доби агресори двічі обстріляли Сумську область з території Російської Федерації.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький, передає Цензор.НЕТ.

"Шалигинська громада: після 14.00 був артилерійський обстріл − 5 "приходів". Після 21.00 був мінометний обстріл Краснопільської громади. На щастя, без жертв та руйнувань", - розповів він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти стріляли з "Градів" у бік Запоріжжя, більшість ракет втопилась у Дніпрі, – голова ОВА Старух

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це найкраща інформація, яку мені вдалося зібрати на даний момент. У ЗСУ майже оточення (як я вчора казав), вчора намагалися замкнути, але не вдалося. Певний опір чинять 11 СГААБ, 205 ОМСБр та 10 ОМСБр.
https://twitter.com/DefMon3/status/1550581852007800835
показати весь коментар
23.07.2022 01:29 Відповісти
Значить так...

ніякого оточення у ФІЗИЧНОМУ сенсі цього терміну у Високопіллі не має...

Насправді там є певна смуга території, південніше самого Високопілля, що прострілюється засобами ураження передових підрозділів ЗСУ, які протягом останніх тижднів змогли просунутись південніше дороги Іванівка - Високопілля, в районі н.п. Ольгіно...

З другого флангу, у районі села Потьомкіно українським підрозділам також вдалося просунутись на певну відстань південно-східніше Високопілля...і також ущільнити вогневий контроль за цією місцевістю.

Таким чином, тактична группа російських військ у Високопіллі опинилась заблокованою з 3 (ТРЬОХ) сторін, а не зі всіх 4-х, продовжуючи утримувати за собою лише південніше та південно-західніше села оцю саму невелику смугу території...

Всього їх там ДО 1000 (зараз вже меньше)...

Складається ця група в основному із російських військовослужбовців повітряно-десантних військ, а саме - 11-ї гвардійської десантно-штурмової бригади (до 1 БТГр), а також певної кількості в\сл 205-й окремої мотострілецької бригади та якоїсь кількості "мобіків" з бомбаських бантустанів (не більше роти). Цілком ймовірно там також можуть бути присутні військовики зі складу 10-ї окремої бригади спеціально призначення...

Кілька днів тому, я писав...що дибільне прагнення російського військового командуванняч вперто утримувати невигідні та незручні у тактичному сенсі позиції та рубежи... ще зіграє з ним "поганий жарт". По суті, так і відбувається...

Отже, постачання та пересування по цій смузі території для російських військ, внаслідок суцільного вогневого контролю з боку ЗСУ, суттєво ускладнено (я би навіть сказав, майже припинилося). Але власне самого оточення, як такого, там не має...
показати весь коментар
23.07.2022 02:12 Відповісти
росіяни у Високопіллі вдень і вночі постійно під артилерійським обстрілом.

Вони мають обмежену підтримку та запаси

⏰Час спливає
показати весь коментар
23.07.2022 04:14 Відповісти
Сидіть без постачання без вивозу поранених - теж "не мед" Якщо "коридор" прострілюється нашою артилерією то ні *********** ні підкріплень туди не перекинеш І відступать з напівоточення під безперервним артобстрілом - невелике задоволення Навіть якщо вони по "старому російському звичаю" покидають своїх поранених на полі бою А чіпляються за позиції з одної-єдиної причини - у них завдання таке - "захапать побільше території"
показати весь коментар
23.07.2022 04:57 Відповісти
Зараз ревище на всю лівобережну та центральну Україну.
Кому прилетить? Хто не прокинеться...
Валять Миколаїв, Дніпро - де ППО?
показати весь коментар
23.07.2022 02:18 Відповісти
Де станції AN/TPQ, контрбатарейної боротьби?
Якщо луплять ракетами С-300 по наземним цілям...
Влупити по пусковим.
Чому на небезпечних напрямках не чатують наші копієчні БПЛА?
показати весь коментар
23.07.2022 02:25 Відповісти
А який стосунок контрбатарейні системи (які застосовуються для вичислення місць розташування вогневих позицій ствольної артилерії) мають до пускових ЗРК? Ти вирішив усіх "сразить интєллектом"? Мене - "сразил" Наповал! Я впав! Від сміху!
показати весь коментар
23.07.2022 05:01 Відповісти
 
 