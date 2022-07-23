Війська РФ за добу двічі обстріляли прикордоння Сумщини, - ОВА

Упродовж минулої доби агресори двічі обстріляли Сумську область з території Російської Федерації.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький, передає Цензор.НЕТ.

"Шалигинська громада: після 14.00 був артилерійський обстріл − 5 "приходів". Після 21.00 був мінометний обстріл Краснопільської громади. На щастя, без жертв та руйнувань", - розповів він.

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