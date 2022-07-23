Fitch присвоїв Україні переддефолтний рейтинг. Причина - переговори про відкладення платежів

Рейтингове агентство Fitch у п'ятницю, 22 липня, погіршило кредитний рейтинг України з 'CCC' до переддефолтного 'C'. Причина – прохання України до бондхолдерів про відтермінування платежів на два роки.

Про це повідомляється на сайті агентства, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Відповідно до правил Fitch, реструктуризація комерційного боргу з суттєвими змінами умов, яка необхідна для уникнення традиційного дефолту, розглядається як "обмін проблемного боргу" і означає переддефолтний стан.

Після того як запит згоди (consent solicitation) України погодять, – а в агентстві у це вірять – довгостроковий рейтинг України буде знижений до 'RD' (обмежений дефолт), а цінних паперів – до 'D' (дефолт).

Навіть якщо держателі облігацій не погодять запит України, Fitch вважає високим ризик пропущених платежів або ініціювання іншої реструктуризації.

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"Війна, схоже, триватиме й наступного року, а перспективи будь-якого політичного врегулювання шляхом переговорів виглядають слабкими. Український уряд навряд чи поступиться значними територіями, а президент Путін, як нам здається, продовжить мати на меті підрив суверенітету української держави",- йдеться в прогнозі Fitch.

У таких умовах економіка України має погані перспективи. У 2022 році вона скоротиться на третину, а у 2023 році відновиться лише на 4%.

Здатність України фінансувати свої потреби наступного року залежатиме від багатосторонньої та двосторонньої підтримки, яка наразі є невизначеною.