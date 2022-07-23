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Новини
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Fitch (333) держборг (1155) дефолт (203) реструктуризація (322)

Fitch присвоїв Україні переддефолтний рейтинг. Причина - переговори про відкладення платежів

fitch

Рейтингове агентство Fitch у п'ятницю, 22 липня, погіршило кредитний рейтинг України з 'CCC' до переддефолтного 'C'. Причина – прохання України до бондхолдерів про відтермінування платежів на два роки.

Про це повідомляється на сайті агентства, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Відповідно до правил Fitch, реструктуризація комерційного боргу з суттєвими змінами умов, яка необхідна для уникнення традиційного дефолту, розглядається як "обмін проблемного боргу" і означає переддефолтний стан.

Після того як запит згоди (consent solicitation) України погодять, – а в агентстві у це вірять – довгостроковий рейтинг України буде знижений до 'RD' (обмежений дефолт), а цінних паперів – до 'D' (дефолт).

Навіть якщо держателі облігацій не погодять запит України, Fitch вважає високим ризик пропущених платежів або ініціювання іншої реструктуризації.

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"Війна, схоже, триватиме й наступного року, а перспективи будь-якого політичного врегулювання шляхом переговорів виглядають слабкими. Український уряд навряд чи поступиться значними територіями, а президент Путін, як нам здається, продовжить мати на меті підрив суверенітету української держави",- йдеться в прогнозі Fitch.

У таких умовах економіка України має погані перспективи. У 2022 році вона скоротиться на третину, а у 2023 році відновиться лише на 4%.

Здатність України фінансувати свої потреби наступного року залежатиме від багатосторонньої та двосторонньої підтримки, яка наразі є невизначеною.

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Топ коментарі
+31
Зєлєнській - людина загадка. Серед інтелектуалів і по сьогоднішній день точиться дискусія, чи він дибіл, чи зрадник.
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23.07.2022 01:43
+25
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23.07.2022 04:12
+20
дибілуватий зрадник?
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23.07.2022 01:45
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Да й хрін знею, з економікою! Народу і владі потрібно займатись тільки війною....тому що жодна економіка не може працювати під час війни!
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23.07.2022 01:37 Відповісти
Пох.
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23.07.2022 01:39 Відповісти
Докерувались дегенерати,ні грошей,ні зброї,ну хоть паржом
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23.07.2022 01:40 Відповісти
і інвестори всі разбіжались
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23.07.2022 01:54 Відповісти
А ти думав українці будуть воювати й багатіти з кожним днем?
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23.07.2022 02:09 Відповісти
Народ так думав, коли йшов на вибори президента.
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23.07.2022 07:55 Відповісти
шо ти плетеш чумазе...
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23.07.2022 08:06 Відповісти
У 2014-му?)
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23.07.2022 08:39 Відповісти
А ти тикай своїми рогами у собі подібне,бидло зебільне
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23.07.2022 11:11 Відповісти
Зєлєнській - людина загадка. Серед інтелектуалів і по сьогоднішній день точиться дискусія, чи він дибіл, чи зрадник.
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23.07.2022 01:43 Відповісти
тоже мне, бином ньютона! и то и другое вместе.
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23.07.2022 01:45 Відповісти
дибілуватий зрадник?
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23.07.2022 01:45 Відповісти
Угу.Або зрадницький дебіл.
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23.07.2022 08:01 Відповісти
Іван Голожопенко, інтелектуали - це Порохоботи, звичайно. Ну, не Зебіли ж.
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23.07.2022 03:29 Відповісти
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23.07.2022 04:12 Відповісти
Бо інтелектуали вічно не взмозі сприйняти очевидні речі, що він одночасно і дебіл і зрадник, бо на таку зраду тільки б дебіл і погодився
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23.07.2022 04:19 Відповісти
До сраки ті рейтинги))
Моєму банку до самого банкрутства фітч давав позитивний прогноз))
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23.07.2022 02:09 Відповісти
Все ясно, к зиме доллар будет по 50. Зарплаты хватит на жратву не всем. Но в Европу идем...
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23.07.2022 02:17 Відповісти
дебил, радуйся если жив останешься
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23.07.2022 03:30 Відповісти
От прям кредитний рейтинг - це ж таке важливе для нас питання зараз, що навіть ой.
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23.07.2022 03:29 Відповісти
В обмінниках бакс по 40, і на це вже ніхто не звертає увагу, бо режисер кварталу95 зараз втілює в життя блокбастер "корбан" аби відволікти плєбс від пісдєца в економіці.
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23.07.2022 05:06 Відповісти
Щоб не відволікатись на курс в обмінниках та на якісь там блокбастери в економіці під час повномасштабної війни, якщо вік дозволяє і нема реальних проблем зі здоров'ям-раджу сходити до військомату та йти захищати Батьківщину. Реально-відволіче і швидше переможемо, швидше економіка запрацює і про дефолти рейтингові агентства менше будуть патякати.
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23.07.2022 06:01 Відповісти
Як похід до військомату врятує міста і села від постійних ракетних обстрілів з кацапської території? Економіка не зможе швидше запрацювати, якщо з кожним днем все більше руйнуються підприємства.
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23.07.2022 07:02 Відповісти
Похід до військомату допоможе вигнати орків, повернути наші тимчасово втрачені території та припинити війну. Закінчиться війна, економіка запрацює краще -невже треба пояснювати такі очевидні речі ?
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23.07.2022 07:39 Відповісти
От і я не розумію, "як похід до військомату врятує міста і села від постійних ракетних обстрілів з кацапської території?
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23.07.2022 07:57 Відповісти
Якщо усі наші території будуть звільнені від орків, то і обстрілювати наші міста сенсу буде небагато. Звичайно, можна сидіти на Цензорі і під кожною новиною коментувати-влада у нас погана, живемо ми погано, а що ми можемо зробити ? І до військомату-ані ногою, під приводом того, що це не допоможе від ракет з території оркостану. А тут-нехай інші на передку гинуть за визволення наших територій.
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23.07.2022 14:53 Відповісти
А шо делать тем, кому ни здоровье, ни вик не дозволяе идти воевать? А работы нету. А за квартиру платить надо. Я уже молчу про то, шо каждый день хочется кушать. То может посоветуете, шо делать мне?
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23.07.2022 07:20 Відповісти
Спробуйте звернутися за допомогою до волонтерів, якщо не хочете пошукати хоч якусь роботу. Претензії висувайте тому, хто на нас напав, на сьогодні в нашій країні, нажаль-повномасштабна війна.
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23.07.2022 07:43 Відповісти
А вообще женщина задала правильный вопрос. Как быть тем, кто воевать неспособен. Совет обращаться к волонтёрам равноценен заявлению о том, что правительство недееспособно. Как то Черчилль в период военных действий умудрился организовать продовольственную программу и рабочие места в ущерб магнатам. А то как то голодающие пенсионеры и жирующие в ресторанах мажоры не вяжутся с принципами демократии.
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23.07.2022 08:30 Відповісти
То висуньте пропозиції, як має діяти український уряд під час війни ?
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23.07.2022 15:07 Відповісти
,,Нэ хочэтэ"?! Шо Вы знаете обо мне, шоб такое говорить? И если не можете сказать шонибудь по существу, лучше не отвечайте.
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23.07.2022 09:51 Відповісти
Про вас я знаю небагато-тільки те, що ви спотворюєте українську мову як мінімум. Стосовно іншого-я надав пропозицію. Не подобається-діло ваше. Чи ви вважаєте, що під час війни треба усі зусилля і кошти кинути не на підтримку армії, а на компенсації за комуналку та здешевлення ковбаси ? А там-нехай нас завоюють і тоді- заживемо ? Ні, у України інший шлях.
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23.07.2022 15:04 Відповісти
Какое высокомерие. Вы пробовали обращаться к волонтёрам хоть раз? И шото я совсем не заметила, шоб ВСИ зусылля булы кинути на поддержку армии, тогда это было бы не так обидно. И не надо попрекать меня отсутствием патриотизма, потому, шо, повторюсь, Вы обо мне ничего не знаете. А насчёт того, шо я ,,спотворюю украинську мову" - не нравится, не смотрите.
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23.07.2022 18:30 Відповісти
Отличный курс, учитывая что идет война.
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23.07.2022 07:55 Відповісти
 
 