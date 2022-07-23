Війська РФ бояться контрнаступу ЗСУ і активно мінують річку Інгулець, - ISW

Росіяни можуть готуватися до контрнаступу українських військ в районі Снігурівки - Зеленодольська на півдні України.

Такі дані оприлюднив Інститут вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, про це свідчить те, що російські сили активно мінують береги Інгульця в районах, що межують зі Снігурівкою і Зеленодольськом.

Росіяни завдали локальних наземних ударів поблизу кордону між Херсонською та Миколаївською областями.

Крім того, як пише ISW, російські війська завдавали ударів на схід від Сіверська, на схід і на південь від Бахмута і без успіху намагалися просунутися північно-західніше Донецька.

Водночас українські війська вели обмежені позиційні бої на північ від Харкова.

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