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На Херсонщині ЗСУ продовжують наступ, - британська розвідка

війна,зсу

В останні 48 годин в Херсонській області велися запеклі бої. Українські війська продовжили наступ на російські сили на захід від річки Дніпро.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Міністерство оборони Великобританії в Twitter.

У зведенні зазначається, що РФ, ймовірно, намагається уповільнити український наступ, використовуючи артилерійський вогонь вздовж природної перешкоди річки Інгулець.

"У той же час лінії постачання російських військ на захід від Дніпра піддаються все більшій небезпеці. Українські удари завдали додаткової шкоди ключовому Антонівському мосту, хоча Росія провела тимчасовий ремонт. Станом на 22 липня 2022 року він майже напевно був відкритий для руху", - йдеться в повідомленні.

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Британській розвідці не вдалося перевірити твердження українських офіційних осіб про те, що Росія готується побудувати альтернативний військовий понтонний міст через Дніпро.

"Російська армія приділяє першочергову увагу збереженню свого військового мостового потенціалу, але будь-яка спроба побудувати переправу через Дніпро буде дуже ризикованою операцією. Якщо форсування Дніпра буде закрито, а російські війська в окупованому Херсоні відрізані, це буде серйозною військовою і політичною невдачею для Росії", - наголошується в повідомленні Міноборони Британії.
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Топ коментарі
+20
Ну і що ж з тим Високопіллям буде? Регент дєрьмак накаже випустити кацапських друзів "зеленим коридором"? А його підопічний запише черговий відосік про нещасних африканців?
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23.07.2022 10:00
+13
Є надія, шо місцеві допоможуть жмурити кацапів і що наші збройні формування визначили основні удари і не тільки з одного боку. Рано чи пізно, але кацапів ми вигонимо з півдня, який Володя віддав кацапам на потачку вторгнення.
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23.07.2022 10:06
+9
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим заихсникам
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23.07.2022 10:43
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Ну і що ж з тим Високопіллям буде? Регент дєрьмак накаже випустити кацапських друзів "зеленим коридором"? А його підопічний запише черговий відосік про нещасних африканців?
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23.07.2022 10:00 Відповісти
То може Дристович щось знов надрищив?
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23.07.2022 10:19 Відповісти
Так воно і буде, нажаль.
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23.07.2022 10:21 Відповісти
Вони там і не в оточенні.
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23.07.2022 11:19 Відповісти
"обмінний фонд" на азовців?
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23.07.2022 11:32 Відповісти
Про Високопілля тільки в коментах?! Офіційної інформації не зустрічав, чи це таки ОБС?
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23.07.2022 12:52 Відповісти
Є надія, шо місцеві допоможуть жмурити кацапів і що наші збройні формування визначили основні удари і не тільки з одного боку. Рано чи пізно, але кацапів ми вигонимо з півдня, який Володя віддав кацапам на потачку вторгнення.
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23.07.2022 10:06 Відповісти
полонених не брать
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23.07.2022 10:07 Відповісти
Це вже як азовців повернемо.
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23.07.2022 10:25 Відповісти
ok, домовились
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23.07.2022 10:36 Відповісти
Ось і відповідь на мертву тишу. Україна в окупації більше зло чим африканець без українського зерна. По правді кажучи,вони того зерна і не бачать. Воно для Європи, а низькосортотове то для бананщиків
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23.07.2022 10:12 Відповісти
Схоже,що Дристовіч щось знов натриндів,як про "два тижні"!
А лохторат знов повівся на брехні зе!
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23.07.2022 10:17 Відповісти
Вчера с тех краев Апостолово обстреляли наглухо.Все школы в минус и дома.Хотя там нет ничего военного и не было
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23.07.2022 10:19 Відповісти
Апостолово обстреляли с Черного моря, а не "с тех краёв".
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23.07.2022 10:26 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим заихсникам
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23.07.2022 10:43 Відповісти
ЗАХИСНИКАМ
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23.07.2022 10:45 Відповісти
Додзвонилась?
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23.07.2022 12:07 Відповісти
 
 