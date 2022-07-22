Окупанти хочуть побудувати понтонну переправу у районі Херсону, - облрада

Після ударів ЗСУ по Антонівському мосту Росія хоче побудуванти понтонну переправу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Telegram повідомив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.

"З проєктною документацією на Антонівський міст, яку вони тільки зараз почали шукати за московськими архівами, поки що не складається, а без неї підготувати план відновлювальних робіт швидко не вийде, та й результат буде так собі. Але найголовніше, що вже до найідеологічніших орків дійшло, що вони знаходяться на чужій землі, де їм зовсім не раді", - йдеться у повідомленні.

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