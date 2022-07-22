Окупанти хочуть побудувати понтонну переправу у районі Херсону, - облрада
Після ударів ЗСУ по Антонівському мосту Росія хоче побудуванти понтонну переправу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Telegram повідомив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.
"З проєктною документацією на Антонівський міст, яку вони тільки зараз почали шукати за московськими архівами, поки що не складається, а без неї підготувати план відновлювальних робіт швидко не вийде, та й результат буде так собі. Але найголовніше, що вже до найідеологічніших орків дійшло, що вони знаходяться на чужій землі, де їм зовсім не раді", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+26 Garry Grant
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+21 Злий Грицько
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+20 mrSmith
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Русня она такая
В этом его преимущество перед стационарным.
а оскільки вона небуде стаціонарною і буде колихатись під дією течії,то по ній буде куди трудніше попасти....
построять
понтовую
переправу
Хай будують. Надалі ці будування будуть раз на добу проходити після бомбардувань хімарсами поки пантони не закінчаться.
У добру путь!
самі понти
И хорошо плавают ?
А вот хаймарсы уже есть.