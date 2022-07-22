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Окупанти хочуть побудувати понтонну переправу у районі Херсону, - облрада

антонівський

Після ударів ЗСУ по Антонівському мосту Росія хоче побудуванти понтонну переправу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Telegram повідомив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.

"З проєктною документацією на Антонівський міст, яку вони тільки зараз почали шукати за московськими архівами, поки що не складається, а без неї підготувати план відновлювальних робіт швидко не вийде, та й результат буде так собі. Але найголовніше, що вже до найідеологічніших орків дійшло, що вони знаходяться на чужій землі, де їм зовсім не раді", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У російських окупантів виникли проблеми через підрив Антонівського мосту на Херсонщині, - Хлань

армія рф (17346) міст (1231) Херсонська область (5747)


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Топ коментарі
+26
Дєрьмак рєшаєт. Це в нас верховний головнокомандувач судячи з усього.
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22.07.2022 11:39
+21
Так Хаймарси понтони теж **********...
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22.07.2022 11:38
+20
Дуже зручно це робити під час чергового ідиотизму-припинення вогню!
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22.07.2022 11:36
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Дуже зручно це робити під час чергового ідиотизму-припинення вогню!
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22.07.2022 11:36 Відповісти
Дєрьмак рєшаєт. Це в нас верховний головнокомандувач судячи з усього.
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22.07.2022 11:39 Відповісти
и у них станет все глубоко дерьмово
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22.07.2022 12:55 Відповісти
Хто вам таке сказав? Південь воюює ,а дерьмак ніщо
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22.07.2022 11:46 Відповісти
скальпи їм познімать і потопить у Дніпрі
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22.07.2022 12:14 Відповісти
Какое прекращение огня, дибил? Один дурачок пустил дезу, а другие подзватили
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22.07.2022 13:34 Відповісти
Дебіл твій батько, що не користувався презервативами.
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22.07.2022 13:44 Відповісти
Тупо. Типа пантонный мост будет крепче железобетонного?
Русня она такая
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22.07.2022 11:37 Відповісти
Надоело згорать❗Хотят на дно👍
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22.07.2022 11:40 Відповісти
Понтонный мост может занять подводное положение как крейсер Мааац-Ква.
В этом его преимущество перед стационарным.
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22.07.2022 11:49 Відповісти
Після ударів ЗСУ по Антонівському мосту Росія хоче побудуванти понтонну переправу

а оскільки вона небуде стаціонарною і буде колихатись під дією течії,то по ній буде куди трудніше попасти....
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22.07.2022 11:38 Відповісти
Ну вообще там течения практически нет. Может даже быть в другую сторону - от ветра.
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22.07.2022 11:47 Відповісти
если попасть в секции примыкающие к берегу, переправа будет даже плавающей ))
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22.07.2022 11:48 Відповісти
..переправа перетворюється в десантну баржу з непередбачуваною траекторією переміщення та випадковим місцем висаджування десанту, що дуже ускладнює його перехоплення. Аналогов в світі нєт. Як тобі таке, Ілон Маск?
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22.07.2022 12:00 Відповісти
Плаваючий асфальт на швабростані вже бачили,а от понтони з технікою,повільно пливучі у ЧМ - ще ні.
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22.07.2022 12:05 Відповісти
Нічого, шо повільно пливуть. Вони пливуть набагато швидше, ніж наш фрегат "Сагайдачний", тож він не зможе їх догнати. Шах і мат.
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22.07.2022 12:18 Відповісти
Так Хаймарси понтони теж **********...
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22.07.2022 11:38 Відповісти
нехай витрачають свої ресурси, остаточно виснажуючи себе
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22.07.2022 11:38 Відповісти
Удачи им в этом непростом деле, однако может совершенно случайно получиться хлопок, вспышка, задымление и отрицательная плавучесть всей понтонной переправы вместе со всем содержимым. Однако длбы не боятся трудностей и готовы и дальше наступать на одни и те же грабли
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22.07.2022 11:39 Відповісти
И "коричневый уровень опасности ..."
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22.07.2022 13:32 Відповісти
"Але найголовніше, що вже до найідеологічніших орків дійшло, що вони знаходяться на чужій землі, де їм зовсім не раді" -навпаки тут орки роблять все щоб укріпитись якщо навіть понтонні переправи роглядають а не кидають все і нічог не роблять а також "Чиновники в різних регіонах Росії збирають вчителів, які бажають вирушити на окуповані території України навчати дітей за "за російськими стандартами". Педагогам обіцяють високі зарплати та "безпеку".
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22.07.2022 11:40 Відповісти
особливо безпеку
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22.07.2022 13:24 Відповісти
Ще плоти нехай побудують,довбой@би кацапські.
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22.07.2022 11:40 Відповісти
В Приморском крае вчера утром обрушился автомобильный мост. Три села оказались заблокированы. Это уже второй рухнувший на Дальнем Востоке мост за полмесяца.
построять
понтовую
переправу
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22.07.2022 11:43 Відповісти
Дошла-таки сейсмическая волна от Антоновского моста...
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22.07.2022 12:55 Відповісти
Это полная чушь. Только если рядом с мостом, а это километр - не напасёшься понтонов. Иначе километры плавней ждут вас.
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22.07.2022 11:43 Відповісти
Интересно , а как HIMARS у них это получится?Я бы вообще все мосты и понтонные переправы на оккупированной территории уничтожил! Не понимаю почему это не делают?И не обязательно ракетами , ДРГ зачем существуют?
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22.07.2022 11:44 Відповісти
"Бєзумству храбрих пайом ми пєстню".

Хай будують. Надалі ці будування будуть раз на добу проходити після бомбардувань хімарсами поки пантони не закінчаться.
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22.07.2022 11:44 Відповісти
Це не ново,чули уже,що понтони навести не проблема. Білогорівка має досвід
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22.07.2022 11:44 Відповісти
Так а чо, вони там понтони навели. То вже потім щось пішло не так
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22.07.2022 12:02 Відповісти
Ага. Порівняй ширину Сіверського Дінця біля Білогорівки та ширину Дніпра біля Херсона. Такі ідеї, то маячня. Паромну переправу можна ще спробувати зробити. Така існувала, до моста, з Херсону до Голої пристані. Але в реаліях рашистів, це теж маячня.
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22.07.2022 12:55 Відповісти
Колись за часів моєї молодості (а я вже бабуся) переправлялась поромом через Дніпро, коли ще не було моста. Більше години черга на заїзд на пором, потім годину, чи півтори переправа. В хорошу погоду, на відпочинку ще нічого, романтично, але в часи бойових дій- чистісіньке самогубство.
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22.07.2022 13:35 Відповісти
aha vidali na Severskim donce .... davaite esho
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22.07.2022 11:46 Відповісти
Так вот почему наша власть не уничтожает Антоновский мост. Ждут пока рашисты возведут переправу чтобы не прерывать поставку боеприпасов в Херсон. Точно так как с крымом было. Прекратили поставки електроенергии когда рашисты почти достроили енергомост.
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22.07.2022 11:46 Відповісти

У добру путь!
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22.07.2022 11:50 Відповісти
понтоннии міст в 17.5 раз піддатлівишии
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22.07.2022 11:50 Відповісти
Новина супер! Значить міст таки ювелірно пошкодили)))))! А понтонна переправа на широкому Дніпрі, це цирк на дроті. Давай, кацапня, хоч своїми трупами застеляйте. Звізда близенько!
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22.07.2022 11:51 Відповісти
та в них вся армія понтонна
самі понти
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22.07.2022 11:52 Відповісти
понтонный мост не поможет оркам. Потому что ЗСУ смогут уничтожать с хаймерсов и понтонные мосты. Хотя понтонные мосты и без хаймерсов хорошо уничтожались в Гостомеле и на Донбассе. Так что это все бред.
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22.07.2022 11:53 Відповісти
дай Бог, будуйте.... й нашим "хаймарсам" потрібна робота.... вони скучають.
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22.07.2022 11:54 Відповісти
Там понтон неможливий-болотистий грунт.
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22.07.2022 11:57 Відповісти
дєрьмак вже спішить на допомогу рашистам. Не дарма він вже організував перемир'я і тепер кацапи можуть вільно будувати будь-які оборонні споруди чи переправи аби рашисти врятувалися.
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22.07.2022 11:58 Відповісти
назріває нова "Чорнобаївка"? нуну
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22.07.2022 11:59 Відповісти
бомбити хаймарсами під час переправи техніки
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22.07.2022 12:03 Відповісти
Если попасть по понтонам на берегах, то вся єта конструкция будет єпически плавать по Днепру вместе с танками на ней. Русня наверняка скажет, что все по плану и єто у них такой новьій линкор!!!, назовут его наверняка Марат.
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22.07.2022 12:04 Відповісти
Про таких як ти в народі кажуть: "Розумний - тільки срать не проситься!" На річках понтонна переправа фіксується спочатку катерами, що стоять вище за течією, а потім виставляється якірна система І поки ці якорі не будуть ліквідовані - ніщо нікуди пливти не буде!
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22.07.2022 13:05 Відповісти
Я не специалист военной инженерии,но во время службы,когда мы на учениях форсировали Одер - (это в тогдашней Г.Д.Р.),три катера находились по течению после моста и подпирали ето.Нам было приказано проезджать с откритыми дверками машин,танки тоже проезджали с откритыми люками...
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22.07.2022 15:34 Відповісти
потрібно дочекатися коли побудують і піде техныка,і тоді роз'їпати це все з животворящими ХАЙМАРС разом з орками
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22.07.2022 12:16 Відповісти
уж очень хлипкое сооружение валите нах... пока мост цел.
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22.07.2022 12:19 Відповісти
Ну, тех, кто в Чернобаевку лез, как тараканы, несмотря на количество точных обстрелов, и многократное уничтожение переправ под Белогоровкой ничему не научит. Пость лезут, устроим тир...
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22.07.2022 12:36 Відповісти
Перфорация антоновского моста вышла красивая ))) Орки нам новую цель строят )))
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22.07.2022 12:47 Відповісти
"Понтонный" от слова "понты"?
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22.07.2022 12:53 Відповісти
P.S. Понтонный - понты, которые тонут...
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22.07.2022 13:03 Відповісти
От слова потонуть.
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22.07.2022 15:30 Відповісти
А что, уже есть бронированные понтоны ?
И хорошо плавают ?
А вот хаймарсы уже есть.
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22.07.2022 12:56 Відповісти
с технической точки зрения это невозможно.,ибо "чуден Днепр при тихой погоде" и слишком широк. Только самоходные понтоны. И станет тогда простым полигоном переправа (берег левый.берег правый а посредине вода)
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22.07.2022 13:00 Відповісти
Думаю,ми ще почуємо не одну цікаву і приємну новину про цей міст.Головне,не злякати орків,щоб не почали тікати раніше часу.Здається ці довбні ще не зрозуміли,що дверці капкану вже майже прикриті.
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22.07.2022 13:04 Відповісти
тупее орка природа еще ничего не создала.... )))
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22.07.2022 13:23 Відповісти
Для Хаймерсів,понтонна переправа,що два пальці об асфальт.
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22.07.2022 13:24 Відповісти
Та й для 155-мм гаубиць теж. Штук 5 снарядів і мосту капут.
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22.07.2022 13:37 Відповісти
"зачуга" (завідуючий чужим господарством" в Україні дав рекомендації своїм рашистським роботодавцям-"строить понты " в Херсонській області,котру він здав рашисту з потрохами,
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22.07.2022 13:27 Відповісти
Антонівський міст пошкоджено артою ЗСУ настільки, що проїхати по ньому можуть тільки легковики. Для бронетехніки ворога, особливо важкої, він вже закритий. Так що добивати його, щоб упала якась частина мосту, явно недоцільно. Самим згодиться.
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22.07.2022 13:36 Відповісти
При відході орки міст все-рівно підірвуть.
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22.07.2022 14:00 Відповісти
він під нашим вогневим контролем зараз і буде, і ми зможемо його відновити, деякі експерти кажуть що то робиться дуже швидко зі спеціальним обладнанням, а вони його не можуть поремонтувать по відомим причинам, хіба вони його від берега до берега зруйнують але то навряд
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22.07.2022 14:32 Відповісти
не дійшло, значить буде не жест добрай волі а котлета по херсонськи
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22.07.2022 14:29 Відповісти
Если наши хорошо вылупят- Крымский перешеек не вместит всех желающих ,, делать ноги,,, трудно представить сколько техники они бросят и сколько гавнюков сдастся в плен. Запах дерьма будет чувствоваться в других галактика
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22.07.2022 14:37 Відповісти
АналоГовнетная подводная понтонная переправа - это что-то новенькое.
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22.07.2022 14:42 Відповісти
у них форсирование 50метровой речки в Сталинград превратилось. Я представляю как они метров 300 будут пересекать. Не ну пусть. Это даже хорошо.
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22.07.2022 15:12 Відповісти
на такую длину понтонный мост?! да его ж качать будет как перышко на ветру!
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22.07.2022 16:25 Відповісти
Херсонцы устроят конкурс, кто лучше наведет Хаймарсы на эти пантонные переправы...
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22.07.2022 17:38 Відповісти
Люди,чому ви так примітивно і однобоко мислите??? Руйнація будь яких мостів в Україні - це зупинка просування ЗСУ! Чи може хтось з вас чув і знає, що ЗСУ володіє достатньою кількістю якісних і довгих пантонів?! Руйнація мостів- це бетонні величезні брили сміття в річках і морі, яке нам тупо нічим прибрати, а це блокування нашого ж судноплавства. Руйнація мостів не припинить окупації територій і бажання рашистів воювати! Окупація Криму відбувалася без мосту!
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22.07.2022 20:31 Відповісти
 
 